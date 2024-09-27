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    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

    Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.

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    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    14 комментариев
    27 сентября 2024, 06:21 • Новости дня

    Лавров потребовал от ООН начать арбитраж против США

    Лавров заявил о нарушениях США обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул необходимость скорейшего начала арбитража генсеком ООН Антониу Гутерришем против США за нарушение обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости срочного запуска арбитража против США со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает ТАСС. Такое требование прозвучало на встрече Лаврова с Гутерришем и связано с тем, что США, по мнению России, продолжают нарушать свои обязательства в рамках Соглашения о центральных учреждениях ООН от 1947 года.

    Лавров отметил, что ситуация требует немедленного вмешательства ООН, так как, по его словам, США не выполняют свои обязательства по данному соглашению, что неоднократно отмечалось в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. «Лавров привлек внимание генсекретаря к продолжающимся нарушениям США своих обязательств», - сообщается в документе МИД РФ.

    Кроме того, Лавров подчеркнул, что вопрос запуска арбитража уже неоднократно обсуждался в профильных резолюциях ООН, и настаивает на том, чтобы Гутерриш как можно скорее инициировал процедуру арбитража в отношении США.

    Ранее сообщалось, что Лавров и Гутерриш обсудили украинский конфликт.

    25 сентября 2024, 06:45 • Новости дня
    Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии

    Лавров выступил против расширения Совбеза ООН за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии

    Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Расширение Совета Безопасности ООН не должно происходить через предоставление Германии и Японии статуса постоянных членов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выразив поддержку странам Азии, Африки и Латинской Америки.

    «Наша позиция очень простая: Совет Безопасности не нуждается в дополнительных членах от западной группы, от членов НАТО, Евросоюза и от их союзников, в частности, каковым является Япония», – приводит слова министра ТАСС.

    Лавров отметил, что включение этих стран в СБ лишь «углубит несправедливость». Вместо этого Россия готова поддержать устремления Индии и Бразилии, а также «удовлетворить африканские чаяния». «В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», – отметил он.

    Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны остаются недопредставленными в Совете Безопасности, и поддержка должна быть направлена на удовлетворение интересов Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе через предоставление мест постоянных членов.

    Он добавил, что процесс расширения Совета требует достижения общего согласия, что является непростой задачей.

    Напомним, в 2023 году сообщалось, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны, при этом 11 государств, по плану США, станут постоянными членами, но лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей должны стать непостоянными участниками.

    На прошлой неделе президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него представительств Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна,

    Коментарии (19)
    25 сентября 2024, 02:28 • Новости дня
    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО

    Небензя заявил о продолжении СВО на Украине в случае поддержки Западом киевского режима

    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если западные страны не позволят устранить киевский режим, также урегулирование кризиса невозможно без защиты прав русскоязычного населения, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН по Украине отметил, что Россия с уважением относится к украинскому народу, в России убежище получили «несколько миллионов» жителей Украины, передает ТАСС.

    «Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем, если геополитические и экономические соображения Вашингтона и его сателлитов все-таки окажутся важнее спасения этой страны, то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем, если другого пути добиться мира у нас не будет», – сказал он.

    Представитель России выразил уверенность в том, что украинская армия находится на грани разгрома несмотря на обильные поставки вооружений и разведывательной информации, «отправку наемников и инструкторов и фактически прямое участие Запада».

    Он призвал киевский режим перейти к реалистичным параметрам урегулирования кризиса.«Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы», – сказал Небензя.

    Он также охарактеризовал украинский режим как «диктатуру одного человека», который ради сохранения своей власти готов утопить Украину в крови, пожертвовать всеми, кто не сбежал за границу, а также «столкнуть мир в пучину третьей мировой войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления «концертной площадки» Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

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    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    26 сентября 2024, 00:08 • Новости дня
    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины

    Спикер Палаты представителей Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины Маркарову

    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского снять с поста посла Украины в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в американские выборы в пользу кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

    Поводом для «ультиматума» Джонсона послужила организованная Маркаровой поездка Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении исключительно представителей Демократической партии.

    Конгрессмен счел этот визит нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны, и назвал поездку Зеленского в Пенсильвании «партийным мероприятием демократов», передает РИА «Новости».

