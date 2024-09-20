  • Новость часаИзраиль завершил серию атак на юге Ливана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша решила пересмотреть границы Украины
    Столтенберг рассказал хорошую и плохую новость про финансирование НАТО
    МВД сможет признавать незаконными браки и недвижимость нелегальных мигрантов
    Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybertruck
    Трамп опередил Харрис по уровню поддержки в колеблющихся штатах
    Путин: В России создадут 48 научно-производственных центров по выпуску БПЛА
    Матвиенко: Минюст рассматривает возможность запрета «чайлдфри»
    Украинским работодателям озвучили стоимость брони сотрудников от мобилизации
    Психологи сравнили способности российских и японских детей
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Ценности не перестают быть ценностями от того, что их нарушают

    Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русское оружие доказывает веру в себя

    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

    17 комментариев
    20 сентября 2024, 01:55 • Новости дня

    Совет ЕС утвердил предложенных фон дер Ляйен еврокомиссаров

    Tекст: Антон Антонов

    Предложенные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен кандидаты на должности еврокомиссаров утверждены Советом ЕС, сообщают информационные агентства.

    Еврокомиссары назначены до 31 октября 2029 года. Соответствующее решение передадут в Европарламент, а также опубликуют в Официальном журнале ЕС, передает РИА «Новости».

    Если Европарламент одобрит список кандидатур, еврокомиссары смогут приступить к работе с 1 ноября, передает ТАСС.

    Напомним, фон дер Ляйен укрепила свои позиции и вытеснила из Еврокомиссии всех своих критиков-тяжеловесов. Судя по списку будущих еврокомиссаров, она собирается сосредоточиться на борьбе с Россией.

    17 сентября 2024, 13:01 • Новости дня
    Эстонка Кая Каллас сменила Борреля на посту главы внешней политики ЕС

    Кая Каллас возглавила внешнюю политику ЕС вместо Жозепа Борреля

    Эстонка Кая Каллас сменила Борреля на посту главы внешней политики ЕС
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-премьер Эстонии Кая Каллас, известная своей антироссийской позицией, заменит Жозепа Борреля на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, она займет должность с 1 декабря.

    Как сообщает РБК, Каллас назначена новым верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, сменив на этом посту Жозепа Борреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявившая об этом изменении, продолжает второй срок на своем посту.

    Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, известна своей антироссийской позицией и поддержкой Украины. Она возглавляла эстонское правительство с января 2021 года по июль 2024 года, став первой женщиной на этом посту.

    Во время ее руководства стало известно, что ее муж владел долей в компании, осуществляющей грузовые перевозки между Эстонией и Россией.

    Полномочия Жозепа Борреля истекают 1 декабря, и Каллас готовится приступить к исполнению своих обязанностей на новом посту. Ее назначение может повлиять на дальнейшее развитие внешней политики ЕС, особенно с учетом ее известных политических взглядов.

    Напомним, в июле Каллас и кабинет министров страны ушли в отставку. В контексте международных отношений Каллас заявила, что страны – участницы НАТО должны выбрать «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине. Также она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией».


    Коментарии (20)
    17 сентября 2024, 12:35 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии

    Фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии на 2024–2029 годы

    Фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии на 2024-2029 годы, включая еврокомиссаров по обороне и космосу, расширению ЕС и реконструкции Украины, их должен утвердить Европарламент.

    В Брюсселе назначенный председатель ЕК обнародовала новый состав комиссии на период с 2024 по 2029 год, передает ТАСС.

    Новые еврокомиссары должны приступить к своим обязанностям с 1 ноября, если их кандидатуры будут утверждены Европарламентом. Среди новых постов, учрежденных в составе комиссии, выделяются еврокомиссар по обороне и космосу и еврокомиссар по расширению ЕС и реконструкции Украины.

