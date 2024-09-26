В Мариуполе пятеро детей пострадали при взрыве найденного предмета

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Пушилин в своем Telegram-канале, трагедия произошла в Мариуполе, когда группа детей нашла и неосторожно обращалась со взрывоопасным предметом. По его словам, в результате взрыва пострадали три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет. Состояние троих детей оценивается как тяжелое, еще двоих – как средней степени тяжести, уточнил он.

Параллельно с этим, отметил Пушилин, в Донецке российские пожарные тушили возгорание, возникшее после обстрела ВСУ. Однако во время тушения в непосредственной близости от пожарной автоцистерны произошел повторный удар, в результате которого пострадали шесть огнеборцев. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул он.

В результате обстрелов были повреждены три жилых дома в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры – линия электропередач в Кировском районе Донецка и газопровод в Никитовском районе Горловки, добавил глава ДНР.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела в Никитовском районе Горловки загорелся частный дом, где при тушении пожара от детонации боеприпаса погиб начальник пожарно-спасательного отряда, еще двое сотрудников пострадали.