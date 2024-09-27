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    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

    Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.

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    27 сентября 2024, 09:09 • Новости дня

    Морпехи перехитрили ВСУ под Курском

    Морпехи из 810-й бригады использовали хитрость для захвата позиций ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морские пехотинцы из 810-й бригады захватили огневую позицию ВСУ в Курской области, применив творческий подход и хитрость, а также провоцируя противника на ведение плотного огня.

    Военнослужащие из 810-й гвардейской бригады морской пехоты рассказали о применении нестандартного подхода к выполнению боевых задач в Курской области, передает РИА «Новости». По словам командира подразделения с позывным «Як», его бойцы сначала быстро заняли часть лесополосы, но столкнулись с проблемой в виде пулеметного гнезда ВСУ, препятствующего дальнейшему продвижению.

    «Как только мы начинали подбираться, они начинали очень плотно по нам работать», – рассказал «Як». Чтобы решить эту проблему, морские пехотинцы начали провоцировать противника, ведя огонь с разных сторон и заставляя его расходовать боеприпасы. Главной целью было вызвать ответную реакцию со стороны ВСУ, вне зависимости от точности их стрельбы.

    Через два дня противник начал открывать плотный огонь, но оружие, по словам «Яка», «натовское», начало давать сбои. Осознав уставшее состояние противника, морпехи использовали оригинальный подход: они записали обращение пленного украинского солдата к сослуживцам, призывающего сдаться, и транслировали его с помощью колонки, сброшенной с дрона.

    На следующий день часть солдат ВСУ попыталась покинуть позиции, что позволило морпехам продвинуться. Остальную часть участка они зачистили за сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в приграничной зоне Курской области российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удар по силам и технике ВСУ, использовав авиаракеты. После этого в том же районе барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинскую боевую машину пехоты БМП-2, что подтвердили кадры объективного контроля. В то же время морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» с помощью аналогичного барражирующего боеприпаса уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на Каховском направлении.

    26 сентября 2024, 18:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил опасность американских бомб JSOW

    Эксперт Анпилогов назвал достоинства и недостатки переданных Америкой Украине бомб JSWO

    Эксперт объяснил опасность американских бомб JSOW
    @ U.S. Marine Corps/Sgt. Sean Potter

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ будут сбрасывать американские бомбы JSOW как можно дальше от российских средств ПВО и фронтовых истребителей. Они могут представлять опасность на переднем крае для сил РФ в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что США предоставят Украине авиационные бомбы JSOW.

    «Российские управляемые модули планирования и коррекции (УМПК) создавались во многом с оглядкой на бомбу AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Чаще всего ее применяют для поражения целей в глубине построений противника, которые невозможно достать артиллерией и тем более минометами», – рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Запускается JSOW с борта самолета, и чем выше точка старта – тем с большего расстояния наносится удар. Дальность от 70 до 100 км достигается на достаточно серьезной высоте, самолету нужно подняться примерно на 12 км и уже там осуществить сброс боеприпаса», – продолжил собеседник.

    «Но у Вооруженных сил РФ имеется превосходство в воздухе. Соответственно, украинская сторона будет вынуждена запускать JSOW как можно дальше от российских средств ПВО, от наших фронтовых истребителей, которые также могут наводить ракеты класса «воздух – воздух» на вражеские бомбардировщики», – детализировал он.

    «ВСУ будут вынуждены метать JSOW из глубины своей территории. И, как следствие, под угрозой поражения будет только передний край наших войск. Но это нельзя недооценивать – под удар могут попасть опорные пункты, а также все остальные цели, которые мы выдвигаем ближе к линии боевого соприкосновения», – уточнил эксперт.

    «Однако наша ПВО должна справиться с новым вызовом. Российская противовоздушная оборона более продвинута по сравнению с теми комплексами, что используют ВСУ. К тому же у нас имеется техническое разнообразие средств поражения – «Тор», «Бук», С-400. Они позволяют отслеживать все цели, в том числе и JSOW», – резюмировал аналитик.

    Он подчеркнул, что при этом нельзя забывать, что все наши объекты будут максимально тщательно отслеживаться с целью нанесения ударов с помощью JSOW, это грозное и достаточно высокоточное оружие. «Десяток бомб ничего не решит, а вот сотня, две – это очень серьезное испытание», – заключил Анпилогов.

    Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что США предоставят Украине военную помощь на общую сумму около 8 млрд долларов в преддверии встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, пакет будет включать JSOW для «усиления возможностей Украины по нанесению ударов на большие расстояния», сообщает Reuters.

    «Мы будем использовать эту помощь максимально эффективно и прозрачно для достижения нашей главной общей цели: победы Украины, справедливого и прочного мира и трансатлантической безопасности», – заявил в свою очередь Зеленский.