    Литовский депутат Европарламента Андрюс Кубилюс займет пост еврокомиссара по обороне и космосу. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Кубилюс будет работать над развитием Европейского оборонного союза и повышением обороноспособности ЕС. Также Урсула фон дер Ляйен предложила представителю Франции Стефану Сежурне должность вице-президента ЕК по индустриальной стратегии, ответственным за процветание и экономическую безопасность ЕС.

    Кроме этого, Марта Кос из Словении станет еврокомиссаром, ответственным за расширение ЕС и поддержку Украины. Кос намерена сосредоточиться на помощи Украине и Восточному партнерству. Испанка Тереса Рибера, по словам фон дер Ляйен, станет вице-президентом Еврокомиссии, ответственной за конкуренцию и реализацию «Зеленого соглашения» по декарбонизации экономики.

    Дан Йергенсен, датский министр по вопросам сотрудничества в целях развития и глобальной климатической политики, с 1 ноября займет должность еврокомиссара по энергетике. Он будет работать над снижением цен на энергию и будет активно инвестировать в зеленую энергетику. Фон дер Ляйен подчеркнула, что он станет первым комиссаром, который будет также отвечать за вопросы жилищного хозяйства, включая энергоэффективность, инвестиции и строительство.

    Австриец Магнус Бруннер, ранее занимавший должность министра финансов, 1 ноября займет пост еврокомиссара по внутренним делам и миграции. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Бруннер будет сосредоточен на реализации пакта о предоставлении убежища и миграции, а также на укреплении границ Евросоюза. Кроме того, он займется разработкой новой стратегии внутренней безопасности.

    Назначение Бруннера на этот пост стало частью инициативы по обновлению состава Европейской комиссии. Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в его способности справиться с поставленными задачами благодаря опыту и профессионализму.

    Напомним, фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию. Для достижения этой цели она обратилась к руководству ряда стран ЕС с просьбой заменить мужских кандидатов на женщин. Кроме того, действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок, что даст ей возможность продолжать реализовывать свои инициативы.

    Коментарии (9)
    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    Коментарии (0)
    19 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Половина украинской энергетики уничтожена

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов увеличить помощь Украине в подготовке к зиме

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала конфликта на Украине была уничтожена половина энергетической инфраструктуры страны.

    По ее словам, это примерно сопоставимо с общей мощностью энергосистем трех стран Балтии. «Через две недели начинается отопительный сезон. Одновременно с похолоданием Европейский союз готов увеличить помощь Украине. Мы готовимся к зиме вместе», – заявила фон дер Ляйен, передает издание «Страна».

    За время конфликта ЕС предоставил Украине более двух миллиардов евро на восстановление поврежденных электростанций и линий электропередачи.

    Ранее сообщалось, что Европарламент предложил ЕС собирать деньги на оружие для Киева

    Коментарии (17)
    19 сентября 2024, 11:35 • Новости дня
    Венгрия и Нидерланды собрались отказаться от миграционных правил ЕС

    Венгрия и Нидерланды объявили о намерении отказаться от правил ЕС по беженцам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия и Нидерланды объявили о намерении отказаться от миграционных правил Европейского союза, заявив, что для выхода из действующей системы обеим странам потребуется согласие всех 27 членов ЕС, что делает их инициативу маловероятной.

    Министр Венгрии по европейским делам Янош Бока подчеркнул необходимость жестких мер против нелегальной миграции, заявив о планах подать соответствующую заявку в Еврокомиссию. Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марджолейн Фабер также сообщила о своих намерениях, отметив важность возврата контроля над национальной политикой предоставления убежища, сообщает Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом).

    Герт Вилдерс, лидер правой Партии свободы в Нидерландах, поддержал инициативу Фабер, признавая долгосрочный характер процесса, но подчеркивая, что это «признак нового ветра». Он также отметил историческое значение заявления министра о желании Нидерландов выйти из миграционной системы ЕС.

    Тем не менее эксперты указывают на маловероятность успеха этих инициатив, так как для исключения из миграционной системы ЕС требуется согласие всех 27 стран-членов.

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно критиковал политику Евросоюза по приему мигрантов. 

