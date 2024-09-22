  • Новость часаПесков: Для России нет альтернативы победе в СВО
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    Как выглядит русская счастливая семья
    ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла
    Командиры согласились дать показания по делу генерала Попова
    Росгвардейцы нашли в ДНР древние артефакты
    Минобороны сообщило о крупных потерях украинских войск на всех фронтах
    Песков назвал причину безответственных заявлений Столтенберга
    «Хезболла» атаковала предприятия израильского ВПК
    Четыре страны призвали к долгосрочному миру на Украине, не упоминая Россию
    Макаревич не смог снять статус иноагента
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева На смену европейскому гуманизму пришло расчеловечивание

    Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.

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    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    10 комментариев
    22 сентября 2024, 12:22 • Новости дня

    Песков назвал причину безответственных заявлений Столтенберга

    Песков: Столтенберг делает безответственные заявления, поскольку скоро покинет свой пост

    Песков назвал причину безответственных заявлений Столтенберга
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг позволяет себе безответственные заявления относительно несерьезности существующих у России «красных линий», поскольку скоро покинет пост, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Песков, комментируя слова Столтенберга о том, что не нужно бояться наносить удары западным оружием вглубь территории России, отметил, что Запад «одержим идеей воевать с РФ до последнего украинца». Он назвал это «одержимостью, которая «проявляется у всех по-разному». По его словам, «у Столтенберга она проявляется «вот таким способом», передает ТАСС.

    При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что занимающий в настоящий момент пост генсека НАТО Столтенберг «человек уходящий». «Он скоро перестанет работать там, где он работает. Поэтому, собственно, такие безответственные заявления он себе позволяет. Но, к сожалению, я думаю, что его настрой разделяют очень многие в Европе. Мы слышали очень много оголтелых таких слов из Европы относительно того, что, дескать, не нужно бояться ни Россию, ни Путина, не нужно серьезно относиться», – уточнил он, пишет РИА «Новости».

    Однако Песков также подчеркнул, что на Западе остаются «трезвые головы», анализирующие и понимающие слова президента РФ Владимира Путина об ответе на дальнобойные удары.

    Ранее Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».

    В четверг украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

    21 сентября 2024, 15:05 • Новости дня
    Эксперт назвал тип оружия, которым был уничтожен украинский сухогруз с западными ракетами

    Эксперт Дандыкин: Ударом по украинскому сухогрузу Россия уничтожила ценный груз для ВСУ

    Эксперт назвал тип оружия, которым был уничтожен украинский сухогруз с западными ракетами
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Для уничтожения украинского сухогруза с западными ракетами Россия применила дальнюю авиационную ракету или нанесла удар комплексом «Искандер», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Об уничтожении сухогруза с западными ракетами и боеприпасами для киевского режима сообщили в Минобороны России.

    «Вполне вероятно, что украинский сухогруз был поражен дальней авиационной ракетой. Второй вариант – это удар «Искандером». Судя по всему, груз сдетонировал, и от судна ничего не осталось. Скорее всего, сухогруз находился где-то под Одессой, куда он подошел под разгрузку», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Нанесение поражения сухогрузу с западными ракетами и боеприпасами для Украины было ожидаемым. «Это достаточно ценный груз, но надо более активно уничтожать боеприпасы, которые Запад поставляет киевскому режиму. Все это оружие, как мы знаем, направлено не только против военных объектов, но и мирногно населения», – подчеркнул эксперт.

    Подобные удары также должны отбить охоту перевозить особо опасные грузы на гражданских судах. «Военная помощь Украине только затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Кому-то выгодно, чтобы он продолжался. А мы тратим ресурсы, причем главный ресурс – это люди. Да, мы теряем меньше людей, но есть определенное напряжение», – добавил спикер.

    Дандыкин напомнил, что поставщики вооружений Киеву по сути становятся стороной конфликта. «Мы делаем все, чтобы не было большой войны. Понимание того, что такая война стала бы последней в истории человечества, присутствует у самых ожесточенных «ястребов», включая американских», – считает эксперт.