    JSOW была разработана Raytheon Co. при участии ВМС и ВВС США для поражения целей за пределами досягаемости обычных средств ПВО, что обеспечивает максимальную выживаемость самолетов и минимизирует потери.

    Ее можно использовать в плохих погодных условиях как днем, так и ночью. JSOW оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Кроме того, бомба обладает низкой радиолокационной заметностью, что затрудняет ее сбивание средствами ПВО.

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    26 сентября 2024, 14:05 • Новости дня
    Тело бойца ВСУ нашли в холодильнике в освобожденном селе в Курской области

    Силовики России нашли тело бойца ВСУ в холодильнике в освобожденном селе в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовики при зачистке освобожденного населенного пункта в Курской области обнаружили в промышленном холодильнике тело украинского боевика, очевидно, оставленное там бежавшими при отступлении сослуживцами, рассказал представитель российских силовых структур.

    По его словам, в ходе зачистки одного из населенных пунктов Курской области российские силовики обнаружили в подвале жилого дома промышленный холодильник, украденный из магазина, в котором был обнаружен труп военнослужащего ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам силовика, это может свидетельствовать о том, что украинская армия эвакуирует далеко не всех своих погибших.

    Ранее пленные украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, захваченные в Курской области, попросили Киев забрать их из плена как можно скорее.

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    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    26 сентября 2024, 10:49 • Новости дня
    Российские силы перерезали пути снабжения ВСУ в Угледаре
    Российские силы перерезали пути снабжения ВСУ в Угледаре
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль ведущие в Угледар (ДНР) дороги, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    «Уже точно можно говорить: перерезаны или взяты под огневой контроль все дороги, по которым враг мог поставлять живую силу, технику и боеприпасы», – цитирует его ТАСС.

    По данным Рогова, на данный момент более трети территории Угледара перешло под контроль российских войск. «Бандеровцы прячутся по схронам, избегают прямых боестолкновений, только бьют дронами-камикадзе, артиллерией и РСЗО», – пояснил он.

    Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков.

    Днем ранее Рогов отмечал, что российские войска вошли на окраины Угледара в ДНР, где украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения и возможной массовой сдачи в плен.

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    26 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Российские войска окружили Селидово с трех сторон

    Кимаковский: Российские войска окружили Селидово в ДНР, контролируя две из трех дорог к городу

    Российские войска окружили Селидово с трех сторон
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Селидово в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон, что значительно осложнило оборонительные позиции противника, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, после успешных действий российских военных, которые смогли вбить клин между Селидово и Цукурино, оборона противника в этом районе существенно ослабла, передает РИА «Новости».

    Кимаковский отметил, что Селидово практически находится в полукольце, город серьезно охвачен с трех сторон. Сейчас российские военные пытаются установить контроль над всеми дорогами, ведущими в город. Две из них уже находятся под дальним, но эффективным огневым контролем России.

    Советник добавил, что у противника остается только одна дорога вдоль реки, которая обеспечивает связь с городом. Если российские силы смогут продвинуться еще немного, это значительно усложнит условия для обороны Селидово. Таким образом, давление на оборону противника возрастет, что может привести к дальнейшему развитию событий в пользу российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько десятков украинских солдат были уничтожены ударом авиабомбы на территории колонии в окрестностях Селидово в ДНР. Ранее сообщалось, что группировка украинских войск в Селидово оказалась в клещах. Также ВСУ покинули позиции у здания больницы в южной части Селидова на Красноармейском направлении в ДНР.

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    26 сентября 2024, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» за последние сутки освободила населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике, сообщило министерство обороны.

    Подразделения «Центра» также поразили живую силу и технику 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны у Леонидовки, Красноармейска, Щербиновки, Доброполья, Николаевки, Горняка и Тарасовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, группировка отразила 10 контратак украинских штурмовиков 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад, 12-й, 14-й и 15-й бригад украинской нацгвардии.

    ВСУ в зоне действия группировки потеряли до 670 человек, танк, две бронемашины, два орудия Д-20, пушку «Гиацинт-Б».

    Группировка «Южная» поразила формирования 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны у Северска, Верхнекаменского, Краматорска и Николаевки в ДНР.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 750 человек, две американские гаубицы М777, польскую САУ Krab, орудие Д-20, две САУ «Акация», американское орудие М119, станции РЭБ борьбы «Анклав-Н» и «Нота». Уничтожены девять складов боеприпасов.

