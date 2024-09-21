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    Бербок назвала условие «конца Украины»
    Из-за обломков БПЛА на Кубани началась детонация взрывоопасных предметов
    Times узнала о втором проекте заявления США и Британии об ударах ВСУ по России
    Пленный украинский солдат случайно сел в российский БМП
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    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    8 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

    41 комментарий
    21 сентября 2024, 10:21 • Новости дня

    Вокзал в Тверской области эвакуировали из-за инцидента на станции

    Вокзал в Тверской области эвакуировали из-за инцидента на станции Старая Торопа

    Пассажиры и персонал вокзала в Тверской области были эвакуированы из-за инцидента на железнодорожной станции Старая Торопа.

    Пассажиров и работников вокзала в Тверской области эвакуировали из-за инцидента на станции Старая Торопа, передает «РИА «Новости»». Октябрьская железная дорога сообщила, что эвакуация была произведена 21 сентября в 2.42. На данный момент информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры нет.

    Перевозчик уточнил, что пассажирский поезд номер 63 из Москвы в Псков отправили альтернативным маршрутом, и он следует в пункт назначения с задержкой около двух часов. Также задержан поезд номер 87 из Петербурга в Смоленск, который отстает от графика на час.

    Пригородные поезда номер 6801 и 6802, следовавшие по маршруту Ржев – Русаново, теперь курсируют до Западной Двины и обратно. Железнодорожники предпринимают меры, чтобы сократить время опоздания поездов.

    Напомним, за минувшую ночь силами ПВО был перехвачен и уничтожен над российскими регионами, в том числе Тверской областью, 101 украинский беспилотник.

    18 сентября в результате атаки украинских беспилотников на Торопец Тверской области погибших и серьезно пострадавших не оказалось. При этом в городе Торопец заметили минимум 15 беспилотных летательных аппаратов.

    20 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского

    Политолог Скачко: Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести победу Киеву хоронит план Зеленского

    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно. Либо в Вашингтоне придумали очередное прикрытие и дымовую завесу перед объявлением ключевого решения, либо администрация Джо Байдена «включила задний ход» и передумала снимать ограничения для ВСУ. Если верна вторая версия, то США уже «похоронили» план Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Вашингтон прокачивает собственные навыки в политической риторике», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что на следующей неделе, 26 сентября, должна состояться встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским, где последний, как ожидается, представит «план победы» Украины. Один из пунктов инициативы предполагает получение Киевом санкции на нанесение дальнобойных ударов по России.

    На этом фоне заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно, полагает собеседник. Скачко объясняет подобную риторику двумя версиями. «Либо это очередное прикрытие и дымовая завеса перед объявлением ключевого решения, либо в США «включили задний ход» и передумали снимать ограничения для ВСУ», – уточнил политолог.

    «Если верной окажется вторая версия, то можно говорить о том, что Пентагон «похоронил» план Зеленского, – иронично отметил спикер. – Хотя не всю инициативу, но один из важных для Киева пунктов. В качестве утешительного приза украинским властям могут передать оружие и деньги, а также пообещать «скорое» приглашение страны в НАТО».

    Эксперт призвал дождаться встречи Байдена с Зеленским – тогда станет понятным, чем именно была вызвана риторика представителя Пентагона. «Однако до тех пор стоит ожидать, что американские чиновники продолжат «жевать жвачку» и делать подобные заявления, поскольку им важно заполнять информационную дыру», – заключил Скачко.

    Ранее Пентагон исключил влияние ударов ВСУ вглубь России на ход конфликта. «Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Она также назвала «заблуждением» предположение о том, что снятие этого запрета позволит Украине вернуть утраченные территории. Кроме того, представитель Пентагона в очередной раз указала на то, что США по-прежнему придерживаются политики, которая не разрешает Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером в Вашингтоне заявили, что не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием по России. Незадолго до этого Владимир Путин предупреждал, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Тем временем Владимир Зеленский накануне сообщил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. Инициатива подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли план нереализуемым.