    Коментарии (6)
    19 сентября 2024, 14:48 • Новости дня
    Европарламент призвал к снятию ограничений на удары по России

    Евродепутаты выступили с инициативой разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призывают страны ЕС отменить ограничения на использование западного оружия против России. Евродепутаты считают, что это позволит Украине «в полной мере осуществлять право на самооборону».

    В документе также содержатся призывы к увеличению военной помощи Украине, в том числе поставкам дальнобойных ракет, созданию военных производств на украинской территории, интеграции ВПК Украины в оборонную промышленность ЕС и давлению на Венгрию с целью выделения дополнительной финансовой помощи Киеву, сообщает ТАСС.

    Кроме того, евродепутаты выступили за скорейшее предоставление Украине многомиллиардного кредита, обеспеченного замороженными российскими активами.

    Они предложили ужесточить санкции против России, запретив импорт широкого спектра товаров, включая зерно, удобрения, сырье и энергоносители.

    Евродепутаты заявили, что конечной целью является достижение мира на Украине на условиях Киева.

    Напомним, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.

    В ЕП призвали отстранить Венгрию от Шенгена из-за визовых послаблений для россиян.


    Коментарии (16)
    17 сентября 2024, 10:01 • Новости дня
    Евросоюз увеличил импорт российского СПГ до максимума

    Евросоюз импортировал российского СПГ на 565,7 млн евро в июле

    Евросоюз увеличил импорт российского СПГ до максимума
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Импорт российского сжиженного природного газа Евросоюзом в июле достиг 565,7 млн евро, что является максимальным показателем с конца зимы, благодаря увеличению закупок Испанией и Нидерландами.

    Как сообщает РИА «Новости», Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа (СПГ) на сумму 565,7 млн евро, что является максимальным уровнем с конца зимы. В месячном и годовом выражении импорт вырос примерно на 13,5%. Испания стала главным покупателем, увеличив закупки в 2,3 раза до 240,8 млн евро, а Нидерланды повысили импорт на четверть до 57,2 млн евро.

    Франция, являясь вторым по величине импортером российского СПГ, сократила свои закупки на 11%, доведя их до 210,4 млн евро, в то время как Бельгия уменьшила импорт вдвое до 47,7 млн евро. В целом за первые семь месяцев года Евросоюз закупил у России СПГ на 4 млрд евро против 5,5 млрд годом ранее. При этом доля российского СПГ в общем объеме поставок в ЕС выросла до 18,6% с 13,3% из-за уменьшения импорта из других источников.

    В то же время доходы США от экспорта СПГ в ЕС в июле снизились до 791,4 млн долларов, что является минимумом с ноября 2021 года. Объемы поставок в ЕС упали на 18% за месяц и на треть по сравнению с прошлым годом, что привело к уменьшению доли ЕС в общих поставках СПГ из США с 51,6% в 2023 году до 44,1% в 2024 году. В результате США увеличили поставки в Азию, где доля выросла до 36%.

    Ранее сообщалось, что страны Европейского союза продолжают наращивать закупки российского газа, несмотря на заявления о будущей независимости от российских энергоресурсов.

    Однако, как заявил заместитель госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт, ЕС сможет стать независимым от российских поставок в скором будущем. В то же время, сокращение экспорта американского газа в Европу затрудняет странам Евросоюза отказаться от российского топлива.

    Коментарии (4)
    17 сентября 2024, 11:18 • Новости дня
    ЕК: ЕС оказал Киеву помощь на общую сумму в 118 млрд евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЕС с начала СВО оказал Украине помощь на 118 млрд евро, в том числе предоставил 43,5 млрд евро на военные нужды, заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

    По его словам, помощь, предоставленная Украине Евросоюзом, составляет порядка 118 млрд евро. Домбровскис добавил, что ЕС и страны-участницы собрали около 43,5 млрд евро на военную поддержку Киева, передает ТАСС.