    Спикер подчеркнул, что, несмотря на то, что ВСУ поддерживают обе партии, со стороны украинского режима участились «атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии». По словам Джонсона, такое поведение киевских властей «испытывает наши отношения», а также оказывают «ненужное давление».

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что Зеленский хочет победы демократов на выборах президента США, отмечая его влияние на получение Украиной американской финансовой поддержки. В ответ Зеленский выразил сомнение в способности Трампа прекратить конфликт на Украине.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Владимир Зеленский подыгрывает Харрис, посетив Пенсильванию.

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    25 сентября 2024, 13:44 • Новости дня
    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»

    Сенатор Долгов: Зеленский в Совбезе ООН нес бред

    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ООН устроили шоу Владимира Зеленского, но перформанс оказался провальным: западные страны не смогли продать все билеты и собрать полные залы. Подобные мероприятия свидетельствуют о том, что организация оказалась заложницей навязываемой Западом псевдоукраинской повестки, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Во вторник состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН по Украине.

    «ООН парализована ввиду засилья в секретариатах организации представителей западных стран. Они открыто используют в том числе свои финансовые взносы в качестве инструмента шантажа государств – членов объединения», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Подобные меры «связывают руки» ООН и осложняют выполнение объединением своего предназначения, добавил собеседник. Ярким примером стало прошедшее внеплановое заседание СБ. «Вместо того, чтобы обсуждать насущные вопросы международного развития, безопасности мира, государства – члены ООН вынуждены оставаться в псевдоукраинской повестке, которую им навязывают западные страны», – указал он.

    С этой целью туда привезли и Владимира Зеленского. «Его выступление в ООН превратилось в шоу, которое устроила администрация Джо Байдена в попытке продать миру антироссийскую авантюру под названием «Украина». Однако результатов этот перформанс не имел, он оказался провальным, не все билеты были проданы, а полный зал собрать не удалось», – иронично отметил Долгов.

    «Отношение и к Зеленскому, и к украинскому руководству становится все более критическим, – акцентировал он. – В частности, есть голоса Венгрии и Словакии, которые транслируют объективную оценку. Они, как и многие другие, понимают, что Зеленский в ООН нес бред».

    «Все его рассуждения о победе над Россией – это чистой воды демагогия. Она направлена только на одно – выбить побольше денег и оружия из западных стран», – считает парламентарий. По мнению Долгова, «разглагольствования» Зеленского также вызваны ситуацией в зоне СВО, которая становится все более драматической для ВСУ.

    «Подобная игра на публику продолжится до момента нашей победы. Только тогда пискам и визгам киевских властей будет положен конец», – добавил он. До тех же пор России стоит продолжать вести разъяснительную работу, в том числе в ООН. «Важно представлять свидетельства террористической сущности украинского руководства и соучастия в этом Запада», – заключил сенатор.

    Ранее состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН. Главной его темой стала ситуация на Украине. Российский постпред при организации Василий Небензя отметил, что западные страны использовали мероприятие для предоставления «концертной площадки» Владимиру Зеленскому.

    «Единственное, для чего они созвали это заседание – чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз – в зале заседаний Совбеза», – приводит слова дипломата РИА «Новости». По словам Небензи, «на подпевке» у Зеленского на заседании оказались члены Евросоюза и НАТО, которые «выстраиваются в ряд» в СБ каждый раз, когда им велят критиковать Россию.

    Одной из тем выступления Владимира Зеленского в Совете Безопасности стало урегулирование украинского конфликта. Так, он заявил, что боевые действия «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». «Россия может быть только принуждена к миру», – считает он. При этом Зеленский не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

    Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» по Украине, целью которого якобы станет завершение конфликта с Россией. При этом Зеленский не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что к планам Зеленского по «саммиту мира» холодно относятся не только в России, но даже западные союзники Киева, и на то есть несколько причин.

