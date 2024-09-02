Дело Дурова может быть переквалифицировано

Прокуратура сообщила о возможной переквалификации дела Павла Дурова

Tекст: Денис Тельманов

Решение о завершении расследования примет следственный судья, передает ТАСС.

Отмечается, что расследование может длиться несколько месяцев. Затем прокуратура должна будет либо прекратить дело, либо направить его в суд. На финальном этапе следствия досье Дурова вернется к следственному судье.

В прокуратуре подчеркнули, что после предъявления обвинения Дуров, как участник уголовного процесса, получит доступ к материалам дела и сможет приобщить к нему документы, которые он сочтет необходимыми.

В настоящее время в отношении Дурова действует судебный контроль. «Он должен оставаться по адресу, сообщенному следственному судье», – подчеркнули в прокуратуре. Залог в размере 5 млн евро должен вноситься поэтапно.

Напомним, что 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже, а 28 августа ему были предъявлены обвинения по шести пунктам, включая соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.

По решению суда предприниматель был помещен под судебный надзор и ему запрещено покидать территорию Франции.