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    Андрей Полонский Андрей Полонский Странный «мир» во время войны

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

    Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    14 комментариев
    26 сентября 2024, 18:48 • Новости дня

    Швейцарские власти пытались помешать празднованию похода Суворова

    Посол Гармонин: Швейцарские власти пытались помешать празднованию похода Суворова через Альпы из-за конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кантональные власти Ури в Швейцарии попытались помешать празднованию Россией 225-летия похода генерала Александра Суворова через Альпы, сославшись на конфликт на Украине, сообщил посол России в Берне Сергей Гармонин.

    Первоначально власти сочли нецелесообразным проводить мероприятие, но после повторного обращения согласились при условии, что церемония будет ограничена по времени и числу участников, сообщил Гармонин, передает РИА «Новости».

    Мероприятие должно было длиться не более 20 минут, с участием не более пятнадцати человек, без прессы, речей и музыкального сопровождения. Дополнительно требовалось предоставить список имен участников и номерных знаков автомобилей. Однако российская сторона настояла на участии более двадцати человек, предоставив только список машин.

    «Мы ответили, что у нас будет не меньше 20 человек, поименный список не направляли, а только список машин. Мы постарались, конечно, не давать оснований властям кантона Ури запретить нам проведение мероприятия, как несоответствующие требованиям», – сказал Гармонин.

    Дипломат добавил, что после официальной части к мероприятию присоединились многочисленные соотечественники и граждане Швейцарии, а также жители Германии и Австрии, чтобы почтить память Суворова и его солдат.

    Русский генерал Александр Суворов в 1799 году возглавил поход через швейцарские Альпы в ходе войн второй коалиции против Франции. Несмотря на сложные условия и тяжелые потери, он сумел преодолеть перевалы и сразиться с французскими войсками. Памятник в Андерматте был установлен в 1898 году и символизирует исторические связи между Россией и Швейцарией.

    26 сентября 2024, 01:15 • Новости дня
    Эксперт назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»

    Эксперт Юшков: Уцелевшая часть «Северного потока» сохранит рабочее состояние несколько десятилетий

    Эксперт назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»
    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Одна из веток «Северных потоков» не пострадала в результате диверсии и находится в рабочем состоянии. И хотя сейчас Россия не имеет возможности ее обслуживать, газопровод может простоять в таком положении несколько десятилетий, и запустить газ по нему можно будет в любой момент, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В четверг исполняется вторая годовщина диверсии на «Северных потоках».

    «Действительно, одна из веток «Северных потоков» сумела уцелеть после подрыва. Она не разгерметизировалась, однако в настоящий момент из нее полностью выкачан газ. Провести работы по ее подробному осмотру не удалось: Россию попросту не допускают к участку, где объекту был нанесен максимальный ущерб», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Стоит отметить, что в настоящий момент эта ветка находится в рабочем состоянии. Но ее работа никогда и не начиналась: немцы попросту не давали разрешения к началу эксплуатации. Процесс сертификации затормозился, поскольку Министерство финансов ФРГ после начала СВО отозвало справку о влиянии «Северного потока» на экономику Германии», – отмечает он.

    «Без данного документа федеральное агентство, занимавшееся организацией функционирования газопровода, попросту не может продолжить работу. То есть ввод в эксплуатацию остановлен чисто бюрократическими методами. Тем не менее для России в сложившейся ситуации все же имеются свои плюсы. Поскольку труба никогда не приступала к перекачке ресурсов, то и обслуживать ее нет необходимости», – рассказывает собеседник.

    «В отличие от остальных веток, в эту морская вода не попала. Соответственно, никаких разрушительных химических реакций для инфраструктуры не произошло. Речь идет о конструкции из металла. Она также покрыта толстым слоем бетона, что дает дополнительные гарантии для «выживания» инфраструктуры в экстремальных глубинных условиях», – поясняет эксперт.

    «Поэтому вести за ней регулярные наблюдения также не нужно. Газопровод может простоять в таком положении несколько десятилетий. Даже с действующими системами необходимые исследования проводятся нечасто: это очень надежные сооружения. Как правило, обслуживание проходит по линии компрессных станций», – акцентирует Юшков.

    «За ними действительно необходимо пристально следить, но в нашем случае не потребуется и этого. В теории, если бы «Северный поток» продолжал свою работу, его обслуживание лежало бы на плечах компаний-операторов. Первой являлась Nord Stream AG-1, 50% акций которой обладал Газпром. Остальная половина была распределена между пятью европейскими фирмами», – рассуждает собеседник.

    «Что касается Nord Stream AG-2, то здесь уже все ценные бумаги принадлежали российскому ресурсному гиганту. Однако позже ее арестовали немцы, а значит, Москва не может предпринять какие-либо технические работы в отношении трубы с чисто юридической точки зрения. Однако запустить уцелевшую ветку можно в любой момент», – считает эксперт.

    «Кроме того, контракт с европейцами у Газпрома до сих пор остается действительным. То есть если немцы изменят свое решение, то Россия в какой-то степени даже будет обязана начать поставки. Тем не менее для этого необходимо качественное изменение политической ситуации в ЕС. Они уже начинают постепенно задумываться о том, что контакты с Москвой стоит налаживать. Посмотрим, к чему это приведет», – заключил Юшков.

    В четверг, 26 сентября, будет вторая годовщина диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». По оценке Nord Stream AG, разрушения на объектах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал шизофренией нежелание Германии принимать газ по «Северному потоку». «Получать через территорию Украины могут, получать через «Турецкий поток» могут. По нитке, которая идет по дну Балтийского моря, не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, чушь просто. Ну, не хотят – не надо, мы будем наращивать наши поставки в другие регионы мира», – говорил Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Ну, взяли, взорвали этот газопровод по дну Балтийского моря, «Северный поток». Взорвали обе нитки «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2». Кстати говоря, одна-то существует, она в рабочем состоянии. Что мешает тому же правительству Германии кнопку нажать, договориться с нами и включить? 27,5 млрд куб. м газа тут же пошло бы в Европу, в Германию. Почему они этого не делают, я не понимаю», – добавил глава государства.

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    25 сентября 2024, 21:05 • Новости дня
    Гаспарян ответил на слова спецдокладчика ООН, что русские мало участвуют в СВО
    Гаспарян ответил на слова спецдокладчика ООН, что русские мало участвуют в СВО
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Доклад о правах человека в России спецдокладчика ООН в Женеве был некомпетентным и однобоким. А послушать ее собрались люди, искренне ненавидящие Россию сказал газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. Ранее на площадке ООН выступила специальный докладчик Мариана Кацарова, которая заявила, что в СВО на стороне России не сражаются «славянские лица».

    «После знакомства с речью Марианы Кацаровой, в которой она заявляет, что за Россию на полях СВО не сражаются «славянские лица», с уверенностью заявляю: ее слова свидетельствуют о чудовищной некомпетентности», – заявил политолог Армен Гаспарян.

    «Конечно, там присутствуют представители многих народов нашей страны, но русских, по моим ощущениям, минимум 75%. Получается наглядная иллюстрация старого анекдота: «Ты Beatles слышал?» – «Нет, мне Мойша напел», – отметил эксперт.

    Мнение, представленное в докладе Кацаровой, Гаспарян считает по меньшей мере  однобоким. «Она поднимает вопросы защиты прав преимущественно тех людей, которые выступают против России. При этом девушка даже мельком не упомянула роль Запада и ВСУ в гибели мирных людей в Курской и Белгородской областях, хотя их жизни оборвались именно по вине Украины и ее союзников», – добавил собеседник.

    «Самое интересное, что послушать выступление Кацаровой в ООН пришли российские беглецы, обосновавшиеся в западных странах. Возможно, идет обкатка сценария, по которому иноагенты смогут выставляться в качестве представителей России на официальных мероприятиях. Однако верю я в это слабо: эти люди откровенно никому не нужны. Тем не менее США и ЕС продолжат прикладывать максимум усилий, чтобы превратить ООН в русофобскую площадку», – заключил Гаспарян.

    Ранее специальный докладчик ООН по правам человека в России Мариана Кацарова официально представила свой доклад, в котором критикуется положение дел в России. Кацарова заявила, что коренным малочисленным народам России будто бы грозит «вымирание» из-за привлечения в ряды участников СВО. Докладчик заявила, что не видела «почти никаких славянских лиц» на изображениях, транслируемых с линии фронта. «Это были буряты, это были калмыки, это были чеченцы – это были национальные меньшинства», – заявила она.

    Вместе с Кацаровой в обсуждении участвовали оппозиционеры, осужденные в России за различные преступления и обменянные на задержанных за рубежом россиян. На мероприятии присутствовали Илья Яшин (признан иноагентом) и Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом). Яшин свое присутствие на мероприятии объяснил тем, что старается «личным примером показать», как можно «сплачивать оппозицию», консолидировать эмигрантов и «демонстрировать силу».

    Напомним, Мариана Кацарова родом из Болгарии, она была назначена спецдокладчиком ООН по ситуации в России в мае прошлого года. С 2014 по 2016 год возглавляла миссию ООН в Донецке по наблюдению за соблюдением прав человека.

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    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США

    Эксперт Клинцевич: Изменения в ядерной доктрине – серьезный сигнал Западу

    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: в случае нападении Украины при поддержке США Россия сможет применять ЯО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. О вносимых изменениях Владимир Путин заявил на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    «Президентом озвучены очень серьезные изменения. Их можно назвать даже революционными. Скорее всего, трансформируется состав наших ядерных сил сдерживания. Речь идет о стратегических и тактических комплексах, то есть будет увеличено количество носителей и боеголовок, а также расширены цели, на которые они будут направлены», – считает Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Фактически речь идет о понижении порога применения ядерного оружия. Раньше у нас были только варианты ответных действий, а сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара, – продолжил собеседник. – Условно говоря, когда на нас будет нападать Украина при поддержке американцев или с помощью передаваемого ей оружия, мы уже можем действовать и наносить удары, что можно назвать серьезным уточнением».

    «Однако какие именно изменения будут положены на бумагу в итоге – нам еще лишь предстоит узнать. Тем не менее я считаю, что Москва подала очень серьезный сигнал Западу о том, что мы не намерены шутить в вопросах нашей безопасности. Проводимые учения и вносимые изменения в доктринальный документ крайне весомы», – добавил спикер.

    В среду президент России на совещании Совета Безопасности заявил, что в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения оружия.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Минобороны, МИД, аппарата Совбеза и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения имеющихся у России стратегических и тактических комплексов.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

    Четко фиксируются и условия перехода Москвы к применению ядерного оружия – такая возможность будет рассмотрена уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Кроме того, право применить ядерное оружие Россия использует в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства, а также если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изменения ядерной доктрины вызваны действиями коллективного Запада, который отказывается от диалога с Москвой.

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    26 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей

    Путин заявил, что западные страны выбрали дорогие энергоносители вместо российских

    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада сами выбрали более дорогие энергоресурсы вместо российских, и имеют право жить с этими последствиями, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

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    26 сентября 2024, 17:54 • Новости дня
    Новак: Россия готова возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»

    Новак заявил о готовности России возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2» в ЕС

    Новак: Россия готова возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия призывает к международному расследованию с участием Москвы по взрывам на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», оставаясь готовой возобновить поставки газа в Европу при соответствующем желании партнеров, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Новак указал на заинтересованность некоторых западных стран в подрывах газопроводов, подчеркнув, что международное расследование позволит получить более объективные результаты, передает ТАСС. По его мнению, необходимо учитывать заявления и позиции западных стран в этом контексте.

    «Мы неоднократно говорили, что Россия готова (возобновить поставки), если будет желание наших партнеров», – добавил вице-премьер.

    Ранее эксперт Юшков назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»

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    25 сентября 2024, 20:32 • Новости дня
    Эксперты предостерегли россиян о слежке через сервисы Google

    Эксперт: Google может продолжать работать в России ради сбора данных россиян

    Эксперты предостерегли россиян о слежке через сервисы Google
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одной из причин, по которой компания Googlе продолжает работу на территории России, может быть сбор персональных данных российских пользователей, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

    «Никто не задумывается о том, что компания Google собирает большое количество информации о гражданах, об их перемещениях, о том, где они находятся, через мобильные телефоны, через почтовый сервис. И, к сожалению, эти проблемы, опять же, активно не поднимаются. Все почему-то считают, что это из мира фантастики», – отметил Зыков на круглом столе на тему «Двухфакторная теория «мотивации» Google: почему ИТ-гигант подвергает опасности своих пользователей», состоявшемся в Общественной палате России.

    «А ведь когда, например, были известные события по взятию Конгресса под предводительством Трампа или его сторонников, когда проводился суд над теми, кто там находился, компания Google выдала суду данные с телефонов всех пользователей, которые были внутри. И суд поминутно восстановил, кто из людей в какой комнате находился», – обратил внимание эксперт.

    Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов указал, что Google является большой транснациональной корпорацией, имеющей свою политическую повестку и тесно связанной с повесткой недружественных стран.

    «Для компании Google очень важно собирать с нас информацию, – отметил эксперт РОЦИТ, журналист, резидент проекта «Телега Online» Илья Гогуа. – По факту cookies, то есть цифровой след, который мы оставляем в интернете, это и есть некий трекер для экосистемы Google».