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    25 сентября 2024, 21:05 • Новости дня
    Гаспарян ответил на слова спецдокладчика ООН, что русские мало участвуют в СВО
    Гаспарян ответил на слова спецдокладчика ООН, что русские мало участвуют в СВО
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Доклад о правах человека в России спецдокладчика ООН в Женеве был некомпетентным и однобоким. А послушать ее собрались люди, искренне ненавидящие Россию сказал газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. Ранее на площадке ООН выступила специальный докладчик Мариана Кацарова, которая заявила, что в СВО на стороне России не сражаются «славянские лица».

    «После знакомства с речью Марианы Кацаровой, в которой она заявляет, что за Россию на полях СВО не сражаются «славянские лица», с уверенностью заявляю: ее слова свидетельствуют о чудовищной некомпетентности», – заявил политолог Армен Гаспарян.

    «Конечно, там присутствуют представители многих народов нашей страны, но русских, по моим ощущениям, минимум 75%. Получается наглядная иллюстрация старого анекдота: «Ты Beatles слышал?» – «Нет, мне Мойша напел», – отметил эксперт.

    Мнение, представленное в докладе Кацаровой, Гаспарян считает по меньшей мере  однобоким. «Она поднимает вопросы защиты прав преимущественно тех людей, которые выступают против России. При этом девушка даже мельком не упомянула роль Запада и ВСУ в гибели мирных людей в Курской и Белгородской областях, хотя их жизни оборвались именно по вине Украины и ее союзников», – добавил собеседник.

    «Самое интересное, что послушать выступление Кацаровой в ООН пришли российские беглецы, обосновавшиеся в западных странах. Возможно, идет обкатка сценария, по которому иноагенты смогут выставляться в качестве представителей России на официальных мероприятиях. Однако верю я в это слабо: эти люди откровенно никому не нужны. Тем не менее США и ЕС продолжат прикладывать максимум усилий, чтобы превратить ООН в русофобскую площадку», – заключил Гаспарян.

    Ранее специальный докладчик ООН по правам человека в России Мариана Кацарова официально представила свой доклад, в котором критикуется положение дел в России. Кацарова заявила, что коренным малочисленным народам России будто бы грозит «вымирание» из-за привлечения в ряды участников СВО. Докладчик заявила, что не видела «почти никаких славянских лиц» на изображениях, транслируемых с линии фронта. «Это были буряты, это были калмыки, это были чеченцы – это были национальные меньшинства», – заявила она.

    Вместе с Кацаровой в обсуждении участвовали оппозиционеры, осужденные в России за различные преступления и обменянные на задержанных за рубежом россиян. На мероприятии присутствовали Илья Яшин (признан иноагентом) и Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом). Яшин свое присутствие на мероприятии объяснил тем, что старается «личным примером показать», как можно «сплачивать оппозицию», консолидировать эмигрантов и «демонстрировать силу».

    Напомним, Мариана Кацарова родом из Болгарии, она была назначена спецдокладчиком ООН по ситуации в России в мае прошлого года. С 2014 по 2016 год возглавляла миссию ООН в Донецке по наблюдению за соблюдением прав человека.

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    25 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США

    Эксперт Клинцевич: Изменения в ядерной доктрине – серьезный сигнал Западу

    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: в случае нападении Украины при поддержке США Россия сможет применять ЯО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. О вносимых изменениях Владимир Путин заявил на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    «Президентом озвучены очень серьезные изменения. Их можно назвать даже революционными. Скорее всего, трансформируется состав наших ядерных сил сдерживания. Речь идет о стратегических и тактических комплексах, то есть будет увеличено количество носителей и боеголовок, а также расширены цели, на которые они будут направлены», – считает Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Фактически речь идет о понижении порога применения ядерного оружия. Раньше у нас были только варианты ответных действий, а сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара, – продолжил собеседник. – Условно говоря, когда на нас будет нападать Украина при поддержке американцев или с помощью передаваемого ей оружия, мы уже можем действовать и наносить удары, что можно назвать серьезным уточнением».

    «Однако какие именно изменения будут положены на бумагу в итоге – нам еще лишь предстоит узнать. Тем не менее я считаю, что Москва подала очень серьезный сигнал Западу о том, что мы не намерены шутить в вопросах нашей безопасности. Проводимые учения и вносимые изменения в доктринальный документ крайне весомы», – добавил спикер.

