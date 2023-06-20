Эксперт объяснил высокую популярность российских соцсетей среди детей

Эксперт Глущенко: Российские подростки предпочитают «Вконтакте», а не Instagram

Российские сервисы пользуются все большим спросом у детей, об этом говорит посещаемость соцсети «ВКонтакте» и популярность таких сервисов как «VK Музыка» или «Яндекс Музыка», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере IT Вадим Глущенко. О том, что дети считают устаревшими Instagram (чья деятельность запрещена в России), Netflix и Marvel, выяснилось в ходе исследования Mediascope.

«По итогам исследования Mediascope, мы видим, что российские сервисы пользуются все большим спросом у детей. Сегодня они предпочитают «Вконтакте» (41%), а не, например, Instagram (13%). Это объяснимо: похвастаться собственной соцсетью со столь широким функционалом может далеко не каждая страна. А наша национальная соцсеть ничем не уступает западным продуктам. При этом контент на российских ресурсах находится, конечно, в большей безопасности», – считает Вадим Глущенко, директор Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации.

Показательно активное пользование отечественными музыкальными онлайн-сервисами: 52% подростков в возрасте 12-17 лет используют «VK Музыку», а в целом две трети детей в возрасте 4-11 лет слушают «VK Музыку» или «Яндекс Музыку», отмечает собеседник.

По его словам, российские дети и подростки активно пользуются видеохостингом YouTube, который «привычен и удобен». «Ролики на этом видеохостинге смотрят 79% несовершеннолетних россиян в возрасте от четырех до 17 лет. Вместе с тем, учитывая сомнительную модерацию на YouTube и нежелание администрации платформы адекватно реагировать на жалобы российских пользователей и соблюдать законодательство нашей страны, нас не может не беспокоить, какую информацию разработанные на Западе алгоритмы «подсунут» нашим детям. Особенно зная о том, какие объемы деструктивного контента циркулируют в Интернете. В этом смысле очень многое зависит от родителей и степени доверительности отношений с детьми», – подчеркивает Глущенко.

По его словам, молодое поколение должно осознавать риски, которые таит в себе «всемирная паутина». Глущенко призвал «терпеливо объяснять базовые правила цифровой гигиены, использовать инструменты родительского контроля». «Даже самые маленькие пользователи должны понимать, что личные данные нужно беречь», – добавил он.

Ранее издание РБК опубликовало результаты исследования медиапотребления детей младше 12 лет, проведенного единым измерителем интернет-аудитории Mediascope. Школьники считают Instagram, вселенную Marvel и онлайн-кинотеатр Netflix ушедшими в прошлое трендами. Интернетом каждый день пользуются более 80% детей от четырех лет. Подобное исследование проведено впервые, обычно регулярное измерение аудитории интернета Mediascope проводит от 12 лет и старше.

В исследовании отмечается, что 87% детей четырех-пяти лет уже пользуются интернетом, 53% из них делают это каждый день. При этом cреднесуточная продолжительность пользования интернетом в мае 2023 года среди всех подростков 12-17 лет в городах более 100 тыс. человек составила 380 минут, из них 359 минут – на смартфоне. 37% детей от четырех до восьми лет хотя бы раз уже платили за контент в Сети (сами или с помощью родителей), к диапазону 12–17 лет эта доля вырастает до 62%. 60% детей 12–17 лет используют на своих или семейных устройствах VPN. Среди детей от четырех до пяти лет эта доля достигает 11%.

Самой популярной соцсетью среди детей и подростков стал TikTok (43%), далее с отрывом на уровне погрешности следует «ВКонтакте» (41%), замыкает тройку лидеров со значительным отрывом Instagram (13%). В число популярных вошел и Likee – сервис, который больше нравится девочкам (15% против 7% у мальчиков), а также детям 9–11 лет (19% против, например, 7% у Instagram в этой возрастной аудитории).