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    20 сентября 2024, 18:44 • Новости дня
    ВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
    ВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска уничтожили мост, по которому проходила железная дорога в Покровск, что затруднило транспортировку украинских войск и боеприпасов, сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Российские военные разрушили мост, обеспечивавший железнодорожное сообщение на Покровск, передает «Первый канал» со ссылкой на слова советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Это событие затруднило для ВСУ доставку личного состава и боеприпасов по железной дороге в этот район, сообщает «Российская газета».

    Кимаковский уточнил, что в настоящее время ведутся активные тактические действия на реке Журавка, представляющей последнюю природную преграду перед Мирноградом и Покровском. На этом направлении задействованы артиллерия и ВКС.

    Также ранее стало известно, что ВС России уничтожили три моста в окрестностях Красноармейска, которые обеспечивали стратегическую логистическую поддержку для ВСУ. Этот город долгое время играл важную роль в логистической системе украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил о тяжелых боях на Кураховском и Покровском направлениях, которые продолжаются ежедневно, заявил он в своем обращении. Ранее Марьяна Безуглая утверждала, что главком ВСУ Александр Сырский приказал разделить Красноармейское направление на два для сокрытия провалов украинских военных на фронте.

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    20 сентября 2024, 18:47 • Видео
    Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

    «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    20 сентября 2024, 14:49 • Новости дня
    Удар нанесен по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы
    Удар нанесен по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Константин Сергеев

    По порту в Одессе нанесли удар, разрушен склад, который накануне загрузили снарядами и ракетами, сообщили представители подполья.

    «В 13.45 в Одессе услышан мощный взрыв. Прилет в порт в районе Пересыпь. Попали в склад, который буквально вчера загружен снарядами и ракетами. Слышится мощная и множественная детонация», – сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД ранее в пятницу, взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги в Одесской области.

    Ранее сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы в районе железнодорожной станции, где находились склады ВСУ.

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    21 сентября 2024, 06:40 • Новости дня
    Из-за обломков БПЛА на Кубани началась детонация взрывоопасных предметов

    Эвакуация жителей поселка началась на Кубани из-за детонации взрывоопасных предметов после падения обломков БПЛА

    Из-за обломков БПЛА на Кубани началась детонация взрывоопасных предметов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков украинского БПЛА началась детонация взрывоопасных предметов, проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом пожара, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кроме того, беспилотники сбиты на юго-западе Тверской области.

    Кондратьев сообщил в Telegram, что БПЛА атаковали Тихорецкий район. Два беспилотника были «подавлены силами ПВО и РЭБ», но из-за «падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы».

    Эвакуированных жителей поселка перевозят в соседние населенные пункты. Решено организовать в Тихорецке пункт временного размещения. По имеющейся информации, в результате ЧП никто не пострадал.

    Губернатор правительства Тверской области Игорь Руденя сообщил, что над регионом также «сбиты БПЛА». «Специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории», – сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства Тверской области.

    В среду Руденя сообщал, что в Торопце в результате падения обломков дрона начался пожар, проводилась частичная эвакуация. В результате падения обломков были госпитализированы 13 человек в состоянии средней тяжести.

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    21 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Бербок назвала условие «конца Украины»

    Бербок предрекла Украине «конец» в случае прекращения поддержки со стороны Германии

    Бербок назвала условие «конца Украины»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта на Украине, чтобы не допустить «конца Украины», заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Бербок подтвердила на предвыборном мероприятии в Потсдаме, что страна будет продолжать оказывать военную помощь Украине, пока продолжается конфликт. Она отметила, что отсутствие поддержки со стороны Германии может привести к неблагоприятным последствиям для Украины.

    «Если мы в это время не поддержим Украину, то тогда наступит конец Украине, а этого мы не допустим», – приводит ее слова ТАСС на DPA.

    Напомним, Бербок заявила, что Германия выделит дополнительную помощь в 100 млн евро для поддержки Украины в предстоящие зимние месяцы. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта необходимо провести новую конференцию с участием России.