    В среду президент России на совещании Совета Безопасности заявил, что в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения оружия.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Минобороны, МИД, аппарата Совбеза и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения имеющихся у России стратегических и тактических комплексов.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

    Четко фиксируются и условия перехода Москвы к применению ядерного оружия – такая возможность будет рассмотрена уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Кроме того, право применить ядерное оружие Россия использует в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства, а также если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изменения ядерной доктрины вызваны действиями коллективного Запада, который отказывается от диалога с Москвой.

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    25 сентября 2024, 00:54 • Новости дня
    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом

    Лавров счел победу в конфликте на Украине единственным способом вести диалог с Западом

    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна победить в конфликте на Украине, Запад «другого языка не понимает», заявил глава МИД России Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В интервью ТАСС, Лавров заявил, что России «нужна победа». «Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений», – сказал министр.

    Лавров отметил, что Россия сплотилась «перед лицом той войны», которую Запад инициировал и ведет «руками украинцев». Лавров также подчеркнул, что Запад должен вернуться к выполнению Устава ООН. Запад должен осознать, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна», заявил глава МИД.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах украинского лидера Владимира Зеленского о скором завершении конфликта, заявил, что специальная военная операция на Украине закончится, когда российская сторона добьется достижения собственных целей.

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    24 сентября 2024, 12:10 • Новости дня
    Скачко: Украина окажется «на пороге мира» в случае капитуляции Зеленского
    Скачко: Украина окажется «на пороге мира» в случае капитуляции Зеленского
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина находится на «пороге мира», выглядит наивным. Подобная риторика стала следствием неправильного учета им собственной роли в нынешних раскладах. Однако Украина действительно может оказаться на «пороге мира», если киевские власти объявят о капитуляции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Владимир Зеленский надеется, что Запад консолидируется и, с одной стороны, даст Киеву вооружение и все необходимые разрешения, а с другой стороны – максимально надавит на Россию и принудит ее к переговорам о мире», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    Однако, добавил он, европейские страны совместно с США уже выработали некую программу развития украинского конфликта, в основу которой положены в первую очередь их собственные интересы. На этом фоне заявление Зеленского о том, что Украина находится на «пороге мира», выглядит наивным, полагает собеседник. 

    «Подобная риторика стала следствием неправильного учета Зеленским собственного места, значимости и роли в нынешних раскладах. Он тешится завышенными надеждами, и это рождает у него наполеоновские комплексы», – пояснил Скачко.

    По его мнению, заявление Зеленского адресовано как украинцам, там и внешним игрокам. «Он хочет произвести впечатление и на собственное население, и на мирового обывателя – прежде всего представителя Глобального Юга или мирового большинства», – уточнил эксперт. Однако, как заметил спикер, получается это у Зеленского не очень хорошо.

    «В американском дурдоме сейчас проводят день открытых дверей, а городской сумасшедший в майке цвета хаки пропагандирует шизофрению», – сыронизировал политолог. В заключение Скачко отметил, что Украина окажется «на пороге мира», когда киевские власти примут решение о капитуляции.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется. По его мнению, Украина «находится на пороге мира» и «приближается к завершению войны». Однако несмотря на такую оценку, Зеленский продолжил требовать от западных партнеров укрепить украинскую армию.

    Кроме того, он сообщил, что его план завершения конфликта «не о переговорах с Россией». «Это мост к дипломатическому пути завершения войны. <...> «План победы» – это усиление Украины, украинской армии», – приводит ТАСС слова Зеленского. 

    Между тем телеканал «Общественное» со ссылкой на источники прокомментировал сообщения The Times о содержании в «плане победы» Зеленского четырех пунктов. По данным газеты, в плане содержатся гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины, передает РИА «Новости».

    В сообщении телеканала говорится, что журналистов Times не знакомили с «планом победы», который Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену, а его детали, обнародованные в издании, являются обобщениями авторов.

    В понедельник первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у «безумца», но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область.

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    26 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву планирующие управляемые авиабомбы JSOW для нанесения ударов на дальние расстояния.

    «Чтобы усилить возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов, решил предоставить Украине боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW)», – заявил Байден, передает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

    До этого Байден заявил, что США дополнительно обучат еще 18 пилотов F-16 в 2025 году.

