Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.0 комментариев
Дело Дурова может быть переквалифицировано
Прокуратура сообщила о возможной переквалификации дела Павла Дурова
Прокуратура Парижа сообщила, что дело сооснователя Telegram Павла Дурова может быть переквалифицировано по итогам расследования.
Решение о завершении расследования примет следственный судья, передает ТАСС.
Отмечается, что расследование может длиться несколько месяцев. Затем прокуратура должна будет либо прекратить дело, либо направить его в суд. На финальном этапе следствия досье Дурова вернется к следственному судье.
В прокуратуре подчеркнули, что после предъявления обвинения Дуров, как участник уголовного процесса, получит доступ к материалам дела и сможет приобщить к нему документы, которые он сочтет необходимыми.
В настоящее время в отношении Дурова действует судебный контроль. «Он должен оставаться по адресу, сообщенному следственному судье», – подчеркнули в прокуратуре. Залог в размере 5 млн евро должен вноситься поэтапно.
Напомним, что 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже, а 28 августа ему были предъявлены обвинения по шести пунктам, включая соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.
По решению суда предприниматель был помещен под судебный надзор и ему запрещено покидать территорию Франции.