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    26 сентября 2024, 11:19 • Новости дня
    ВС России уничтожили цеха «Мотор Сич» по производству беспилотников

    ВС России помощью УМПК уничтожили цеха «Мотор Сич», производившие беспилотники ВСУ

    ВС России уничтожили цеха «Мотор Сич» по производству беспилотников
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    ВС России при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции, уничтожили цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич», сообщили в Минобороны.

    В результате авиаудара УМПК-500 на двигателестроительном предприятии авиапромышленности БПЛА ПАО «Мотор Сич» в Запорожье было уничтожено до 250 различных беспилотников, передает сообщение Минобороны ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников.

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    26 сентября 2024, 14:15 • Новости дня
    Шарий: Украина в ходе одного удара потеряла сразу четыре F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Блогер с Украины Анатолий Шарий заявил, что в ходе одного из российских ударов украинские военно-воздушные силы потеряли сразу четыре истребителя F-16.

    В ходе внезапного удара украинские ВВС потеряли сразу четыре F-16, информация проверяется, сообщил Шарий, передает «Российская газета».

    Ранее представитель сопротивления Сергей Лебедев заявлял, что в порту «Южный», в который направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв.

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    27 сентября 2024, 08:14 • Новости дня
    Румынская ПВО помогала ВСУ отразить удар по Измаилу

    Подполье: Два румынских истребителя участвовали в украинской защите Измаила от удара

    Румынская ПВО помогала ВСУ отразить удар по Измаилу
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Румынские силы ПВО и два истребителя приняли участие в отражении ночной атаки по Измаилу на юге Украины, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, румынские силы ПВО приняли участие в отражении удара по Измаилу, передает РИА «Новости». Два истребителя ВВС Румынии оказались на украинской территории.

    В ночь на пятницу украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле, который расположен в Одесской области Украины. В отражении атаки участвовали не только украинские, но и румынские силы ПВО. По словам Лебедева, в конце атаки румынские истребители залетели на территорию Украины.

    Лебедев отметил, что румынские самолеты удалились после пролета вдоль береговой линии. Он подчеркнул участие Румынии в защите Измаила.

    Ранее Лебедев сообщал, что в порту Южное Одесской области, куда направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв, который привел к детонации боеприпасов. Вслед за этим сообщалось, что суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники, находились в этом порту во время взрыва.

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    27 сентября 2024, 01:10 • Новости дня
    Два дрона сбиты ПВО в Ростовской области

    В районе Новошахтинска ПВО уничтожила два беспилотника, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Новошахтинска Ростовской области силы ПВО сбили еще два беспилотника, при этом пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    Василий Голубев сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников в районе Новошахтинска Ростовской области, передает ТАСС. Губернатор региона заявил, что подразделения ПВО продолжают эффективно работать по уничтожению воздушных угроз.

    Голубев уточнил, что на данный момент были сбиты два беспилотных летательных аппарата, и по оперативной информации, ни пострадавших, ни разрушений в результате инцидента нет. Губернатор также подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

    Ранее в регионе также фиксировались случаи атак беспилотников, и региональные власти ведут постоянный мониторинг воздушной обстановки, чтобы обеспечить безопасность населения.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородом.

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    26 сентября 2024, 09:35 • Новости дня
    Подполье: При взрыве в Одесской области в порту были суда с техникой и снарядами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники, находились в порту «Южный» в Одесской области во время взрыва, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в десять вечера 25 сентября в поселке Южное со стороны нефтехранилища, которое находится у порта «Южный», раздался мощный взрыв, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что на территории нефтехранилища находятся не только резервуары с ГСМ, но и подстанция, которая в результате взрыва пострадала и частично оставила поселок без электричества. По словам подпольщика, в это время в порту «Южный» находилось несколько судов, которые привезли ГСМ, военную технику, снаряды и водные беспилотники.

    Ранее Лебедев сообщал, что в порту «Южный», в который направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв.

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    27 сентября 2024, 03:37 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о превращении США в сторону конфликта на Украине

    Посол Антонов заявил, что США стали де-факто стороной конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США, оказывая поддержку украинским силам и провоцируя конфликт, стали де-факто одной из сторон боевых действий на Украине.

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США, добиваясь стратегического поражения России, стала одной из сторон конфликта на Украине, об этом пишет ТАСС.

    По его словам, Вашингтон поддерживает украинских нацистов и поощряет их к провокациям, таким как вторжение в Курскую область. Антонов подчеркнул, что США стремятся исказить правду и уверяют, что Россия не заинтересована в мире.

    Дипломат отметил, что, по его мнению, Вашингтон нуждается в ненависти и конфликте между Россией и Украиной для достижения стратегического поражения России. Он призвал американских политиков осознать, что Россия не отступит от своих национальных интересов, и добавил: «Ракетами и бомбами, как доказано историей, нас не сломить. Террористы и фашисты будут уничтожены, а наша земля – освобождена».

