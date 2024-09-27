И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.10 комментариев
Лавров потребовал от ООН начать арбитраж против США
Лавров заявил о нарушениях США обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул необходимость скорейшего начала арбитража генсеком ООН Антониу Гутерришем против США за нарушение обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости срочного запуска арбитража против США со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает ТАСС. Такое требование прозвучало на встрече Лаврова с Гутерришем и связано с тем, что США, по мнению России, продолжают нарушать свои обязательства в рамках Соглашения о центральных учреждениях ООН от 1947 года.
Лавров отметил, что ситуация требует немедленного вмешательства ООН, так как, по его словам, США не выполняют свои обязательства по данному соглашению, что неоднократно отмечалось в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. «Лавров привлек внимание генсекретаря к продолжающимся нарушениям США своих обязательств», - сообщается в документе МИД РФ.
Кроме того, Лавров подчеркнул, что вопрос запуска арбитража уже неоднократно обсуждался в профильных резолюциях ООН, и настаивает на том, чтобы Гутерриш как можно скорее инициировал процедуру арбитража в отношении США.
Ранее сообщалось, что Лавров и Гутерриш обсудили украинский конфликт.