В ИРИ сочли попадание под санкции признанием успехов контент-индустрии России

В Институте развития интернета сочли попадание под санкции признанием успехов контент-индустрии России

«Попадание ИРИ в санкционный список – это своего рода признание. Признание успехов российской контент-индустрии! Такое решение, по сути, ставит всю российскую индустрию контента в один ряд с нефтегазовой сферой, IT-отраслью и даже оборонной промышленностью. Так что мы изучим документ и его возможные последствия для деятельности ИРИ, но в любом случае продолжим делать то, что считаем необходимым – поддерживать и развивать индустрию контента в России», – сказал он, передает ТАСС.



Как отметил Гореславский, включение в санкционный список не стало неожиданностью для ИРИ. «На самом деле это реакция «коллективного Запада» на то, что за последние несколько лет в России серьезно выросла популярность отечественного контента: сериалов, документальных проектов и шоу, блогерских проектов. Отечественные производители при поддержке ИРИ стали гораздо больше создавать собственный контент для детей и молодежи, включая разработку компьютерных игр», – подчеркнул гендиректор.

Сейчас в России активно создаются востребованные у зрителя медиапродукты, которые в том числе содержат нужные и важные для общества смыслы и ценности, уверен Гореславский. Согласно открытым данным, на которые сослался глава ИРИ, четыре года назад на платформах в топе по смотрению было 90% иностранных сериалов, преимущественно американских и британских, а сейчас – 70% составляют российские сериалы.

«Вклад ИРИ в создание и продвижение таких проектов – и художественных, и документальных, и реалити – стал очевиден. Еще большим триггером для введения санкций могли стать первые отечественные игры, вышедшие при государственной поддержке: «Смута» и «Передний край». Это только «первые ласточки», не сопоставимые по финансированию с популярными западными проектами. Но эта тенденция уже стала потенциальной угрозой влиянию американских и европейских игр на российский рынок и пользователей», – отметил Гореславский.

Ранее о том, что ряд российских учреждений, включая Институт развития интернета (АНО «ИРИ»), включены в 14-й пакет антироссийских санкций, принятый ЕС, стало известно из постановления, опубликованного в «Официальном журнале ЕС». Согласно постановлению, ИРИ занимается проектами в аудиовизуальном секторе, включая ТВ-сериалы, видеоигры и фильмы, в которых поддерживается СВО на Украине.