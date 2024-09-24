Мизулина рассказала о главных угрозах для детей в Сети

Волонтерская команда ЛБИ охватывает 46 регионов России, сказала Мизулина. «Только в 2023 году было проведено 1249 уроков в школах, в которых приняло участие более 50 тыс. детей. Только за восемь месяцев этого года уже мы успели провести 1188 уроков. Охват растет, больше школ приглашает нашу подготовленную и обученную команду, которую мы постоянно совершенствуем, обновляем материалы, готовим различные памятки, материалы для родительской, для детской аудитории в связи с тем, что появляются постоянно новые риски и угрозы», – пояснила она.

Говоря о специфике инфополя, глава ЛБИ подчеркнула, что в интернете продолжает расти количество информации, связанной с азартными играми. «Многие дети, к сожалению, имеют уже такую серьезную игровую зависимость, берут микрозаймы, воруют деньги у родителей. Проблема очень широкая», – добавила Мизулина.

Она также рассказала про трэш-контент: «Он по-прежнему растет, но мы считаем, что, конечно, эта ситуация сильно изменится, поскольку появился новый закон о регулировании такого рода контента, появилась и уголовная ответственность, серьезные штрафы, и надеемся, что это сильно исправит ситуацию. При этом многие, например, треш-стримеры приняли для себя решение уехать из нашей страны, и многие из них сейчас переезжают в Таиланд для того, чтобы там снимать такой контент и каким-то образом уходить от ответственности. Но посмотрим. Вероятно, что блокировка их ресурсов в данном случае сыграет очень серьезную роль. Очень много по-прежнему контента, связанного с насилием, с драками, с избиениями, с жестокостью, в том числе распространяемого самими подростками. Мы стараемся профилактировать это явление, но, к сожалению, дети пока не слышат или не хотят понимать, что последствия будут совершенно однозначные и определенные».

Кроме того, Екатерина Мизулина обратила внимание на фейки и экстремистский контент. «По-прежнему видим распространение большого количества экстремистского контента, много обращений получаем на эту тему <…>. Большое количество в эту же категорию мы относим и распространение фейков, связанных с дискредитацией армии. И продолжает расти этот контент в первую очередь на иностранных платформах, которые не предпринимают никаких шагов по ограничению такого рода информации. Ее пока по-прежнему очень много», – подчеркнула она.

Отдельным вопросом пресс-конференции стало текущее состояние принадлежащего Google видеохостинга YouTube. Глава ЛБИ подчеркнула, что большинство граждан использовали платформу в бытовых целях. Однако при просмотре контента россияне все чаще сталкивались с фейками и экстремистским контентом.

Мизулина также напомнила, что Google отказывается исполнять требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента, который активно распространяется на YouTube. Еще напомнила про блокировки российских блогеров, СМИ, музыкантов. Она назвала это «четкими действиями русофобского характера».