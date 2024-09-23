Курчатовский институт создал уникальную микроэлектронику

Курчатовский институт разработал нейроморфную микроэлектронику

Tекст: Денис Тельманов

Российские ученые из Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали уникальную нейроморфную микроэлектронику, передает ТАСС. Об этом сообщил глава центра Михаил Ковальчук во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Помимо этого, в Курчатовском институте ведется работа по созданию квантовой сети, которая станет частью сетевой исследовательской инфраструктуры.



На встрече Ковальчук подчеркнул, что в институте сосредоточена почти вся сетевая инфраструктура для науки в стране, включая суперкомпьютерные мощности и более 20 тыс. километров сетей. Это уникальное сочетание позволяет институту выполнять масштабные научные исследования и разрабатывать новые технологии.

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» является ведущим научным учреждением в России и на международной арене. Он обладает междисциплинарным научно-техническим комплексом, включающим в себя специализированные источники синхротронного излучения, ускорительные комплексы, нейтронные исследовательские реакторы и термоядерные установки.

Кроме того, институт выполняет функции главной научной организации в ряде федеральных программ. В феврале 2023 года правительство России одобрило программу его деятельности на 2023-2027 годы, которая направлена на развитие передовых технологий и укрепление научно-технического лидерства страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обсудит с руководителем Курчатовского института Михаилом Ковальчуком работу научной организации. В продолжение темы сообщалось, что Путин уделяет особое внимание научным учреждениям, таким как Курчатовский институт. Также газета ВЗГЛЯД писала, что одной из ключевых тем подобных встреч является обсуждение перспективных задач и текущей работы института.