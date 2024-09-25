Кремль сообщил о начале совещания Путина по ядерному сдерживанию

Эксперт: Россия возвращается в число лидеров международной науки

Политолог Баширов: Глава государства оказывает поддержку фундаментальным исследованиям и инновациям

Tекст: Олег Исайченко

«Деятельность Курчатовского института крайне широка. Это и кадровая работа, и создание прорывных технологий в микроэлектронике, геолого- и газоразведке. Учреждение плотно взаимодействует с «Росатомом». У нас долгое время академическая наука была отделена от практического смысла, а теперь наука в стране нацелена в первую очередь на реальное применение», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

«Также институт работает над развитием научной среды, в том числе взаимодействует с профильными университетами. Его глава Михаил Ковальчук руководствуется логикой, что студенты, находясь еще на обучении, должны допускаться к работе в лабораториях. Это дает свои плоды: у нас подрастает замечательное поколение специалистов, представляющих специфику практического применения науки», – заметил он.

«В итоге можно сказать, что по ряду направлений Россия возвращается в число лидеров. Это, конечно, касается атомной отрасли. Ни у кого нет, например, плавучей атомной станции. У нас же строится уникальный синхротрон в Зеленограде, а также мощный пучковый исследовательский реактор в Гатчине. Это важно, поскольку техническое развитие страны обеспечивает сохранение национального суверенитета, улучшение качества жизни людей», – подчеркнул спикер.

«Ну и, конечно, радует тот факт, что глава государства находится в прямом диалоге с головными научными организациями, оказывает поддержку фундаментальным исследованиям и инновационным направлениям. Потому что каждое подобное объединение и каждый специалист вносят вклад в развитие нашего ядерного щита, электроэнергетическую устойчивость», – резюмировал эксперт.

В понедельник президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с главой Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком. По словам ученого, учреждение ведет работу по развитию природоподобных технологий, реализует программы по генетике и принципиально новой нейроморфной микроэлектронике.

«Мы в ближайшие пять-восемь лет будем иметь лучшую в мире исследовательскую инфраструктуру. Затем программа по сельскому хозяйству, в которой мы отвечаем за научную и генетическую части. И плюс мы являемся головной научной организацией по программе развития ядерного комплекса», – сказал Ковальчук.

Он также должил о разработках, связанных с применением атомной энергетики в космосе и созданию принципиально новых двигателей для космических аппаратов. «Мы летаем сегодня в космос, как Мюнхгаузен на ядре. У нас двигатель РД-180 отработал три сотни секунд, дал пинка, и мы полетели по баллистическим траекториям, на которые мы не можем повлиять. А нам надо барражировать, пристать к Луне. Так вот, у нас сегодня есть прототипы двигателей, которые обеспечивают совершенно иную тягу, совершенно иные возможности для полета в дальний космос», – заявил глава НИЦ «Курчатовский институт».