    Он сообщил также, что ЕК работает над выполнением решения G7 о предоставлении Украине финансирования в размере 50 млрд долларов, что составляет примерно 46 млрд евро, подкрепленного доходами от замороженных российских активов.

    Ранее ЕС поддержал заморозку активов России на три года вместо шести месяцев.

    Коментарии (7)
    17 сентября 2024, 17:11 • Новости дня
    Рар назвал главный критерий формирования состава Еврокомиссии

    Политолог Рар: Фон дер Ляйен усиливает влияние на политику ЕС

    Рар назвал главный критерий формирования состава Еврокомиссии
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на то что предложенные Урсулой фон дер Ляйен кандидатуры еврокомиссаров должен утвердить Европарламент, уже сейчас очевидно, что глава ЕК усиливает свое влияние на политику Евросоюза, сказал политолог Александр Рар. Ранее Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии на 2024–2029 годы.

    «Новый состав Еврокомиссии (ЕК) сформирован Урсулой фон дер Ляйен по разным критериям. Однако главный из них заключатся в том, что глава ЕК пытается усилить свое влияние на политику Евросоюза», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что еврокомиссаров еще должен утвердить Европарламент (ЕП). «А там выросло представительство правых сил», – заметил политолог.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила новый состав ведомства на 2024–2029 годы. Распределение портфелей между будущими еврокомиссарами она описала на пленарной сессии в Страсбурге. По планам, оно на 40% будет состоять из женщин, при этом они преимущественно занимают посты вице-председателей.

    «Каждый член моей команды привнесет свой собственный опыт и взгляд на Европу. Вместе мы будем командой, работающей над достижением общей цели – сделать Европу сильнее», – заявила она.

    В новой Еврокомиссии будет 27 еврокомиссаров – по одному от каждой из стран ЕС. В это число также входят сама фон дер Ляйен и будущий верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности эстонка Кая Каллас. Только их назначения являются окончательными, остальных кандидатов на пост комиссаров еще может отклонить ЕП.

    Новый пост комиссара по обороне и космосу предложен представителю Литвы Андрюсу Кубилюсу. Фон дер Ляйен подчеркнула, что он будет работать над развитием Европейского оборонного союза и повышением обороноспособности объединения. Должность еврокомиссара по расширению ЕС и реконструкции Украины, как ожидается, займет Марта Кос из Словении. Она намерена сосредоточиться на помощи Киеву и Восточному партнерству.

    Также глава ЕК предложила представителю Франции Стефану Сежурне должность вице-президента по индустриальной стратегии, ответственным за процветание и экономическую безопасность ЕС. Испанка Тереса Рибера, по словам фон дер Ляйен, станет вице-президентом ЕК, отвечающим за конкуренцию и реализацию «Зеленого соглашения» по декарбонизации экономики. Австриец Магнус Бруннер, ранее занимавший должность министра финансов, как ожидается, станет еврокомиссаром по внутренним делам и миграции.

    Агентство Reuters отмечает, что все претенденты пройдут слушания с законодателями ЕП, которые должны утвердить их кандидатуры. Ожидается, что новый состав комиссии приступит к работе с 1 ноября.

    Коментарии (1990)
    17 сентября 2024, 16:39 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе назвал Молдавию коррумпированной страной

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская сторона по всем рейтингам опережает всех кандидатов в Евросоюз, однако это не является определяющим для Брюсселя, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Практически нет ни одного рейтинга или индекса, где бы Грузия намного не опережала все страны – кандидаты в Евросоюз, а также многие государства этого объединения», – сказал Кобахидзе.

    «И вот в таких условиях мы формально отстаем от Украины и Молдавии на пути европейской интеграции на полшага», – отметил глава грузинского кабмина.

    «Наша общественность сделает верный вывод, почему так происходит», – добавил политик.

    Грузия получила статус кандидата в члены Евросоюза в декабре прошлого года, на полтора года позже Украины и Молдавии, с которыми уже открыт переговорный процесс по вступлению.

    «Молдавия вовлечена в коррупцию, там практически не осталось свободных СМИ, там нет политического плюрализма, эта страна – член СНГ, и к санкциями не присоединялась. И эта страна сейчас формально на полшага опережает Грузию», – заявил премьер-министр.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 13:14 • Новости дня
    Эксперт: Действия Киева представляют угрозу для ядерной безопасности в Европе

    Эксперт Анпилогов: Россия готова гарантировать ядерную безопасность Европы, но для этого необходимо желание европейской стороны

    Эксперт: Действия Киева представляют угрозу для ядерной безопасности в Европе
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Отчеты МАГАТЭ снимают ответственность с Киева и дезавуируют действия ВСУ, СБУ или других служб и ведомств по отношению к реально опасным техногенным объектам атомной отрасли. Подобный заговор молчания и неведения создают ауру вседозволенности и безнаказанности украинского руководства, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, в Вене проходит 68-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ.

    «Действия Киева представляют проблему для ядерной безопасности в Европе. Прежде всего, существует радиационная угроза, поскольку целями атак ВСУ становятся АЭС на территории России. Кроме того, Украина допускает превращение предприятий атомной энергетики в военные объекты», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил, что после чернобыльской катастрофы большое количество радионуклидов попало в страны Западной Европы. «Это произошло несмотря на то, что ветра на европейском континенте Евразии преобладающе дуют с запада на восток, – уточнил эксперт. – Поэтому говорить о том, что Европа защищена от какой-либо авантюры Киева, не приходится. Они могут столкнуться с такими последствиями, как, например, радиоактивные осадки».

    На этом фоне Анпилогов указал на планы противника по захвату Курской АЭС, а также неоднократные атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Эти акты международного терроризма должны получить соответствующую оценку международного сообщества, однако на деле МАГАТЭ и западные страны не осуждают действия Киева, считает он.

    «Любые отчеты международного агентства максимально неконкретны, снимают ответственность с Киева и дезавуируют действия ВСУ, СБУ или других служб и ведомств по отношению к реально опасным техногенным объектам атомной отрасли. Подобный заговор молчания и неведения создают ауру вседозволенности и безнаказанности украинского руководства. Поэтому противник продолжает придерживаться тактики ядерного шантажа», – отметил спикер.

    Вместе с тем, Россия готова гарантировать ядерную безопасность Европы. Другое дело, что для этого нужно еще и желание европейской стороны, добавил аналитик. «Мы не можем кого-либо принудить к этому. Можно предлагать систему безопасности, но невозможно ее обеспечивать в одиночку», – заключил Анпилогов.

    Напомним, с16 по 20 сентября в Венском международном центре (ВМЦ) в Вене проходит 68-я очередная сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. Как говорится на сайте организации, в ходе встречи «высокопоставленные должностные лица и представители государств – членов МАГАТЭ рассмотрят целый ряд вопросов».

    Между тем, ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что МАГАТЭ должно более жестко и внятно отреагировать на украинские провокации в отношении Курской АЭС. Он также указал, что речь идет о реакции как руководства Секретариата МАГАТЭ, так и Совета управляющих, а сама ситуация касается «угрозы ядерной катастрофы».

    В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что киевские власти пошли на безрассудство с обстрелом Курской АЭС и планами по ее захвату из-за того, что Запад занял «страусиную позицию».

    Помимо Курской АЭС, ВСУ неоднократно обстреливали и Запорожскую атомную станцию. В результате одной из атак загорелась градирня. Тогда глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси опроверг распространенную в украинских СМИ информацию о том, что объект якобы подожгли снизу при помощи покрышек. Однако, по его словам, для точного установления виновников обстрелов атомной станции требуются дополнительные данные, в том числе точные координаты и траектории ракет.

    Коментарии (0)
    19 сентября 2024, 11:16 • Новости дня
    Европарламент предложил ЕС собирать деньги на оружие для Киева

    Европарламент призвал страны ЕС организовать сбор средств на оружие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский парламент в резолюции предложил странам ЕС организовать добровольные общественные сборы средств для закупки вооружений для Украины, учитывая сокращение финансирования со стороны стран-членов.