    Конфликт на Украине обострился 6 августа, когда вооруженные силы Украины начали массовую атаку на Курскую область, в которой был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Жители приграничных регионов эвакуируются на безопасные территории.

    По данным Минобороны РФ, Киев потерял свыше 17,4 тыс. военнослужащих и 130 танков с начала боевых действий на курском направлении. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

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    27 сентября 2024, 07:34 • Новости дня
    Украинского чемпиона по ММА ликвидировали в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец ликвидирован в Курской области, сообщили в комитете по делам молодежи и спорта Верховной рады.

    Уточняется, что Гаврильца из Калушской общины Ивано-Франковской области ликвидировали во время выполнения спецзадания в Курской области, передает РИА «Новости».

    Известно, что мужчина служил старшим оператором группы специального назначения.

    Ранее российские морпехи уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области.

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    26 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    «Ланцет» поразил украинскую БМП-2 в Курской области

    Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил украинскую БМП-2 в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В приграничном районе Курской области барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинскую боевую машину пехоты БМП-2, что подтвердили кадры объективного контроля, сообщили в Минобороны России.

    Военнослужащие группировки войск «Север» выявили украинскую БМП-2 в районе лесополосы, после чего было принято решение об ее уничтожении, передает ТАСС.

    В Минобороны добавили, что «Ланцет» поразил цель прямым попаданием. Для подтверждения операции были распространены кадры объективного контроля, на которых видно, как детонирует боекомплект уничтоженной боевой машины.

    Ранее морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на Каховском направлении.

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    26 сентября 2024, 12:26 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу ОПК Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили объекты украинской энергетики, обеспечивавшие работу оборонно-промышленного комплекса страны, сообщило Минобороны России.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетики, обеспечивавшим ВПК Украины, по инфраструктуре военного аэродрома, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун», три французские управляемые авиабомбы Hammer, пять снарядов HIMARS и 45 дронов самолетного типа.

    С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 263 дрона, 579 ЗРК, 18 356 танков и других бронемашин, 1464 машины РСЗО, 15 207 орудий полевой артиллерии и минометов.

    В прошлые сутки ВС России поразили центр радиосвязи украинской армии и цеха производства украинских беспилотников.

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    26 сентября 2024, 23:42 • Новости дня
    Украинский премьер поручил обеспечить финансирование долгосрочных военных контрактов

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерствам финансировать долгосрочные военные контракты из госбюджета

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил четырем министерствам разработать изменения в законодательство для обеспечения финансирования долгосрочных военных контрактов из государственного бюджета.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил четырем украинским министерствам обеспечить финансирование долгосрочных военных контрактов из госбюджета, пишет ТАСС.

    Шмыгаль объявил, что финансирование производства оружия и военной техники должно стать защищенной статьей бюджета, так как Украина постоянно нуждается в вооружении и технике.

    Премьер-министр отметил, что из-за действующих законодательных ограничений государство не может финансировать такие контракты и должно изменить ситуацию.Минэкономики, Минобороны, Минфин и Минстратегпром получили поручение разработать изменения в законодательство.

    Шмыгаль подчеркнул, что должна быть определена доля всех расходов на закупку вооружения, чтобы производители могли быть уверены в стабильности и финансовой гарантии долгосрочных контрактов.

    Такие изменения, по мнению Шмыгаля, помогут бизнесу активнее развивать производство оружия, а государству получать новое вооружение своевременно.

    Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что расходы Украины на военные нужды превышают 150 млрд долларов, однако Киев считает эту сумму недостаточной. Украина также продолжает требовать новые поставки вооружения от западных партнеров, жалуясь на его нехватку.

    Россия, неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине только затягивают конфликт.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили цеха украинского предприятия «Мотор Сич», в которых производились беспилотники.


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    Почему F-16 не оправдывают ожиданий ВСУ

    Неофициальные источники сообщают об уничтожении нескольких украинских F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. По одной из версий, российские ВКС нанесли удар гиперзвуковым комплексом «Кинжал», который пробил железобетонные укрытия. Как отмечают эксперты, объект был оборудован по высшему разряду, поэтому для успешного выполнения задачи летчики могли совершить обманный маневр. Подробности

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    Власти США вернули Зеленского к актерской профессии

    У Владимира Зеленского остался последний шанс спасти свой визит в США от полного провала: встреча с президентом Джо Байденом. Однако у Байдена уже дали понять, что «план победы над Россией» утвержден не будет. Вместо этого Зеленского заставили отрабатывать потраченные на Украину средства. Причем в основном как актера. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    • Гастроли Зеленского в Америке: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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