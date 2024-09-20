Совет ЕС утвердил предложенных фон дер Ляйен еврокомиссаров

Фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии

Фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии на 2024–2029 годы

Tекст: Елизавета Шишкова

В Брюсселе назначенный председатель ЕК обнародовала новый состав комиссии на период с 2024 по 2029 год, передает ТАСС.

Новые еврокомиссары должны приступить к своим обязанностям с 1 ноября, если их кандидатуры будут утверждены Европарламентом. Среди новых постов, учрежденных в составе комиссии, выделяются еврокомиссар по обороне и космосу и еврокомиссар по расширению ЕС и реконструкции Украины.

Литовский депутат Европарламента Андрюс Кубилюс займет пост еврокомиссара по обороне и космосу. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Кубилюс будет работать над развитием Европейского оборонного союза и повышением обороноспособности ЕС. Также Урсула фон дер Ляйен предложила представителю Франции Стефану Сежурне должность вице-президента ЕК по индустриальной стратегии, ответственным за процветание и экономическую безопасность ЕС.

Кроме этого, Марта Кос из Словении станет еврокомиссаром, ответственным за расширение ЕС и поддержку Украины. Кос намерена сосредоточиться на помощи Украине и Восточному партнерству. Испанка Тереса Рибера, по словам фон дер Ляйен, станет вице-президентом Еврокомиссии, ответственной за конкуренцию и реализацию «Зеленого соглашения» по декарбонизации экономики.

Дан Йергенсен, датский министр по вопросам сотрудничества в целях развития и глобальной климатической политики, с 1 ноября займет должность еврокомиссара по энергетике. Он будет работать над снижением цен на энергию и будет активно инвестировать в зеленую энергетику. Фон дер Ляйен подчеркнула, что он станет первым комиссаром, который будет также отвечать за вопросы жилищного хозяйства, включая энергоэффективность, инвестиции и строительство.

Австриец Магнус Бруннер, ранее занимавший должность министра финансов, 1 ноября займет пост еврокомиссара по внутренним делам и миграции. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Бруннер будет сосредоточен на реализации пакта о предоставлении убежища и миграции, а также на укреплении границ Евросоюза. Кроме того, он займется разработкой новой стратегии внутренней безопасности.

Назначение Бруннера на этот пост стало частью инициативы по обновлению состава Европейской комиссии. Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в его способности справиться с поставленными задачами благодаря опыту и профессионализму.

Напомним, фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию. Для достижения этой цели она обратилась к руководству ряда стран ЕС с просьбой заменить мужских кандидатов на женщин. Кроме того, действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок, что даст ей возможность продолжать реализовывать свои инициативы.