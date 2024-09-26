И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.6 комментариев
Швейцарские власти пытались помешать празднованию похода Суворова
Посол Гармонин: Швейцарские власти пытались помешать празднованию похода Суворова через Альпы из-за конфликта на Украине
Кантональные власти Ури в Швейцарии попытались помешать празднованию Россией 225-летия похода генерала Александра Суворова через Альпы, сославшись на конфликт на Украине, сообщил посол России в Берне Сергей Гармонин.
Первоначально власти сочли нецелесообразным проводить мероприятие, но после повторного обращения согласились при условии, что церемония будет ограничена по времени и числу участников, сообщил Гармонин, передает РИА «Новости».
Мероприятие должно было длиться не более 20 минут, с участием не более пятнадцати человек, без прессы, речей и музыкального сопровождения. Дополнительно требовалось предоставить список имен участников и номерных знаков автомобилей. Однако российская сторона настояла на участии более двадцати человек, предоставив только список машин.
«Мы ответили, что у нас будет не меньше 20 человек, поименный список не направляли, а только список машин. Мы постарались, конечно, не давать оснований властям кантона Ури запретить нам проведение мероприятия, как несоответствующие требованиям», – сказал Гармонин.
Дипломат добавил, что после официальной части к мероприятию присоединились многочисленные соотечественники и граждане Швейцарии, а также жители Германии и Австрии, чтобы почтить память Суворова и его солдат.
Русский генерал Александр Суворов в 1799 году возглавил поход через швейцарские Альпы в ходе войн второй коалиции против Франции. Несмотря на сложные условия и тяжелые потери, он сумел преодолеть перевалы и сразиться с французскими войсками. Памятник в Андерматте был установлен в 1898 году и символизирует исторические связи между Россией и Швейцарией.