    В субботу в Минобороны сообщили о том, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России было нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада.

    Кроме того были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопления живой силы и техники противника в 153 районах. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три французские управляемые авиабомбы Hammer, десять американских реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотника.

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    21 сентября 2024, 15:29 • Новости дня
    Зеленский подготовил «план из трех пунктов» для переговоров с Россией

    Зеленский заявил о «плане из трех пунктов» по переговорам с Россией

    Зеленский подготовил «план из трех пунктов» для переговоров с Россией
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим подготовил план из трех пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать для начала переговоров с Россией.

    Зеленский объявил, что план будет готов в начале ноября, и он станет стартом для обсуждения с Россией в любом формате и с любыми ее представителями, передают «Ведомости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Зеленский уточнил, что часть плана включает действия украинских сил в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Карикатура

    Источники сообщили, что Зеленский якобы представит свой «план победы» президенту США Джо Байдену и двум кандидатам на пост главы американского государства.

    Ранее это же сообщали источники Bloomberg, по их информации, в план включены обязательства по поставкам оружия.

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    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    21 сентября 2024, 15:16 • Новости дня
    Залужный сообщил о гибели бывшего помощника от ракетного удара

    Экс-главком ВСУ Залужный сообщил о гибели бывшего помощника от ракетного удара

    Залужный сообщил о гибели бывшего помощника от ракетного удара
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника, полковника Александра Никитюка в результате ракетного удара.

    Он сообщил об этом в Facebook (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) сообщает ТАСС. Залужный выразил соболезнования по поводу утраты, написав: «Покойся с миром».

    Украинские СМИ уточнили, что Александр Никитюк ранее занимал должность помощника экс-главкома ВСУ.

    Напомним, в июле Залужный уехал в Британию, чтобы в скором времени приступить к выполнению полномочий в качестве посла Украины.

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    21 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах

    Сопротивление: Дислокацию ВСУ в Сумах поразили с помощью ФАБ

    Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пункт временной дислокации украинской армии в городе Сумы подвергся удару российских военных, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    После удара в сторону пункта поехали машины скорой, сказал Лебедев РИА «Новости».

    По его информации, удар наносился авиабомбой ФАБ, сейчас выясняется, были ли на месте иностранные наемники.

    В регионе в этот момент объявляли воздушную тревогу.

    В пятницу представители подполья сообщали, что по порту в Одессе нанесен удар, разрушен склад, который накануне загрузили снарядами и ракетами.

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    21 сентября 2024, 17:12 • Новости дня
    В Британии допустили возможность признания Зеленским поражения

    Британский эксперт Меркурис предположил возможность признания Зеленским поражения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Украины Владимир Зеленский может объявить о признании поражения в конфликте с Россией и пойти на переговоры, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    Зеленский может признать поражение, поскольку потери украинских вооруженных сил достигли запредельно высоких уровней, сказал Меркурис, передает РИА «Новости». Именно потери могут заставить украинское руководство пересмотреть свои позиции.

    По мнению эксперта, возможность получения киевским режимом необходимой помощи от Запада низка, у Украины не остается альтернатив, кроме переговоров.

    Ранее Зеленский объявил о плане из трех пунктов, который он планирует использовать для начала переговоров с Россией.

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    21 сентября 2024, 14:30 • Новости дня
    ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу
    ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки отразили три попытки украинской армии прорваться через границу в сторону поселков Новый Путь и Медвежье в Курской области, сообщило Минобороны России.

    В этой зоне ВСУ потеряли до 20 человек личного состава, БМП, БТР, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и два автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Между тем группировка «Север» продолжила наступление и поразила формирования 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Малой Локни и Плехово.

    Группировка также сорвала попытки контратак украинской армии в сторону Камышевки и Любимовки, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 20, бронемашину и два автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Бондаревки, Гуево, Ивашковского, Кругленького, Колмакова, Любимовки, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Мирного, Мелового, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Плехово, Свердликово, Толстого Луга и Черкасской Конопельки.

    Также авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области, в том числе по резервам 21-й, 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 82-й, 92-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 106-й бригад теробороны ВСУ у Беловод, Владимировки, Глухова, Журавки, Кондратовки, Катериновки, Ободы, Павловки, Речки, Руднево, Сумов, Шалыгино, Хотеня и Фомино.

    На Курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 300 человек и девять единиц бронетехники, шесть артиллерийских орудий, пусковую установку и транспортно-заряжающую машина РСЗО HIMARS, станцию РЭБ, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 15650 человек, 124 танка, 57 БМП, 95 БТРов, 786 бронемашин, 478 автомобилей, 121 артиллерийское орудие, 29 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 30 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 16 единиц инженерной техники.

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    22 сентября 2024, 10:51 • Новости дня
    ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла

    Украинский командир подтвердил потерю Красноармейска как логистического узла

    ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Положение украинских войск в районе Красноармейска (Покровск) стало критическим из-за потери важного логистического узла и постоянного контроля российских сил над основными маршрутами движения, рассказал украинский командир танкового подразделения 68-й бригады с позывным «Физик».

    Как сообщает The Washington Post, «Физик» рассказал о крайне тяжелой ситуации в районе Красноармейска. Хотя город остается под контролем Украины, его роль как логистического узла уже потеряна, передает РИА «Новости». Российские силы перекрыли три главные дороги, разрушили мосты и обеспечили контроль над движением украинских войск с помощью артиллерии и беспилотников.

    «Физик» подчеркнул, что украинские войска не могут собрать достаточно сил и пехоты для контрнаступления, из-за чего вынуждены постоянно обороняться и медленно отступать. Он добавил, что любое продвижение дается с трудом, а риск окружения остается высоким.

    Другой украинский солдат отметил нехватку боеприпасов на фронте. По его словам, на каждые три-четыре украинские ракеты приходится восемь российских. Он также указал на отсутствие панацеи против российских авиабомб, что делает ситуацию еще более сложной.

    Ранее украинские войска практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Кураховском и Покровском направлениях идут тяжелые бои. Также Красноармейске на подконтрольной Киеву территории ДНР были уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии, что значительно нарушило логистику ВСУ в данном регионе.

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    21 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    В Харькове демонтировали памятник героям «12 стульев»

    В Харькове снесли памятник героям романа «Двенадцать стульев»

    В Харькове демонтировали памятник персонажам романа «Двенадцать стульев», включая Остапа Бендера и Кису Воробьянинова.

    В Харькове был демонтирован памятник, посвященный главным героям культового романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН. Памятник находился на улице Ярослава Мудрого и включал скульптуры Остапа Бендера, Кисы Воробьянинова и Эллы Щукиной. Предполагается, что демонтаж скульптур был частью продолжающегося «процесса деколонизации», как назвали его украинские СМИ, направленного на ликвидацию символов, связанных с советской и российской историей на Украине.

    Роман «Двенадцать стульев» был написан в конце 1920-х годов. Авторы, уроженцы Одессы, Илья Ильф и Евгений Петров создали произведение, которое стало классикой советской литературы и многократно экранизировалось. На Украине с 2015 года активно ведется борьба с памятниками и названиями улиц, связанными с советским прошлым. В последние годы власти акцентируют внимание на искоренении символов, которые ассоциируются с Россией, что также может быть причиной демонтажа этого памятника.

    Ранее барельеф Александра Пушкина демонтировали на станции метро в центре Харькова сообщили украинские СМИ. Власти Харькова также снесли бронзовый бюст Михаила Ломоносова, добавив к числу демонтированных памятников российских деятелей.

    Тем не менее, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Пушкину возле городской администрации сохранят как культурное наследие.

