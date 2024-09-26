Институт развития интернета поддержал проекты на 16,6 млрд просмотров

Институт развития интернета поддержал более 2 тыс проектов с 2020 года

Tекст: Денис Тельманов

С 2020 года Институт развития интернета (АНО «ИРИ») поддержал более 2 тыс. проектов, которые в общей сложности собрали 16,6 млрд просмотров, передает ТАСС.

Алексей Гореславский, генеральный директор ИРИ, отметил, что поддержка внутреннего рынка является одной из приоритетных задач института. За последние полтора года при поддержке ИРИ вышло более 600 проектов, почти половина из которых – это контент в блогосфере.

Примечательно, что 39% проектов приходится на блогосферу, 25% на видеоконтент, 21% на мультиформатный контент, 13% на спецпроекты в СМИ, а оставшиеся 2% приходится на игры и программное обеспечение. Среди ключевых тем новых проектов выделяются исторические события и герои.



По данным Mediascope, в 2024 году количество релизов проектов ИРИ на телевидении увеличилось более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом. Проекты ИРИ были показаны на таких каналах, как НТВ, СТС, Первый канал и ТНТ, собрав аудиторию в 95 млн зрителей. Алексей Гореславский подчеркнул, что уменьшился временной интервал между онлайн-премьерой и телевизионным показом, который теперь может составлять всего несколько дней.

Познавательно-развлекательный канал «Мы», предлагающий контент, созданный при поддержке ИРИ, запущен в марте этого года и доступен на ОТТ-платформах. К сентябрю 2024 года технический охват телеканала достиг более 30 млн абонентов, а ежемесячная аудитория составила более 1,5 млн уникальных зрителей.

На 2024–2025 годы ИРИ представил более 80 новых проектов, включая международные. Среди них тревел-шоу «Хайканутые», шоу «Наука в шоке» с Александром Пушным и шпионский детектив «Центурия». Международные проекты включают «Эль Русо» и «Амура», которые выйдут на платформах Premier и Kion соответственно. На телевидение выйдут исторические проекты, такие как «Петр I», «Столыпин» и «Князь Андрей». В числе представленных игр – симулятор северной экспедиции XIX века «Северный путь» и образовательные проекты на основе игры «Смута».

Ранее сообщалось, что в ИРИ сочли попадание под санкции признанием успехов контент-индустрии России.