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    20 сентября 2024, 14:31 • Новости дня
    ВКС России в воздушных боях уничтожили истребители МиГ-29 и два Су-27 ВВС Украины
    ВКС России в воздушных боях уничтожили истребители МиГ-29 и два Су-27 ВВС Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВКС России в воздушных боях уничтожили три истребителя ВС Украины, включая МиГ-29 и два Су-27, сообщили в Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, ВКС России в воздушных боях уничтожили три истребителя воздушных сил Украины, среди которых были один МиГ-29 и два Су-27.

    Кроме того, средства противовоздушной обороны России за последнюю неделю продемонстрировали высокую эффективность, сбив значительное количество вражеских целей. В их числе оказались семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 12 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.

    Также были уничтожены 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и 305 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из этих беспилотников 153 были устранены вне зоны проведения специальной военной операции.

    В последние сутки украинские войска четырежды пытались прорваться через российскую границу в сторону Нового Пути и Медвежьего на Курском направлении, однако все попытки были отражены российскими силами.

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    21 сентября 2024, 06:13 • Новости дня
    Times узнала о втором проекте заявления США и Британии об ударах ВСУ по России

    Times сообщила о проекте заявления Байдена и Стармера с разрешением Киеву бить западными ракетами вглубь России

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе подготовки встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера было создано два проекта заявления, в одном из которых предполагалось объявить о разрешении Киеву использовать западные ракеты для ударов вглубь России, пишет Times.

    Источники Times указывают на то, что высокопоставленные чиновники в Белом доме нацелены на «построение наследия» перед выборами и стремятся принять решение как можно скорее. Чиновники «готовились разрешить» Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России.

    «Но решение было таким сложным, что были подготовлены два заявления для совместной пресс-конференции», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

    Напомним, после переговоров между Байденом и Стармером Вашингтон заявил, что не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории.


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    21 сентября 2024, 02:29 • Новости дня
    Сикорский отказался от идеи передачи Крыма под мандат ООН

    Сикорский назвал свои слова о передаче Крыма под мандат ООН «гипотетической дискуссией»

    Сикорский отказался от идеи передачи Крыма под мандат ООН
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался от своих слов о возможной передаче Крыма под мандат ООН, заявив, что это была лишь «гипотетическая дискуссия» в кругу экспертов.

    В ходе пресс-конференции в Вашингтоне Сикорский подчеркнул, что Польша продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и неоднократно заявляла об этом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Onet.

    «В то же время, на конференции состоялась гипотетическая дискуссия в кругу экспертов в режиме off the record», – заявил министр. Он пояснил, что в ходе обсуждения рассматривались различные варианты реализации предложений украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении Киевом контроля над Крымом.

    Напомним, Сикорский предложил урегулировать конфликт вокруг статуса Крыма путем передачи полуострова под мандат ООН на 20 лет с последующим «честным» референдумом. На это глава офиса украинского президента Андрей Ермак ответил, что Крым якобы является территорией Украины. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение Польши абсурдным, подчеркнув, что статус российских регионов не подлежит обсуждению.

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    20 сентября 2024, 11:44 • Новости дня
    Захарова заявила о потере доверия к ЕС из-за воровства активов

    Захарова обвинила ЕС в подрыве доверия из-за воровства активов

    Захарова заявила о потере доверия к ЕС из-за воровства активов
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова заявила на полях Евразийского женского форума, что воровство российских активов приведет к потере доверия международного сообщества к Евросоюзу.

    Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, заявила на брифинге в рамках Евразийского женского форума, что факты масштабного воровства российских активов приведут к потере доверия международного сообщества к Евросоюзу, сообщает ТАСС.

    По ее словам, Евросоюз будет отброшен на периферию всех мировых процессов. Захарова прокомментировала информацию о том, что ЕС направил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов России на закупку оружия для Украины.

