Российским бодибилдерам разрешили выступить под своим флагом на ЧМ в Иране

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе, российские бодибилдеры на мужском чемпионате мира, который пройдет с 23 по 27 сентября на острове Киш в Иране, снова будут выступать под флагом и с гимном своей страны, передает ТАСС.

Это стало возможным впервые после длительного перерыва. В пресс-службе сообщили, что в состав команды вошли 67 спортсменов, что делает ее второй по численности на турнире после иранской команды.

Команда из России уже прибыла в Иран и готовится к участию в соревнованиях. Сегодня проходит регистрация участников, а борьба за медали начнется уже завтра. Члены сборной настроены решительно и надеются на успешное выступление, учитывая, что последний раз они участвовали под своим флагом на чемпионате мира в 2020 году.

Предыдущий чемпионат мира, на котором россияне могли выступать под флагом своей страны, проходил более трех лет назад в Испании, в городе Санта-Сусанна.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что условия выступления российских спортсменов на Паралимпиаде в Париже являются оскорбительными.