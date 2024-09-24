Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.2 комментария
Пожарный погиб и двое пострадали при взрыве в Горловке
В результате обстрела в Никитовском районе Горловки загорелся частный дом, где при тушении пожара от детонации боеприпаса погиб начальник пожарно-спасательного отряда и еще двое сотрудников пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС.
Как сообщили в пресс-службе, во время обстрела Никитовского района Горловки загорелся частный дом, передает ТАСС. На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов. При тушении пожар в доме сдетонировал взрывоопасный предмет. В результате этого инцидента пострадали трое сотрудников МЧС.
Среди пострадавших оказались начальник пожарно-спасательного отряда Сергей Никитенко, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Двое других пожарных также получили ранения, их состояние уточняется. Сотрудники МЧС отметили, что детонация произошла неожиданно и принесла значительные разрушения в зоне тушения пожара.
Службы города помогают пострадавшим и проводят расследование инцидента. Военные подразделения продолжают попытки стабилизировать ситуацию в районе, предотвращая новые случаи обстрелов. Власти Горловки выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Ранее в результате украинского обстрела Буденновского района Донецка один сотрудник МЧС погиб, двое получили ранения. Также сообщалось, что двое сотрудников пожарно-спасательного отделения МЧС ДНР погибли, трое были госпитализированы после попадания снаряда возле места тушения пожара в Донецке. В дополнение к этому уточнялось, что три спасателя пострадали из-за того, что пожарная машина подорвалась на взрывном устройстве.