Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.0 комментариев
Обстрел в Горловке повредил автовокзал
При обстреле в Горловке повредили автостанцию и гражданскую инфраструктуру
В результате обстрела в Горловке пострадала гражданская инфраструктура, включая автостанцию, но она продолжает работу, несмотря на повреждения остекления, кровли и зала ожидания.
По данным ТАСС, обстрел в Горловке провели с использованием РСЗО БМ-27 «Ураган» кассетного типа. Пострадала гражданская инфраструктура, включая автовокзал. Начальник автостанции «Горловка» Олег Черноус сообщил, что несмотря на повреждения, работа автостанции продолжается в обычном режиме. Были повреждены остекление, кровля, зал ожидания и кассы, которые пришлось перенести в другое место. По информации Черноуса, обстрел произошел около 02:00 по московскому времени, а прилет был зафиксирован рядом со зданием станции.
Ранее глава городского округа Иван Приходько сообщил о повреждении магазинов и жилых домов в этом районе. По его словам, последствия обстрела затронули не только автовокзал, но и другие объекты городской инфраструктуры. Несмотря на тяжелую ситуацию, власти продолжают принимать меры для обеспечения безопасности и восстановления поврежденных объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в результате обстрелов со стороны ВСУ в Горловке прекращалась подача электричества, в результате чего украинские войска регулярно наносили удары по территории Донбасса, что также привело к гибели мирных граждан. Кроме того, Россия и Украина обменялись взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня.