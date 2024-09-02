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Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Учредить юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», – говорится в документе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что награда учреждена в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ об учреждении медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока».
Кроме того, своим указом президент учредил медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали».