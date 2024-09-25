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    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине
    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»
    Норвежских рыбаков прогнали выстрелом из зоны учений «Океан-2024»
    На улицах Угледара начались бои
    Российские войска освободили Острое и Григоровку в ДНР
    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО
    Конгрессмены США запросили расследование визита Зеленского в Вашингтон
    Песков заявил о невозможности «принудить Россию к миру»
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    41 комментарий
    25 сентября 2024, 14:41 • Новости дня

    RuStore рассказал о популярности «родительского контроля»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Почти половина родителей активно применяет функции «родительского контроля», чаще всего ограничивая доступ к сайтам и установке приложений, следует из исследования официального магазина приложений RuStore.

    Функциями «родительского контроля» пользуются 47% родителей, наиболее часто они ограничивают доступ к сайтам (66%) и установке приложений (63%), говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Реже родители следят за временем использования устройств их детьми (48%) и их местоположением (44%). Специальные приложения для контроля скачивают 25% родителей, а 22% используют встроенные функции в смартфонах детей, говорится в исследовании.

    Директор по продукту RuStore Олег Афанасьев отметил, что для удобства родителей разработан специальный детский режим, который настраивается в профиле. «Он позволяет настроить просмотр и поисковую выдачу контента в зависимости от возраста ребенка и управлять его покупками. Также при включении появляются подборки с полезными детскими приложениями и играми, которые подобрала наша редакция», – сообщил он.

    Ранее эксперт в сфере IT Вадим Глущенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил высокую популярность российских соцсетей среди детей.

    24 сентября 2024, 19:35 • Новости дня
    Раскрыты новые детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова

    Ущерб по делу экс-замглавы Минобороны Иванова при возведении трех кадетских корпусов превысил 2,18 млрд рублей

    Раскрыты новые детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уголовное дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова связано со строительством кадетских корпусов, сообщили в правоохранительных органах.

    Согласно материалам дела, Иванов и другие фигуранты обвиняются в хищении при строительстве трех кадетских корпусов, включая Омский и Кемеровский, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Собеседник агентства уточнил, что все три корпуса возводила фирма «Олимпситистрой», которой руководил Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки Иванову.

    «На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей», – сообщил он.

    Напомним, Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. По делу экс-замминистра обороны арестованы земельный участок, дом и баня в Тверской области на общую сумму 82,5 млн рублей.

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    24 сентября 2024, 21:30 • Новости дня
    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным Bloomberg, решение обратиться напрямую к Путину возникло на фоне появления «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, который, по мнению западных чиновников, не является прорывным, передает РИА «Новости».

    Обсуждается возможность обращения к Путину как на уровне одной из стран, так и непосредственно самим Зеленским, пишет агентство.

    Ранее сообщалось, что киевский режим подготовил план из трех пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать для начала переговоров с Россией. Зеленский объявил, что план будет готов в начале ноября, и он станет стартом для обсуждения с Россией в любом формате и с любыми ее представителями. Он уточнил, что часть плана включает действия украинских сил в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

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    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    24 сентября 2024, 21:19 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по группе операторов дронов ВСУ в Херсоне
    Подполье сообщило об ударе по группе операторов дронов ВСУ в Херсоне
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара по подконтрольному Киеву Херсону поражена группа операторов БПЛА украинских войск, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар пришелся по Днепровскому району Херсона, в место, где собирались операторы дронов, передает РИА «Новости».

    В результате взрыва, который был слышен на северной окраине города, были ликвидированы несколько десятков украинских военных, сообщил Лебедев.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили свыше 12 тыс. солдат ВСУ за неделю на рубежах ЛНР.

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    25 сентября 2024, 13:44 • Новости дня
    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»

    Сенатор Долгов: Зеленский в Совбезе ООН нес бред

    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ООН устроили шоу Владимира Зеленского, но перформанс оказался провальным: западные страны не смогли продать все билеты и собрать полные залы. Подобные мероприятия свидетельствуют о том, что организация оказалась заложницей навязываемой Западом псевдоукраинской повестки, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Во вторник состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН по Украине.

    «ООН парализована ввиду засилья в секретариатах организации представителей западных стран. Они открыто используют в том числе свои финансовые взносы в качестве инструмента шантажа государств – членов объединения», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Подобные меры «связывают руки» ООН и осложняют выполнение объединением своего предназначения, добавил собеседник. Ярким примером стало прошедшее внеплановое заседание СБ. «Вместо того, чтобы обсуждать насущные вопросы международного развития, безопасности мира, государства – члены ООН вынуждены оставаться в псевдоукраинской повестке, которую им навязывают западные страны», – указал он.

    С этой целью туда привезли и Владимира Зеленского. «Его выступление в ООН превратилось в шоу, которое устроила администрация Джо Байдена в попытке продать миру антироссийскую авантюру под названием «Украина». Однако результатов этот перформанс не имел, он оказался провальным, не все билеты были проданы, а полный зал собрать не удалось», – иронично отметил Долгов.

    «Отношение и к Зеленскому, и к украинскому руководству становится все более критическим, – акцентировал он. – В частности, есть голоса Венгрии и Словакии, которые транслируют объективную оценку. Они, как и многие другие, понимают, что Зеленский в ООН нес бред».

    «Все его рассуждения о победе над Россией – это чистой воды демагогия. Она направлена только на одно – выбить побольше денег и оружия из западных стран», – считает парламентарий. По мнению Долгова, «разглагольствования» Зеленского также вызваны ситуацией в зоне СВО, которая становится все более драматической для ВСУ.

    «Подобная игра на публику продолжится до момента нашей победы. Только тогда пискам и визгам киевских властей будет положен конец», – добавил он. До тех же пор России стоит продолжать вести разъяснительную работу, в том числе в ООН. «Важно представлять свидетельства террористической сущности украинского руководства и соучастия в этом Запада», – заключил сенатор.

    Ранее состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН. Главной его темой стала ситуация на Украине. Российский постпред при организации Василий Небензя отметил, что западные страны использовали мероприятие для предоставления «концертной площадки» Владимиру Зеленскому.

    «Единственное, для чего они созвали это заседание – чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз – в зале заседаний Совбеза», – приводит слова дипломата РИА «Новости». По словам Небензи, «на подпевке» у Зеленского на заседании оказались члены Евросоюза и НАТО, которые «выстраиваются в ряд» в СБ каждый раз, когда им велят критиковать Россию.

    Одной из тем выступления Владимира Зеленского в Совете Безопасности стало урегулирование украинского конфликта. Так, он заявил, что боевые действия «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». «Россия может быть только принуждена к миру», – считает он. При этом Зеленский не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

    Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» по Украине, целью которого якобы станет завершение конфликта с Россией. При этом Зеленский не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что к планам Зеленского по «саммиту мира» холодно относятся не только в России, но даже западные союзники Киева, и на то есть несколько причин.

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    25 сентября 2024, 11:54 • Новости дня
    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине

    Рар: Реформа СБ ООН может стать одним из фундаментальных последствий конфликта на Украине

    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине
    @ Xie E/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    США и Россия понимают, что надо расширять состав постоянных членов СБ ООН. Однако их представление о реформе отличаются. Решение может стать одним из фундаментальных последствий конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Сергей Лавров выступил против расширения Совбеза ООН за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии.

    «Реформа СБ ООН нужна срочно. Мир с середины прошлого века отошел от «ялтинского образца» и изменился: речь идет уже не о монополярном, а многополярном устройстве», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что разговоры о расширении числа постоянных членов Совбеза ООН ведутся со времен окончания холодной войны. «Но страны, которые 80 лет назад получили право вето, не хотят терять свои привилегии», – уточнил собеседник.

    Тем не менее США и Россия понимают, что надо расширять состав постоянных членов СБ. «Так, Вашингтон выступает за включение своих союзников – Германии и Японии. Россия же хочет видеть в Совбезе страны БРИКС. Франция и Британия, в свою очередь, желают лишь сохранить свои привилегии и торпедируют реформу», – детализировал спикер.

    «Представляется, что одним из фундаментальных последствий украинского конфликта может стать «вторая Ялта», – допустил политолог. По его мнению, в этом случае будет возможно удовлетворить запросы всех сторон. «То есть расширение СБ может произойти за счет стран БРИКС, а также Германии и Японии. Альтернатива этому – новый раздел мира, как это было до Второй мировой войны», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил против расширения Совбеза за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии. «Наша позиция очень простая: Совет Безопасности не нуждается в дополнительных членах от западной группы, от НАТО, Евросоюза и от их союзников», – отметил глава МИД России.

    По его словам, включение этих стран в СБ лишь «углубит несправедливость». Вместо этого Москва готова поддержать устремления Индии и Бразилии, а также «удовлетворить африканские чаяния», добавил Лавров. «В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», – уточнил министр.

    Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны остаются недопредставленными в Совете Безопасности, и поддержка должна быть направлена на удовлетворение интересов Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе через предоставление мест постоянных членов. Он добавил, что процесс расширения Совета требует достижения общего согласия, что является непростой задачей.

    Глава МИД России также обвинил Францию в циничном продвижении идеи ограничения права вето в Совете Безопасности ООН. По его словам, такие действия Парижа являются проявлением лицемерия. «Оно даже в такой ситуации проявляется, лишь бы только сделать какой-то шаг, который будет выделять Париж очередным внешним эффектом», – сказал Лавров в интервью ТАСС.

    Помимо этого, министр отметил, что Запад, внедряясь в мировые конфликты как «решала», лишь усугубляет кризисы. В качестве примера он привел палестино-израильский и украинский противостояния. Лавров заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

    Глава МИД также указал, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он. Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Те временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посчитал, что вопрос о праве России на постоянное членство в СБ якобы может быть предметом обсуждения. Напомним, постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

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    24 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Зюганов осудил вопросы о секс-скандале в Госдуме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил недовольство журналистами, обсуждающими скандал с интимным видео, на котором, предположительно, запечатлен депутат Денис Парфенов.

    В ответ на вопрос о личной жизни Парфенова Зюганов возмутился и заявил, что такие вопросы не должны задаваться, добавив, что журналисты занимаются «дерьмом» и что ему стыдно за них, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлены ласки между девушкой и мужчиной, внешне похожим на депутата КПРФ Парфенова, в одном из кабинетов Госдумы. Предполагается, что девушка могла работать проституткой. По этому поводу глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко отметил, что это происшествие не связано с деятельностью партии и является догадками, инициированными политтехнологами.

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    24 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Ганчев: Бои в Волчанске идут за каждый дом

    Ганчев: Освобождение Волчанска является непростой задачей, идут бои за каждый дом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение Волчанска сопровождается ожесточенными боями за каждый дом, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Что касается ситуации на северном направлении области, там нашими войсками ведется сложная тактическая и огневая работа. Освобождение города – одна из самых непростых задач. Бой там идет за каждый дом», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Ганчев сообщил, что российские силы взяли под огневой контроль пути снабжения украинских войск у населенного пункта Кругляковка, передает ТАСС. Он подчеркнул, что военные формирования киевского режима предпринимают попытки усилить группировку войск на этом направлении, но российская артиллерия и авиация не дают им этого сделать.

    Ранее ВС России ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ нацгвардии Украины в Волчанске.

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    24 сентября 2024, 17:48 • Новости дня
    Мишустин назвал объем роста ВВП России в этом году

    Мишустин: ВВП России увеличился на 4,4% за семь месяцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    За семь месяцев этого года ВВП России увеличился на 4,4%, что более чем в два раза превышает прошлогодние данные, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

    «По предварительной оценке Министерства экономического развития за 7 месяцев текущего года ВВП увеличился на 4,4%, что более чем в два раза выше прошлогодних значений», – сказал он, передает ТАСС.

    Кроме того, Мишустин озвучил прогнозы по доходам федерального бюджета на следующий год. Ожидается, что доходы составят 40 трлн 296 млрд рублей, что на 12% больше по сравнению с текущим годом. Премьер-министр уточнил, что доля ненефтегазовых поступлений увеличится до 73% от общего объема доходов.

    Расходы федерального бюджета на следующий год также возрастут и составят 41 трлн 470 млрд рублей, сообщил Мишустин.

    Ранее «Сбер» предсказал рост экономики России на 3,8% в 2024 году.

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    24 сентября 2024, 21:10 • Новости дня
    Четыре человека ранены в результате атаки ВСУ на Белгород

    Гладков: ПВО сбила цели над Белгородом, но ранены четыре человека

    Четыре человека ранены в результате атаки ВСУ на Белгород
    @ Елизавета Демидова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько целей, но есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    По предварительной информации, в результате инцидента в Белгороде пострадали четыре мирных жителя, их доставляют в медучреждения с различными осколочными ранениями, сообщил Гладков в Telegram-канале.

    По данным губернатора, 23 частных дома, а также три надворные постройки и пять автомобилей получили повреждения. В связи с этим на месте разворачивается ситуационный центр для оказания помощи жителям разрушенных и поврежденных домов, а также для родственников раненых.

    Также в результате прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка. «Пожарные расчеты тушат очаги возгораний. На месте работает мэр Белгорода Валентин Валентинович Демидов», – сообщил Гладков.

    В воскресенье при обстреле со стороны ВСУ Белгородской области пострадали десять человек.

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    24 сентября 2024, 18:20 • Новости дня
    Депутат отметил изменения в поведении российских предпринимателей

    Депутат Наумов: Граждане и бизнес стали проявлять больше доверия к финансовым институтам России

    Депутат отметил изменения в поведении российских предпринимателей
    @ kremlin.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Бизнес стал активнее инвестировать в отечественные проекты, понимая, что здесь надежно и безопасно. Это важный показатель изменения тенденций в поведении российского бизнес-сообщества и в целом финансового и инвестиционного климата в России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов. Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой «Сбербанка» Германом Грефом.

    «Сбербанк» – отличный пример цифровой трансформации банковского сектора. Своевременное инвестирование в собственное развитие сделало компанию бесспорным лидером рынка. И это по достоинству оценили десятки миллионов клиентов. Организация справилась с рисками ухода людей в серую зону микрофинансирования, а также втягивания граждан в глобальные финансовые платформы», – пояснил Станислав Наумов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    «Мы видим, что в последнее время бизнес стал активнее инвестировать в отечественные проекты, понимая, что здесь надежно и безопасно. Это важный показатель изменения мироощущения сообщества предпринимателей. Они понимают перспективы России, и стремятся вкладываться в ее развитие. Граждане и бизнес стали проявлять больше доверия к финансовым институтам страны», – отметил парламентарий.

    Он напомнил, что крупные отечественные компании с государственным участием вовлечены в работу по достижению национальных целей развития. При этом они становятся лидерами высокотехнологичных отраслей и вкладываются в важные социальные проекты.

    «Фирмы-гиганты должны стремиться не только соответствовать ожиданиям государства, но и стать комфортными платформами для сотен тысяч предпринимательских инициатив. В идеале мы должны идти к тому, чтобы прибыль участников совместной реализации национальных проектов, оказалась больше пожертвований социально ответственных госкорпораций», – заключил Наумов.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом. «Экономика растет темпами значительно выше, чем предсказывали все аналитики: прогнозы были в районе 1-2%, а мы видим, что наш прогноз сегодня на конец года – 3,8% рост ВВП. За первые полгода зарплаты растут темпом более 8%, около 6% – рост доходов населения. Соответственно, мы видим повышенный спрос на наши услуги, услуги кредитования», – сказал Греф.

    По его словам, «Сбербанк» за полгода заработал 769 млрд рублей, рентабельность капитала составляет 22,9%. При этом увеличивается и количество клиентов – юридических и физических лиц, а объем кредитного портфеля достиг 11 трлн рублей. В этом году вся организация выплатит государству налогов и дивидендов на рекордные 1,2 трлн, сообщил топ-менеджер.

    Кроме того, несмотря на высокую ставку Центробанка, общая сумма инвестиций продолжает расти, отметил Греф. «Мы выдали за первое полугодие уже около трлн рублей инвестиционных кредитов, и у нас объем инвестиционных сделок, которые сегодня находятся в работе, примерно на четверть выше, чем в прошлом году», – сказал он.

    «Видимо, приходит осознание того – я имею в виду частные инвестиции, рост частных инвестиций, – что лучше все заносить в дом», – объяснил происходящее Путин.

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    24 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Сенаторы поддержали кандидатуру Матвиенко на пост председателя Совфеда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Валентина Матвиенко будет вновь претендовать на должность председателя Совета Федерации благодаря единогласному решению сенаторов на заседании Совета палаты.

    Сенаторы выдвинули кандидатуру Матвиенко для переизбрания на должность председателя Совета Федерации, передает ТАСС со ссылкой на источник. На заседании Совета палаты было принято решение поддержать ее кандидатуру единогласно.

    Ранее политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, как от работы депутатов и сенаторов зависит победа России в СВО.

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    24 сентября 2024, 19:10 • Новости дня
    Режиссера «Чикатило» лишили водительских прав за пьяную езду

    Режиссера «Чикатило» Андреасяна лишили водительских прав за пьяную езду

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режиссер Сарик Андреасян лишен водительских прав за вождение автомобиля в состоянии опьянения, соответствующее решение вынес мировой судья Москвы.

    Мировой судья судебного участка № 410 Мещанского района Москвы признал Сарика Андреасяна виновным в административном правонарушении, связанном с вождением в нетрезвом состоянии, передает ТАСС.

    Суд назначил режиссеру штраф в размере 30 тыс. рублей и лишил его права управления транспортными средствами на полтора года, следует из постановления суда.

    Сарик Андреасян – российско-армянский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Среди его работ – сериал «Чикатило» и фильм «Непрощенный».

    Ранее московский суд лишил актера Бориса Репетура водительских прав на полтора года за несоблюдение правил дорожного движения.