    По политическим причинам Google может внезапно ограничить свои сервисы для россиян, при этом не беспокоясь о персональных данных пользователей из России, заявил управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер.

    «Мы имеем тревожность и потенциальный риск того, что в один момент мы можем лишиться всего самого главного. Мы не сможем восстановить почту от важных сервисов, которыми мы пользуемся на ежедневной основе, начиная от развлечений и заканчивая работой, где есть наши персональные данные, какая-то информация, которой мы не хотим делиться», – сказал он.

    Ранее РОЦИТ сообщил о жалобах на работу почтового сервиса Gmail от Google.

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    26 сентября 2024, 10:52 • Новости дня
    СК подсчитал ущерб от действий ВСУ в новых регионах и в приграничье России

    СК: Ущерб от действий ВСУ в новых регионах и в приграничье России оценен в 7,5 млрд рублей

    СК подсчитал ущерб от действий ВСУ в новых регионах и в приграничье России
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Ущерб от действий ВСУ в новых регионах и в приграничье России оценен в более 7,5 млрд рублей, сообщает Следственный комитет.

    В Telegram-канале ведомства указано, что на ремонт поврежденных зданий и объектов инфраструктуры потребуется порядка 7,5 млрд рублей.

    «Эксперты СЭЦ провели более 700 комплексных строительно-технических экспертиз, было исследовано более 3 тыс. объектов инфраструктуры», – указано в сообщении.

    Отмечается также, что глава СК Александр Бастрыкин получает доклады о работе с пострадавшими из-за агрессии ВСУ на территории Курской области, где более 8 тыс. человек признаны потерпевшими.

    Кроме того, СК возбудил более 5,3 тыс. дел в отношении представителей политического и военного руководства Украины. Завершены предварительные следственные мероприятия по 355 уголовным делам касательно 496 обвиняемых.

    Известно, что 785 иностранных наемников привлекли к уголовной ответственности.

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    25 сентября 2024, 21:32 • Новости дня
    В Минэке оценили новый прогноз ОЭСР по росту ВВП России

    В Минэкономразвития оценили прогноз ОЭСР по росту ВВП России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает рост ВВП России на 3,7% в 2024 году, этот прогноз близок к прогнозу Минэкономразвития, сообщил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования ведомства Лев Денисов.

    «Пересмотр консервативных прогнозов международных организаций относительно российской экономики в сторону более реалистичных цифр уже не удивляет. Стоит напомнить, что без исключения все подобные прогнозы на протяжении последних лет корректировались вверх. Обновленные оценки ОЭСР за 2024 год близки к нашему прогнозу по росту ВВП России, за 2025 год – предсказуемо занижены», – сказал Денисов, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что ОЭСР при прогнозе не учла реализацию инициированных главой государства новых нацпроектов. По мнению Денисова, российская экономика будет и дальше устойчиво развиваться за счет инвестиционной активности и потребительного спроса, реализации проектов технологического лидерства и снятия транспортных ограничений, а также экспортного потенциала.

    Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП России на 3,9% в этом году и на 2,5% – в следующем.

    В среду ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России в 2024 году до 3,7% по сравнению с майской оценкой в 2,6%. По 2025 году прогноз пересмотрен незначительно – организация ждет роста ВВП РФ на 1,1% против 1% в мае.

    Ранее «Сбер» предсказал рост экономики России на 3,8%.

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    26 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин назвал развитие переработки углеводородов приоритетной задачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетной задачей для отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является увеличение объемов переработки углеводородов в России, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

    «Рост объемов переработки углеводородов именно в России, на наших заводах и комплексах – еще одна приоритетная задача для отечественного ТЭКа. Важно обеспечить сырьевую базу, добычу ресурсов», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что энергобаланс России – один из самых зеленых в мире.

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    25 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Китая обсудили в Нью-Йорке украинский кризис

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили вопросы урегулирования украинского кризиса. Встреча прошла в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.

    «Состоялся обстоятельный обмен мнениями по тематике глобальной и евразийской безопасности, включая перспективы урегулирования украинского кризиса», – говорится в сообщении МИД России, которое приводит РИА «Новости».

    Кроме того, стороны обсудили меры по противодействию Западу в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вокруг Тайваня. Отмечается, что Лавров и Ван И дали высокую оценку развитию политического диалога между Россией и Китаем.