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    22 сентября 2024, 03:26 • Новости дня
    США, Индия, Япония и Австралия призвали к долгосрочному миру на Украине

    Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к долгосрочному миру на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD: Австралия, Индия, США и Япония) высказались в поддержку всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине., но не упомянули в совместном заявлении Россию, сообщили в Белом доме.

    Как следует из документа, который распространил Белый дом  по итогам саммита, прошедшего в субботу в Уилмингтоне, лидеры QUAD призывают к «справедливому и устойчивому миру» на Украине «в соответствии с международным правом», передает ТАСС.

    Также в заявлении отмечается, что в контексте украинского конфликта угроза применения или применение ядерного оружия неприемлемы. При этом Россия не упоминается в совместном заявлении по Украине лидеров США, Индии, Японии и Австралии.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.

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    21 сентября 2024, 15:57 • Новости дня
    Military Watch: Бомбардировки Су-34 в приграничных районах Украины вызвали беспокойство в США
    Military Watch: Бомбардировки Су-34 в приграничных районах Украины вызвали беспокойство в США
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военные действия российской армии в Курской области и приграничных районах, особенно применение на Украине многоцелевых истребителей Су-34 с планирующими бомбами, вызвали беспокойство в Соединенных Штатах.

    Российская армия активно использует многоцелевые истребители Су-34, которые за счет своей большой дальности полета и грузоподъемности способны выполнять продолжительные боевые задачи, сообщает Military Watch Magazine.

    В частности, применение планирующих бомб позволяет самолетам наносить значительные огневые удары по украинским позициям, минимизируя риск поражения с воздуха, передает РИА «Новости».

    Автор статьи отмечает, что в результате российских ударов украинские войска могут быть отрезаны от основных подкреплений в Курской области. Это создает угрозу усиления изоляции и усложняет логистические маршруты ВСУ в приграничных районах. Данная ситуация вызывает обеспокоенность в Соединенных Штатах, которые следят за развитием событий на границе Украины и России.

    Ранее Минобороны России сообщило, что истребитель Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ.

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    21 сентября 2024, 23:35 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по складам с дальнобойными ракетами в Полтавской области

    Подполье сообщило об ударе по военным складам в городе Лубны Полтавской области

    Tекст: Вера Басилая

    Удар нанесен по военным складам в городе Лубны Полтавской области Украины, где находились дальнобойные ракеты, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, удар пришелся по бывшему арсеналу тяжелобомбардировочного корпуса, в который недавно начали складывать, в  том числе, ракеты с дальним радиусом действия, передает РИА «Новости».

    Кроме того, взрывы прозвучали в городе Шостка Сумской области.

    По данным сопротивления, удар был нанесен по району огражденной территории, используемой ВСУ, где ранее было замечено передвижение личного состава и железнодорожных составов с закрытым маскировочной сетью грузом.

    Ранее в Минобороны сообщили , что  ВС России нанесли удар по сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада.

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    22 сентября 2024, 00:30 • Новости дня
    Депутаты Бундестага задали вопросы кабмину ФРГ из-за атаки ВСУ на Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Бундестага от фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) обратились к правительству ФРГ с вопросами относительно использования ВСУ немецкого оружия в Курской области, и участия в подготовке украинских военных к атаке специалистов из Германии.

    «Считает ли правительство Германии, что использование немецких танков против России и, возможно, на территории России является проблематичным на фоне Курской битвы 1943 года, и может привести к эскалации?» – следует из обращения немецких политиков, которое размещено на сайте правительства ФРГ, передает ТАСС.

    Кроме того, депутаты поинтересовались, указало ли власти Германии Владимиру Зеленскому на то, что немецкие вооружения могут использоваться только в целях обороны. Так же политики спросили, были ли проинформировано правительство ФРГ заранее об атаке на Курскую область, поддерживали ли нападение ВСУ военные Германии, а так же не проходили ли украинские военные подготовку в ФРГ перед вторжением.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему немецкие политики начали открыто выступать против оказания помощи Украине.

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    21 сентября 2024, 17:39 • Новости дня
    Украина оказывала давление на делегатов FIDE по вопросу допуска россиян

    Источник: Украина оказывала давление на делегатов FIDE по вопросу допуска россиян

    Украина оказывала давление на делегатов FIDE по вопросу допуска россиян
    @ DPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские представители пытались надавить на делегатов конгресса FIDE в Будапеште, чтобы не дать вернуть российских и белорусских шахматистов, сообщил источник в конгрессе.

    Украинские представители в открытую подходят к делегатам, представителям FIDE и угрожают им, шантажируют, сказал собеседник ТАСС.

    Конгресс начался 17 сентября, а генассамблея проходит 21-22 сентября.

    Ранее норвежский шахматист Магнус Карлсен не согласился с идеей возвращения российским и белорусским шахматистам национальных символов.

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    22 сентября 2024, 06:47 • Новости дня
    ВС России при помощи ФАБ уничтожили командный пункт ВСУ в Курской области

    Комбат спецназа «Каштан»: Командный пункт ВСУ в Курской области уничтожен российской ФАБ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская авиация прямым попаданием ФАБ уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области, сообщил командир батальона тактической группы спецназа (БТГР) «Ахмат» с позывным «Каштан».

    По его словам, удар на несколько дней «парализовал» подразделения ВСУ, которые остались без регулярной координации. «Каштан» отметил, что российская авиация регулярно наносит удары ФАБами в Курской области по целям противника, передает РИА «Новости».

    Ранее Су-34 поразил личный состав и технику ВСУ в Курской области.

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    22 сентября 2024, 06:10 • Новости дня
    Шредер: Киевские власти сорвали достижение мира на переговорах в Стамбуле
    Шредер: Киевские власти сорвали достижение мира на переговорах в Стамбуле
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Владимира Зеленского не могло свободно принимать решения и стоявшие за ним «более влиятельные круги» не допустили достижения мира на переговорах в Стамбуле в 2022 году, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

    По его словам, его жена Со Ен Ким на переговорах в Стамбуле вела протоколы. Шредер сообщил, что достижение мира было близко, по его компромиссному плану Украина должна была сохранить за собой Донбасс, а для Крыма предполагалось создание российского анклава. Согласно плану, вступление Украины в НАТО не предусматривалось, передает ТАСС.

    Экс-канцлер заявил, что несамостоятельные киевские власти во главе с Зеленским сорвали достижение мира, поскольку посчитали, что военные действия якобы могут ослабить Россию.

    Шредер надеется, что с приходом к власти в США Дональда Трампа, которому, по мнению экс-канцлера, небезразлична Европа, будет заключен мирный договор.

    Ранее Шредер посоветовал тем, кто думает победить Россию, заглянуть в учебники по истории.

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    ФРС США снижением ставки бьет по доллару

    Весь мир следил за заседанием американского регулятора по ставке. ФРС США пошла на решительное снижение ставки впервые с начала 2022 года и намекает, что оно будет не последним. Доллар на этих новостях сразу пошел вниз, а золото, как защитный актив – наоборот, вверх. Спасет ли ФРС американскую экономику от рецессии таким способом или, наоборот, навредит ей? И что это значит для мировой экономики и России? Подробности

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    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

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    Одним ударом Россия лишила ВСУ большого запаса ракет и боеприпасов

    Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз с западными ракетами для ВСУ. Морские перевозки позволяют транспортировать большие объемы, и ВСУ зависят от таких поставок, потому что тяжелые вооружения требуют постоянного притока боеприпасов. Эксперты отмечают: сухогруз был уничтожен на том основании, что любое западное оружие – законная цель для России. Как России удалось провести эту операцию? Подробности

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    Российский атом пробивает европейские санкции

    Болгария, ставшая в последние годы одним из самых суровых исполнителей санкций против России, внезапно ввела весьма примечательное исключение. О чем идет речь и почему на этот раз Болгария не способна обойтись без российской технологической помощи? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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