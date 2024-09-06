Валуев счел оскорбительными условия выступления россиян на Паралимпиаде

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он поддерживает россиян на Паралимпиаде и было бы диким, если бы их поместили в такие условия, как олимпийцев, и применили к ним столь же драконовские методы, передает РИА «Новости».

«Хотя не сбрасываем со счетов, что гимна и флага нет, а также им пришлось получать нейтральный статус. Все это очень оскорбительно», – сказал Валуев.

Ранее россиянка Дарья Лукьяненко завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх, победив в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом среди спортсменов с нарушением зрения.