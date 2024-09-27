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Морпехи перехитрили ВСУ под Курском
Морпехи из 810-й бригады использовали хитрость для захвата позиций ВСУ в Курской области
Морские пехотинцы из 810-й бригады захватили огневую позицию ВСУ в Курской области, применив творческий подход и хитрость, а также провоцируя противника на ведение плотного огня.
Военнослужащие из 810-й гвардейской бригады морской пехоты рассказали о применении нестандартного подхода к выполнению боевых задач в Курской области, передает РИА «Новости». По словам командира подразделения с позывным «Як», его бойцы сначала быстро заняли часть лесополосы, но столкнулись с проблемой в виде пулеметного гнезда ВСУ, препятствующего дальнейшему продвижению.
«Как только мы начинали подбираться, они начинали очень плотно по нам работать», – рассказал «Як». Чтобы решить эту проблему, морские пехотинцы начали провоцировать противника, ведя огонь с разных сторон и заставляя его расходовать боеприпасы. Главной целью было вызвать ответную реакцию со стороны ВСУ, вне зависимости от точности их стрельбы.
Через два дня противник начал открывать плотный огонь, но оружие, по словам «Яка», «натовское», начало давать сбои. Осознав уставшее состояние противника, морпехи использовали оригинальный подход: они записали обращение пленного украинского солдата к сослуживцам, призывающего сдаться, и транслировали его с помощью колонки, сброшенной с дрона.
На следующий день часть солдат ВСУ попыталась покинуть позиции, что позволило морпехам продвинуться. Остальную часть участка они зачистили за сутки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в приграничной зоне Курской области российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удар по силам и технике ВСУ, использовав авиаракеты. После этого в том же районе барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинскую боевую машину пехоты БМП-2, что подтвердили кадры объективного контроля. В то же время морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» с помощью аналогичного барражирующего боеприпаса уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на Каховском направлении.