    Как сообщает РИА Новости, Европарламент планирует принять резолюцию, в которой предложит странам Евросоюза организовывать добровольные сборы средств среди населения для закупки вооружения для Киева. Данный шаг обусловлен сокращением финансирования военной помощи Украине со стороны стран – членов союза.

    Резолюции Европарламента по международным вопросам носят рекомендательный характер и не являются обязательными для выполнения странами ЕС или его институтами. Тем не менее в документе, голосование по которому состоится на пленарной сессии в Страсбурге, приветствуются инициативы по гражданскому краудфандингу для обеспечения бесперебойных поставок оружия Украине.

    В документе также выражено сожаление о сокращении объема двусторонней военной помощи Украине, несмотря на ранее сделанные заявления о поддержке. Это подчеркивает необходимость укрепления солидарности и вовлечения общественности ЕС в процесс помощи Украине.

    Ранее Министерство финансов Германии планировало предложить сократить расходы на помощь Украине в 2024 году. В связи с этим в отчете The New York Times сообщалось, что Берлин заморозит военную помощь Киеву до конца года. На фоне этих событий акции компании Rheinmetall упали на 4,5%.

    Коментарии (0)
    19 сентября 2024, 18:42 • Новости дня
    Спикер Госдумы: Европарламент подталкивает мир к ядерной войне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европарламент, призывая снять ограничения на удары западным оружием по России, ведет мир к ядерной войне, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

    «То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия», – написал спикер Госдумы в Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что в случае снятия ограничений на использование Киевом дальнобойного западного оружия для нанесения ударов по российской территории, Россия «даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия».

    Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призывают страны ЕС отменить ограничения на использование западного оружия против России. Евродепутаты считают, что это позволит Украине «в полной мере осуществлять право на самооборону».

    Коментарии (2)
    17 сентября 2024, 09:16 • Новости дня
    Фон дер Ляйен укрепила позиции в ЕС после отставки Бретона

    Politico: Позиции фон дер Ляйен окрепли в ЕС после ухода критика Бретона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После ухода еврокомиссара Тьерри Бретона, известного критика Урсулы фон дер Ляйен, позиции главы Еврокомиссии укрепились, что позволит ей повысить влияние на мировой арене, пишет Politico со ссылкой на чиновников ЕС.

    По данным газеты Politico, уход Бретона в отставку, по мнению политиков из Европарламента, избавляет фон дер Ляйен от потенциальных проблем в ближайшие пять лет.

    Фон дер Ляйен, занимающая пост главы Еврокомиссии с 2019 года, известна своей склонностью к централизованной власти. Уход Бретона, который был одним из возможных кандидатов на пост комиссара по обороне, позволяет ей укрепить свои позиции как влиятельного игрока на мировой арене.

    Бретон, также известный конфликтами с Илоном Маском и критикой в адрес фон дер Ляйен за ее действия в ответ на пандемию коронавируса, ранее усомнился в целесообразности ее переизбрания на второй срок. Он отмечал, что ее кандидатура была утверждена меньшинством голосов в ее собственной партии.

    Вместе с тем Politico отмечает, что фон дер Ляйен после отставки Бретона намерена повысить роль Франции в Евросоюзе. Президент Франции Эммануэль Макрон ведет переговоры с ней о расширении французского портфеля для нового комиссара Стефана Сежурне. Ожидается, что он займет должность исполнительного вице-президента и получит несколько других комиссарских портфелей, что даст Франции ведущую роль в политике ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тьерри Бретон объявил о немедленной отставке после того, как Урсула фон дер Ляйен предложила Франции отозвать его кандидатуру. Ранее действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок. В продолжение своей политики она обратилась к ряду стран ЕС с просьбой сменить мужских кандидатов на еврокомиссаров на женщин для достижения гендерного баланса.