    Захарова подчеркнула, что такие действия ЕС без преувеличения могут обнулить его авторитет и доверие в глазах международного сообщества. Она отметила, что это не просто экономический вопрос, а серьезный удар по репутации Евросоюза на мировой арене. В заключение дипломат добавила, что подобные действия еще больше ухудшат позиции ЕС в глобальной политике и экономике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о применении Украиной дальнобойных ракет безответственными и неосознанными высказываниями. Дипломат подчеркнула, что его интервью газете The Times свидетельствует о давлении, под которым находится Столтенберг.

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    21 сентября 2024, 04:56 • Новости дня
    На Украине объявили о смерти двух спортсменов-чемпионов в составе ВСУ

    В числе боевиков ВСУ ликвидированы чемпионка Украины по тяжелой атлетике Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Стрелец

    Tекст: Антон Антонов

    Чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону (вид единоборств) Ярослав Стрелец, которые воевали против России в составе вооруженных сил Украины, погибли, сообщили украинские власти.

    Украинские СМИ со ссылкой на Здолбуновский городской совет сообщают, что 47-летняя Пашкевич «выполняла боевое задание» на территории ДНР. До этого Спортивный комитет Украины сообщил, что в зоне российской специальной военной операции на Украине «погиб» 21-летний Стрелец. Стрелец стал чемпионом мира по панкратиону в 2021 году.

    Напомним, в сентябре главный раввин Украины Моше Асман сообщил, что его сын Матитьягу (Антон) Самборский, который служил в ВСУ и пропал несколько месяцев назад, погиб в зоне СВО. В конце августа был ликвидирован чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, который также участвовал в боевых действиях против России.

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    21 сентября 2024, 07:58 • Новости дня
    За ночь над регионами России перехватили и уничтожили более 100 украинских БПЛА
    За ночь над регионами России перехватили и уничтожили более 100 украинских БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над российскими регионами и Азовским морем за ночь силами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над территорией Брянской области ПВО перехватила и уничтожила 53 беспилотника, над Краснодарским краем – 18, над Калужской областью – пять, над Тверской и Белгородской – по три, над Смоленской и Курской областями, а также над Крымом – по одному. Кроме того, еще 16 беспилотников перехватили и уничтожили над акваторией Азовского моря, сообщило в Telegram Минобороны.

    Напомним, в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА «возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы», началась детонация. Было решено провести временную эвакуацию жителей поселка, находящегося рядом с местом пожара.

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    21 сентября 2024, 10:05 • Новости дня
    Пленный украинский солдат случайно сел в российский БМП

    Украинский пленный признался, что попал к русским из-за обмана командования

    Украинский военнослужащий, попавший в плен, рассказал о том, как сел в БМП, не зная, что она принадлежит российским силам, и что его подразделение было единственным на запорожском направлении.

    Пленный украинский солдат сообщил, что оказался в плену, потому что командование ВСУ обещало подкрепление, которого не существовало, передает РИА «Новости». Он сел в БМП, думая, что это украинская машина, но вскоре понял, что она принадлежит российским военным.

    Солдат, по имени Устенко, заявил, что его командование уверило их, что неподалеку находятся силы ВСУ, прикрывающие подразделение, но позже выяснилось, что они были одни. Он добровольно пошел в военкомат, так как ранее служил по призыву, и не стал прятаться от повестки.

    Устенко рассказывал о нехватке подготовки и патронов: тренировки проводились раз в месяц с выдачей всего десяти патронов. По его словам, офицеры, к которым их прикомандировывали, считали солдат «пушечным мясом» и не заботились об их судьбе.

    Отметим, за последнюю неделю на линии боевого соприкосновения более 50 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен.

    Ранее пленный военнослужащий 20-го батальона 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Беседин, инвалид второй группы, признался, что решил дезертировать, узнав, что его вместе с сослуживцами привезли в Курскую область.

    А служивший в ВСУ поваром военнопленный Руслан Полторацкий рассказал Минобороны, как кормил командира бригады стейками и икрой.

