Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.12 комментариев
Улан-Батор заявил об отсутствии давления на Монголию из-за визита Путина
ООН не изменила позицию в отношении Монголии после визита президента России Владимира Путина, сообщил советник президента Монголии Эрдэнэцогтын Одбяар.
«Отношение ООН к Монголии осталось прежним. Никаких изменений из-за визита президента России – вечного соседа нашей страны – не произошло», – сказал он, передает ТАСС.
По словам Одбаяра, ни одна страна не пыталась оказать давление на Монголию в связи с визитом российского лидера. Он подчеркнул, что отношения ООН с Монголией остались неизменными и ни одно государство не выражало недоверие или намерение сократить связи.
Советник президента Монголии добавил, что на Саммите будущего, проходящем с 22 по 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, обсуждаются более серьезные проблемы, касающиеся глобальных вызовов и коллективных решений мировыми лидерами, экспертами и гражданским обществом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент России Владимир Путин посетил Монголию. В рамках визита российский лидер и его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в узком составе в Государственном дворце в центре Улан-Батора. Украина объявила демарш Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор.