Вокзал в Тверской области эвакуировали из-за инцидента на станции Старая Торопа

Пассажиров и работников вокзала в Тверской области эвакуировали из-за инцидента на станции Старая Торопа, передает «РИА «Новости»». Октябрьская железная дорога сообщила, что эвакуация была произведена 21 сентября в 2.42. На данный момент информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры нет.

Перевозчик уточнил, что пассажирский поезд номер 63 из Москвы в Псков отправили альтернативным маршрутом, и он следует в пункт назначения с задержкой около двух часов. Также задержан поезд номер 87 из Петербурга в Смоленск, который отстает от графика на час.

Пригородные поезда номер 6801 и 6802, следовавшие по маршруту Ржев – Русаново, теперь курсируют до Западной Двины и обратно. Железнодорожники предпринимают меры, чтобы сократить время опоздания поездов.

Напомним, за минувшую ночь силами ПВО был перехвачен и уничтожен над российскими регионами, в том числе Тверской областью, 101 украинский беспилотник.

18 сентября в результате атаки украинских беспилотников на Торопец Тверской области погибших и серьезно пострадавших не оказалось. При этом в городе Торопец заметили минимум 15 беспилотных летательных аппаратов.