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    24 сентября 2024, 23:58 • Новости дня
    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией

    Зеленский на заседании СБ ООН отверг переговоры с Москвой и заявил о необходимости принуждения России «к миру»

    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине не может быть решен переговорами, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, призвав при этом «подготовить второй саммит мира».

    Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. «Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. ...Россию можно только принудить к миру», - заявил Зеленский, однако не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

    Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» на Украине, целью которого станет завершение конфликта с Россией. При этом он не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите, передает РИА «Новости».

    Зеленский пригласил к участию в процессе урегулирования конфликта Китай, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других международных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления площадки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

    Между тем, по информации Bloomberg, западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь.

    Коментарии (23)
    25 сентября 2024, 11:54 • Новости дня
    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине

    Рар: Реформа СБ ООН может стать одним из фундаментальных последствий конфликта на Украине

    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине
    @ Xie E/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    США и Россия понимают, что надо расширять состав постоянных членов СБ ООН. Однако их представление о реформе отличаются. Решение может стать одним из фундаментальных последствий конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Сергей Лавров выступил против расширения Совбеза ООН за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии.

    «Реформа СБ ООН нужна срочно. Мир с середины прошлого века отошел от «ялтинского образца» и изменился: речь идет уже не о монополярном, а многополярном устройстве», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что разговоры о расширении числа постоянных членов Совбеза ООН ведутся со времен окончания холодной войны. «Но страны, которые 80 лет назад получили право вето, не хотят терять свои привилегии», – уточнил собеседник.

    Тем не менее США и Россия понимают, что надо расширять состав постоянных членов СБ. «Так, Вашингтон выступает за включение своих союзников – Германии и Японии. Россия же хочет видеть в Совбезе страны БРИКС. Франция и Британия, в свою очередь, желают лишь сохранить свои привилегии и торпедируют реформу», – детализировал спикер.

    «Представляется, что одним из фундаментальных последствий украинского конфликта может стать «вторая Ялта», – допустил политолог. По его мнению, в этом случае будет возможно удовлетворить запросы всех сторон. «То есть расширение СБ может произойти за счет стран БРИКС, а также Германии и Японии. Альтернатива этому – новый раздел мира, как это было до Второй мировой войны», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил против расширения Совбеза за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии. «Наша позиция очень простая: Совет Безопасности не нуждается в дополнительных членах от западной группы, от НАТО, Евросоюза и от их союзников», – отметил глава МИД России.

    По его словам, включение этих стран в СБ лишь «углубит несправедливость». Вместо этого Москва готова поддержать устремления Индии и Бразилии, а также «удовлетворить африканские чаяния», добавил Лавров. «В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», – уточнил министр.

    Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны остаются недопредставленными в Совете Безопасности, и поддержка должна быть направлена на удовлетворение интересов Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе через предоставление мест постоянных членов. Он добавил, что процесс расширения Совета требует достижения общего согласия, что является непростой задачей.

    Глава МИД России также обвинил Францию в циничном продвижении идеи ограничения права вето в Совете Безопасности ООН. По его словам, такие действия Парижа являются проявлением лицемерия. «Оно даже в такой ситуации проявляется, лишь бы только сделать какой-то шаг, который будет выделять Париж очередным внешним эффектом», – сказал Лавров в интервью ТАСС.

    Помимо этого, министр отметил, что Запад, внедряясь в мировые конфликты как «решала», лишь усугубляет кризисы. В качестве примера он привел палестино-израильский и украинский противостояния. Лавров заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

    Глава МИД также указал, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он. Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Те временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посчитал, что вопрос о праве России на постоянное членство в СБ якобы может быть предметом обсуждения. Напомним, постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

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    25 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Глава МИД Польши усомнился в праве России на место СССР в Совбезе ООН

    Глава МИД Польши Сикорский поставил под сомнение право России на постоянное членство в Совбезе ООН

    Глава МИД Польши усомнился в праве России на место СССР в Совбезе ООН
    @ Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После заседания Совета Безопасности ООН по Украине министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос о праве России на постоянное членство в СБ якобы может быть предметом обсуждения.

    На заседании Сикорский выступал после постоянного представителя России при ООН Василия Небензи. Когда журналисты отметили, что такое происходит уже второй раз, Сикорский пояснил что «это не совпадение, это процедура Совета Безопасности», передает РИА «Новости».

    «Россия – можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета безопасности», – сказал Сикорский, отметив, что российские представители поэтому выступают до того, как слово получат непостоянные члены Совбеза и «остальные государства».

    Напомним, постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

    Однако ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что никаких реальных международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в СБ ООН не существует.

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    25 сентября 2024, 23:19 • Новости дня
    Пентагон предложил поставить ВСУ фосфорные зажигательные снаряды

    NBC News: Пентагон предложил начать поставки Киеву фосфорных зажигательных боеприпасов

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, но администрация президента США Джо Байдена отклонила предложение, сообщили источники телеканал NBC News.

    Собеседники издания сообщили, что фосфорные снаряды было предложено включить в пакеты военной помощи Киеву, но в Белом доме отвергли эту идею, передает РИА «Новости».

    По словам неназванных официальных лиц, публичного сообщения в случае одобрения подобной инициативы не будет.

    Ранее в администрации США сообщили, что Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.

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    25 сентября 2024, 03:32 • Новости дня
    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»

    Лавров указал на ухудшение ситуации в любом конфликте после вмешательства Запада

    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Запад, внедряясь в мировые конфликты как «решала», лишь усугубляет кризисы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Везде, куда Запад внедряется в качестве главного »решалы», извините меня за этот жаргон, везде наступала кризисная ситуация, становилось гораздо хуже: сотни тысяч жертв, разруха, социально-экономические проблемы», – приводит слова министра ТАСС.

    Лавров отметил, что аналогичные последствия наблюдаются в палестино-израильском и украинском конфликтах. Он заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

    Министр также указал, что Запад стремится подчинить себе мировые явления и конфликты, продвигая концепцию «мирового порядка, основанного на правилах», которые ни разу не были предъявлены на бумаге. По его словам, США используют этот «порядок» для оправдания своих действий в разных регионах мира: «Тогда Соединенные Штаты выстраивают всех, придумывают какое-то обоснование и требуют от всех выполнять эти свои распоряжения».

    По мнению Лаврова, Запад игнорирует принципы международного права, считая, что может регулировать мировые процессы по своему усмотрению. Он отметил, что Вашингтон не уважает центральный принцип Устава ООН – суверенное равенство государств.

    Лавров также упомянул о двойных стандартах Запада, который поддерживает одностороннее провозглашение независимости Косова, но осуждает референдум в Крыму. Министр выразил уверенность, что такие действия демонстрируют избирательный подход Запада к международному праву, что приводит к обострению конфликтов.

    Лавров заявил, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он.

    Кроме того, Лавров заявил, что многие государства стремятся сократить зависимость от доллара, осознавая ненадежность Запада. Он вспомнил, как в 1990-е годы западные эмиссары убеждали в безопасности доллара как общемирового достояния, но сейчас многие страны либо бегут от него, либо стараются снизить зависимость.

    Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Лавров отметил, что Запад блокировал возможность восточноевропейских кандидатов стать генеральным секретарем ООН.

    «Долго шло перетягивание каната, развивающиеся страны – азиатские, африканские, латиноамериканские – предпочли как бы не втягиваться в эту тяжбу. Ну и тогда мы согласились на компромиссную фигуру, которой был Антониу Гутерриш, но тем не менее осадок остался», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия должна победить в конфликте на Украине, так как Запад «другого языка не понимает». Он отметил, что руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители.

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    26 сентября 2024, 08:40 • Новости дня
    Bloomberg: Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада
    Bloomberg: Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин расширяет ядерную доктрину в целях противостояния «агрессии» со стороны Запада, пишет Bloomberg.

    В статье указано, что заявление Путина было сделано на фоне предостережения со стороны Москвы в адрес США и стран Европы касательно разрешения Украине нанести удар вглубь России, передает RT.

    «Россия примет соответствующие решения на основе новых угроз, сказал тогда Путин», – подчеркнуто в материале.

    Ранее президент России назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. В проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

    Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России.

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