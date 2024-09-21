Последние – уже в прямом смысле – боевые действия между мужем и женой, создавшими Wildberries, это апофеоз пропаганды всего того, что противоположно традиционным ценностям. На глазах всей страны, которая ведет настоящую национально-освободительную войну, в московских офисах сражаются и убивают друг друга граждане России.0 комментариев
Движение по трассе М-9 «Балтия» в Тверской области остановили
Движение по трассе М-9 «Балтия» в Тверской области временно прекратили
Трасса М-9 «Балтия» в Тверской области временно закрыта для движения из-за обеспечения безопасности, организованы пути объезда через Нелидово и Великие Луки.
Трасса М-9 «Балтия» в Тверской области временно закрыта для всех видов транспорта, сообщает ТАСС. Пресс-служба ФКУ Упрдор «Россия» пояснила, что ограничение введено для обеспечения безопасности на участке дороги от 322 до 420 км с 21 сентября с 6.40. Дата снятия ограничений пока не определена.
Для автомобилистов, едущих со стороны Москвы, предложены пути объезда через разворотную петлю на 322 км трассы, в районе Нелидово. Тем, кто движется в сторону Москвы, рекомендуется использовать маршрут через Великие Луки и далее в сторону Смоленска.
Ранее в регионе на юго-западе были сбиты беспилотные летательные аппараты силами Минобороны, что привело к эвакуации железнодорожной станции Старая Торопа. Эти события могли повлиять на решение о временном закрытии части трассы.
По состоянию на 10.55 по московскому времени, сервис «Яндекс.Пробки» сообщает об отсутствии заторов вследствие действующих ограничений на движении по трассе М-9. Это может быть связано с организованными альтернативными маршрутами для водителей.
Ранее пассажиры и персонал вокзала в Тверской области были эвакуированы из-за инцидента на железнодорожной станции Старая Торопа.