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    21 сентября 2024, 03:58 • Новости дня
    США решили увеличить размер военной помощи Украине

    Reuters заявило об увеличении Вашингтоном военной помощи Украине до 375 млн долларов

    США решили увеличить размер военной помощи Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Размер нового пакета помощи Украине от США может составить 375 млн долларов, нарушив многомесячную тенденцию к предоставлению Киеву меньших пакетов, сообщило Reuters со ссылкой на американских чиновников. 

    Как указывает Reuters, с мая США не направляли Киеву пакет помощи на сумму более 275 млн долларов США. «США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 375 млн долларов, ломая многомесячную тенденцию к уменьшению пакетов помощи Киеву для его военных операций», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В новый пакет войдут патрульные катера, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибром 155 и 105 мм, а также запасные части и другое вооружение.

    Однако источники подчеркивают, что содержание и размер этого пакета могут измениться в ближайшие дни, прежде чем он будет подписан президентом США Джо Байденом.

    Напомним, администрация США объявила о намерении предоставить Украине новый крупный пакет военной помощи на следующей неделе, однако отправка вооружений может быть отложена из-за истощения запасов на складах Пентагона. По данным CNN, размер помощи может составлять порядка 200 млн долларов.

    В начале сентября сообщалось, что администрация США выделила Украине пакет помощи на 250 млн долларов, который включал боеприпасы. В свою очередь, Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США, чтобы избежать негативных последствий на фронте.

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    20 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    КНДР выразила уверенность в победе России в спецоперации на Украине

    Глава МИД КНДР уверена в победе России в спецоперации на Украине

    КНДР выразила уверенность в победе России в спецоперации на Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На IV Евразийском женском форуме в Петербурге глава МИД КНДР Цой Сон Хи выразила уверенность в победе России в спецоперации на Украине и обвинила США в попытках усилить мировую гегемонию.

    По информации ТАСС, глава МИД КНДР заявила о поддержке России в ее спецоперации на Украине. Она выразила уверенность, что Россия одержит победу и установит международную стабильность.

    Цой Сон Хи подчеркнула, что конфликт на Украине является одним из ключевых геополитических кризисов, с которыми сталкивается современное международное сообщество. Она указала на то, что при этом нарушаются интересы безопасности России, а действия США лишь усугубляют ситуацию.

    Глава МИД КНДР также добавила, что народ КНДР поддерживает народ России в его «оправданной борьбе». По ее мнению, российский народ сможет обеспечить мир и стабильность, несмотря на текущие вызовы и кризисы.

    Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНДР заявил, что Вооруженные силы Украины на территории Курской области могут ожидать повторение результатов Курской битвы, в которой фашисты потерпели поражение.

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    20 сентября 2024, 14:34 • Новости дня
    В Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

    В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

    В Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе прозвучали взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога, подробности инцидента пока неизвестны и комментариев от властей не поступало. Местные жители сообщают о взрывах в порту Одессы, где, предположительно, находился склад с боеприпасами.

    В Одессе произошли взрывы, что сообщило украинское издание «Общественное. Новости». Местные жители услышали громкие звуки, однако никакой официальной информации о причинах взрывов пока не поступило. Властями и экстренными службами комментарии также не предоставлены.

    Тем временем местные жители в соцсетях сообщают о взрывах в порту Одессы, где, предположительно, находился склад с боеприпасами.

    Воздушная тревога была объявлена в Одесской области, как передает официальный ресурс для оповещения. Население региона предупреждено о возможной опасности. Подробности о событиях в городе на данный момент отсутствуют, остается неясным, связаны ли взрывы с воздушной тревогой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали перемещаться из Николаева после того, как российские войска усилили свои удары по этому региону. В результате этой передислокации удары были зафиксированы в пригороде Житомира, куда переместились украинские силы. Ранее сообщалось, что в Одессе ночью также прогремели взрывы в районе железнодорожной станции, где находились склады Вооруженных сил Украины.

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