    Коментарии (0)
    17 сентября 2024, 10:22 • Новости дня
    Посол в Германии: Предложений от Шольца по Украине в Россию не поступало

    Tекст: Константин Сергеев

    Cлова канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости переговоров по Украине российская сторона приняла к сведению. Притом, конкретные предложения пока не поступали, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    «Охотно приняли к сведению сказанное канцлером. Значит, на Западе появляется понимание того, что необходим план мирных переговоров. Ранее. Допустим, венгерский премьер выступал с мирными инициативами, которые не поприветствовали в Евросоюзе. Не могу сказать, как откликнутся на эту идею. Мы еще не увидели текста мирного плана», – заявил Нечаев в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

    Ранее 8 сентября в интервью Олаф Шольц заметил, что настал момент для обсуждения достижения мира на Украине.

    Коментарии (0)
    19 сентября 2024, 12:35 • Новости дня
    ЕС дополнительно выделил 160 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины

    Евросоюз дополнительно выделил 160 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины

    Tекст: Константин Сергеев

    Для энергетической инфраструктуры Украины Евросоюз выделил в качестве поддержки 160 млн евро, 100 млн евро из них взято из прибыли от замороженных активов России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Выделяем дополнительно 160 млн евро, 100 млн из них поступили в виде прибыли от замороженных активов России», – цитирует Урсулу фон дер Ляйен ТАСС.

    После начала спецоперации России Евросоюз предоставил Киеву в общей сложности 2 млрд евро помощи для энергетической инфраструктуры страны.

    Поддержка оказывалась в том числе через фонд поддержки энергетики Украины и механизм гражданской защиты ЕС.

    Ранее во вторник сообщалось, что ЕС с начала СВО оказал Украине помощь на 118 млрд евро, в том числе предоставил 43,5 млрд евро на военные нужды.

    Коментарии (0)
    Главное
    Захарова шуткой про Comedy Club ответила Еревану на заявления о попытке госпереворота
    По делу о стрельбе у офиса Wildberries в Москве арестованы шесть человек
    Названа дата, когда Байден и Харрис примут Зеленского в Белом доме
    Военкоры опубликовали видео с украинским пулеметным дроном в Курской области
    В Тутаеве арестованы 13 вооруженных мужчин за неповиновение полиции
    Ученые решили доказать зарождение тюркской цивилизации на Алтае
    Осужденной за попытку убийства дочери Мартыновой заменили срок на условный

    Теплая осень угрожает будущему урожаю пшеницы

    Уникально теплая осенняя погода в европейской части России создает проблемы для будущего урожая пшеницы. Российские фермеры на данный момент посеяли самый низкий показатель озимых культур за более чем десятилетие, посчитали в ИКАР. Почему это ставит под угрозу и урожай озимых, и урожай яровых культур? Подробности

    Перейти в раздел

    Патриотизм и выбор россиян стал более конкретным

    Тренды, заложенные в рамках осеннего голосования 2024 года, могут лечь в основу избирательных кампаний 2025 и 2026 годов. При сохранении сплоченности граждане демонстрирует запрос на решение конкретных проблем, а цифровизация голосования набирает обороты, говорится в совместном докладе консалтинговой группы «Полилог» и Центра политической конъюнктуры об итогах российских выборов 2024 года. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия улучшает оружие для спецоперации

    Новейшие беспилотники и улучшенные средства борьбы с ними, артиллерийские установки мирового уровня и корабли с гиперзвуковым оружием – все это только малая часть образцов, поставленных Российской армии в текущем году. Как прямо сейчас вносят вклад в победу в СВО российские оружейники, отмечающие 19 сентября свой профессиональный праздник? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский боксер-чемпион пропустил польский удар

    Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик не смог ничего противопоставить службе безопасности одного из польских аэропортов. Почему Усик был задержан и отпущен только после личного вмешательства Владимира Зеленского? И это не просто случайный инцидент, а симптом глубокого конфликта между Варшавой и киевским режимом. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............