    Ранее МИД Китая, комментируя ситуацию в Курской области, призвал не прибегать к эскалации и не осуществлять провокаций. В китайском МИД подчеркнули, что КНР продолжит играть конструктивную роль для содействия политическому урегулированию кризиса и поддерживать контакты с международным сообществом.

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    26 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Лидер Экваториальной Гвинеи пригласил российский бизнес в страну

    Лидер Экваториальной Гвинеи Мбасого призвал российских предпринимателей к сотрудничеству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого на переговорах с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду на активное участие российского бизнеса в экономических проектах своей страны.

    Мбасого отметил, что ждет российских предпринимателей в Экваториальной Гвинее для участия в различных экономических проектах, подчеркнув, что страна готова к сотрудничеству в сферах, которые интересны компаниям из России, передает ТАСС.

    «В тех сферах, в которых они хотят принимать участие, мы приглашаем и надеемся на более активное сотрудничество», – сказал он.

    Напомним, в четверг в Кремле прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Лидеры обсудили стабилизацию энергорынков.

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    25 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Находившиеся на Украине четыре ребенка воссоединились с семьями в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Четыре ребенка, находившиеся на Украине, воссоединились со своими родственниками, проживающими на территории России, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    Львова-Белова в своем Telegram-канале написала, что Василий вместе с бабушкой поехал в гости к родственникам на Украину, но из-за ограничений в связи с распространением коронавируса, а затем и с началом СВО им пришлось остаться там. По ее словам, помогли родителям собрать документы, организовали возвращение в сопровождении бабушки.

    «Не виделись больше 2,5 лет. Спасибо, что помогли нам снова быть вместе», – рассказала мама двух малышек. «На Украине обе девочки жили в учреждениях. Похожи как две капли воды», говорится в сообщении.

    Львова-Белова добавила, что накануне три семьи воссоединились в Минске. Сегодня встретились с ними в Москве вместе с послом Катара в России Ахмедом бен Насер Аль Тани, подчеркнул она.

    Катар оказывает помощь в этом кропотливом процессе: его представители участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей и родственников, несут транспортные и другие расходы. Также она выразила благодарность Международному Комитету Красного Креста, региональным детским омбудсменам, правоохранительным органам, представителям профильных ведомств.

    «Ведем эту работу по поручению президента Владимира Путина. Всего за период проведения специальной военной операции нам уже удалось воссоединить 13 детей с восемью семьями в России», – заявила Львова-Белова.

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    26 сентября 2024, 19:12 • Новости дня
    Омич получил инфаркт, отжавшись 239 раз на спор

    Омич довел себя до инфаркта, пытаясь отжаться 240 раз

    Омич получил инфаркт, отжавшись 239 раз на спор
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Омска на спор пытался отжался 240 раз и попал в больницу с инфарктом, теперь ему предстоит пройти курс лечения и реабилитации.

    Омич обратился за медицинской помощью после того, как почувствовал сильную боль на предпоследнем 239 отжимании, передает RTVI со ссылкой на «12 канал».

    В пресс-службе Минздрава Омской области сообщили, что пациенту было проведено стентирование коронарных артерий. Мужчине назначили курс лечения и реабилитации.

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    26 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи стабилизацию энергорынков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Экваториальная Гвинея стремятся стабилизировать мировые энергетические рынки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером этой африканской страны Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

    Путин отметил, что Экваториальная Гвинея является партнером России и в организации производителей, экспортеров газа, и в ОПЕК+, передает ТАСС. «Нашей общей задачей, безусловно, является стабилизация мировых энергетических рынков», – сказал он.

    Российский лидер подчеркнул, что две страны связывают крепкие дружеские отношения, которые имеют долгую историю. Путин выразил уверенность в том, что восстановление дипломатических представительств будет способствовать дальнейшему развитию этих отношений. Он также отметил хорошие перспективы для военно-технического сотрудничества между Россией и Экваториальной Гвинеей.

    Напомним, в четверг в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

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    26 сентября 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин заявил о роли российских энергоресурсов в энергобезопасности дружественных стран
    Путин заявил о роли российских энергоресурсов в энергобезопасности дружественных стран
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки российских энергоресурсов помогают дружественным странам сдерживать рост импортных цен и улучшать конкурентоспособность на мировом рынке, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе (РЭН).

    «Поставки энергоресурсов из России позволяют дружественным странам сдержать рост импортных цен, обеспечивать свою энергетическую безопасность и экономическую устойчивость. Позволяют им более успешно конкурировать на мировом рынке», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что на долю дружественных стран приходится более 90% энергетического экспорта России.

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