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    24 сентября 2024, 17:23 • Новости дня
    В ДТП с автобусом и грузовиком в Ульяновске пострадали 13 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ульяновске грузовой автомобиль МАЗ протаранил пассажирский автобус, пострадали 13 человек, сообщил Минздрав Ульяновской области.

    По информации Управления гражданской защиты Ульяновска, на Московском шоссе водитель грузовика совершил наезд на движущийся впереди него автобус Isuzu с пассажирами, передает ТАСС.

    В результате пострадали 13 человек, в том числе трое детей, они доставлены в медучреждения, сообщили в Минздраве. «Состояние всех пострадавших удовлетворительное», – добавили в ведомстве.

    Ранее в ДТП с маршруткой в Омске пострадали 11 человек.

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    24 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    Наблюдатели рассказали о реализации прав россиян на сентябрьских выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    На выборах в сентябре избиратели в полной мере реализовали свои права, многоформатная и полноценная среда общественного контроля позволяла оперативно устранять все недочеты на избирательных участках, говорится в докладе Независимого общественного мониторинга (НОМ) по итогам Единого дня голосования-2024.

    Все 83 субъекта России, где проводились выборы, активно участвовали в организации независимого наблюдения, подчеркнула председатель Комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова, сообщается на сайте НОМ.

    Избирательные комиссии, в свою очередь, надлежащим образом реагировали на выявленные факты нарушения порядка проведения голосования, оперативно принимая решения об устранении таких нарушений, а в случаях невозможности их устранения – о признании бюллетеней недействительными. «Число таких случаев незначительно – всего в 9 субъектах на 13 участках недействительными были признаны 1575 бюллетеней, что значительно ниже, чем в 2019 году», – привела статистику Булгакова.

    Он добавила, что общественный контроль в регионах России начался со старта избирательных кампаний, ведущую роль в этом процессе играли общественные штабы.

    Политические партии и кандидаты имели и реализовали свои возможности по участию в выборах, сделал вывод руководитель Рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. «Все 23 активные политические партии выдвинули на выборах своих кандидатов, 20 из них прошли этап регистрации. Были избраны представители от 15 партий политических партий. Это показывает и конкурентность, и то, что большое число партий у нас пользуется поддержкой. Все они функционируют полноценно», – заметил он.

    В дни голосования наблюдение за ходом волеизъявления на избирательных участках осуществляло 151 870 наблюдателей, обеспечивших полный контроль за ходом голосования и подсчета голосов. Из них 62 899 наблюдателей направлены избирательными объединениями, 51 891 – субъектами общественного контроля, 37 080 – зарегистрированными кандидатами.

    Выборы в Единый день голосования 2024 прошли в соответствии с действующим законодательством и позволили гражданам реализовать свои избирательные права свободно и в полном объеме, сообщил член СПЧ, председатель ассоциации НОМ Александр Брод.

    Отдельно он отметил тенденцию роста активности общественных штабов. Брод также оценил выборы в приграничных регионах. «Особо отмечу ход избирательного процесса в Курской области, где я побывал в один из дней голосования. Был организован общественный штаб по наблюдению с видеостеной, с трансляцией с избирательных участков. На всех УИК присутствовали независимые общественные наблюдатели. Эта кампания также сопровождалась фейковой, недостоверной информацией, хотя мы отмечаем, что по сравнению с прошлыми выборами ее стало меньше, и в этом также есть заслуга общественного контроля», – подчеркнул он.

    Выборы в других приграничных регионах страны, заключил правозащитник, проводились «абсолютно свободно, с учетом соблюдения норм безопасности и при серьёзном общественном контроле».

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    25 сентября 2024, 14:36 • Новости дня
    Арестован оскорблявший славянок блогер из Таджикистана

    Суд в Москве арестовал оскорблявшего славянок блогера Джумабоя из Таджикистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чертановский райсуд Москвы принял решение отправить под стражу блогера Джумабоя (настоящее имя Салмон Раджабзода), который обвиняется в разжигании ненависти и вражды через публикацию уничижительных видео.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения после отказа в январе, когда блогеру была назначена подписка о невыезде, передает ТАСС.

    Следствие утверждает, что Джумабой публиковал постановочные видео, в которых высмеивал девушек славянской внешности, что было воспринято как действия, направленные на разжигание ненависти.

    Ранее Симоновский суд отказал следствию в аресте Джумабоя, решение суда было обжаловано прокуратурой. В итоге Мосгорсуд отменил отказ в аресте блогера.

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