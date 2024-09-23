Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.0 комментариев
Российским бодибилдерам разрешили выступить под своим флагом на ЧМ в Иране
Российские бодибилдеры впервые с 2020 года будут выступать под национальным флагом и гимном на чемпионате мира в Иране, который пройдет с 23 по 27 сентября на острове Киш, в состав команды вошли 67 человек, сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России.
Как сообщили в пресс-службе, российские бодибилдеры на мужском чемпионате мира, который пройдет с 23 по 27 сентября на острове Киш в Иране, снова будут выступать под флагом и с гимном своей страны, передает ТАСС.
Это стало возможным впервые после длительного перерыва. В пресс-службе сообщили, что в состав команды вошли 67 спортсменов, что делает ее второй по численности на турнире после иранской команды.
Команда из России уже прибыла в Иран и готовится к участию в соревнованиях. Сегодня проходит регистрация участников, а борьба за медали начнется уже завтра. Члены сборной настроены решительно и надеются на успешное выступление, учитывая, что последний раз они участвовали под своим флагом на чемпионате мира в 2020 году.
Предыдущий чемпионат мира, на котором россияне могли выступать под флагом своей страны, проходил более трех лет назад в Испании, в городе Санта-Сусанна.
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что условия выступления российских спортсменов на Паралимпиаде в Париже являются оскорбительными.