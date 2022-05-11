Лондонский универмаг Harrods ограничил продажу предметов роскоши жителям России

Лондонский универмаг Harrods разослал российским клиентам письма, уведомив их, что из-за введенных против России санкций не сможет более доставлять им предметы роскоши.

В письме говорится о том, что под ограничения подпадут «клиенты, которые, судя по всему (согласно предоставленной вами информации о стране или телефонном номере), могут в настоящий момент или обычно являться резидентами России».

«Это может означать, что вы подпадаете под действие распоряжения [правительства Великобритании] и мы не сможем поставлять вам любые попавшие под ограничения товары роскоши», – передает ТАСС сообщение Harrods. Там уточнили, что эти распоряжения вводят «запрет на поставку многих категорий товаров роскоши определенной стоимости, обычно 300 фунтов (370 долларов)», резидентам России.

Также сообщается, что представленные на площадях универмага магазины в их отношениях с российскими клиентами вправе сами принимать решение по поводу того, как интерпретировать распоряжение правительства. При этом, как следует из логики этого же сообщения, на граждан России, проживающих в Великобритании, рестрикции не распространяются.

Harrods – один из самых известных универмагов британской столицы, основанный в 1834 году. Он расположен в районе Кенсингтон и занимает первое место в Соединенном Королевстве по размеру торговых площадей (около 100 тыс. квадратных метров).

Ранее The Telegraph со ссылкой на доклад правительства сообщила, что экономика Великобритании за ближайшие девять лет понесет убытки в 6,2 млрд фунтов стерлингов (7,96 млрд долларов) из-за санкций против России. Самый большой ущерб, согласно докладу, будет вызван запретом на поставки предметов роскоши: это, например, поставки автомобилей Bentley, Aston Martin, а также сумок Burberry. По оценкам правительства, ущерб этих компаний к 2030 году составит 881,7 млн фунтов стерлингов