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Сенатор предложил запретить однокомнатные квартиры для стимулирования рождаемости
Сенатор предложил запретить строительство однокомнатных квартир для поднятия демографии
Низкая рождаемость связана с нынешними тенденциями на рынке недвижимости, однокомнатные квартиры непригодны для расширения семьи, считает сенатор Анатолий Широков.
Так, по мнению сенатора, большое число однокомнатных квартир на рынке портит демографические показатели, сообщает Lenta.Ru. «Фактически мы программируем недостаток качественного жилья для создания семьи, рождения детей на ближайшие десятилетия. Однокомнатные квартиры закладывают наше отставание», – сказал Широков.
Он также считает, что стимулировать рождаемость помогло бы увеличение количества квартир с большим количеством комнат.
Между тем зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила «Газете.Ru», что люди чаще покупают маленькие квартиры «не по доброй воле».
Разворотнева считает, что основная проблема на рынке жилья связана со стоимостью квадратного метра. По ее словам, для ее решения следует регулировать норму прибыли застройщиков.
«Я думаю, это [долю однокомнатных квартир] невозможно регулировать. Норму прибыли застройщиков я бы регулировала. Я писала соответствующее письмо, в том числе [заместителю председателя правительства РФ Марату] Хуснуллину, предлагала включить в национальный проект эту меру, потому что у нас главная проблема даже не в наличии или отсутствии трехкомнатных квартир и даже не в ключевой ставке, а в стоимости квадратного метра. С маржинальностью застройщиков, особенно в крупных городах, можно было бы эту стоимость как-то ужать», – сказала она.
Ранее гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что государственное стимулирование приобретение жилья больших метражей поможет повышению рождаемости.