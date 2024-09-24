Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.24 комментария
«Волонтеры Победы» запустили регистрацию на международную премию «Готов к Победам»
«Волонтеры Победы» объявили о старте регистрации на международную премию «Готов к Победам», которая объединит сотни активных и инициативных лидеров движения не только со всей России, но и за рубежом.
Международная премия «Готов к Победам» уже несколько лет подряд служит платформой для признания и награждения выдающихся волонтеров, разделяющих ценности и миссию движения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Номинанты премии представят свои муниципальные штабы, общественные центры, школьные отряды или международные представительства. Премия даёт возможность показать свои способности в нескольких номинациях.
Премия направлена на то, чтобы выразить благодарность самым активным «Волонтерам Победы», отметить их вклад в общество и вдохновить других добровольцев движения на участие в волонтерских инициативах. Это уникальная возможность получить не только заслуженные награды, но и новые перспективы для личностного и профессионального роста. Подать заявку на премию можно до 1 ноября, а объявление победителей состоится до 5 декабря включительно.