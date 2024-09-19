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    Сергей Худиев Сергей Худиев Ценности не перестают быть ценностями от того, что их нарушают

    Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русское оружие доказывает веру в себя

    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

    15 комментариев
    19 сентября 2024, 15:07 • Новости дня

    США признали худшими по здравоохранению среди развитых стран

    Система здравоохранения США оказалась худшей среди десяти развитых стран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская некоммерческая организация «Фонд Содружества» провела исследование, согласно которому система здравоохранения США заняла последнее место среди десяти развитых стран.

    Рейтинг Mirror, Mirror оценивает эффективность здравоохранительных систем Австралии, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Швеции, Швейцарии, Британии и США с 2004 года, пишет ТАСС.

    Анализ проводился по пяти категориям: доступ к здравоохранению, процесс оказания медицинской помощи, административная эффективность, степень равенства и справедливости при оказании помощи и результаты лечения. Система США оказалась на последнем месте по совокупным показателям, в том числе из-за низкой оценки доступности и результатов медицинской помощи. Также она получила низкие баллы по административной эффективности и справедливости.

    Исследование показало, что в тройку лидеров вошли Австралия, Нидерланды и Британия. Эти страны опередили США благодаря более высокому уровню доступности и эффективности своих систем здравоохранения.

    Ранее в США зафиксировали рекордный уровень нехватки лекарств, что связано с перебоями в цепочке поставок и увеличением спроса на лекарства в условиях пандемии Covid-19, которая вызвала массовые закупки медицинских препаратов. Эта проблема обострилась на фоне роста численности пожилого населения, которое требует большего объема медицинских средств и услуг. Более того, в связи с инфляцией и изменениями в экономической политике многие фармацевтические компании были вынуждены поднять цены на свою продукцию, что усилило трудности в доступности лекарств для населения.

    19 сентября 2024, 05:35 • Новости дня
    Главком ВМФ назвал высокой готовность применения мощного оружия подлодок ТОФ

    Главком ВМФ Моисеев: Готовность применения оружия стратегических подлодок ТОФ крайне высокая

    Главком ВМФ назвал высокой готовность применения мощного оружия подлодок ТОФ
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Самое мощное и разрушительное оружие находится на крайне высоком уровне готовности к применению, оно стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.

    Самое мощное и разрушительное оружие находится на крайне высоком уровне готовности к применению, оно стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.

    Моисеев отметил высочайший уровень подготовки подлодок ТОФ. По его словам, это современные корабли и совершенно другой уровень техники.

    «Оружие, которое в первую очередь высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю – крайне высокий», – цитирует РИА «Новости» Моисеева.

    Кроме того, как говорит Моисеев, 25-я дивизия подводных лодок уже на протяжении 50 лет применяет атомные подводные крейсеры, «на вооружении которых стоит самое мощное и разрушительное оружие», обеспечивающее безопасность России.

    Моисеев вручил орден Нахимова соединению атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота на церемонии в пункте постоянного базирования на Камчатке.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности России ответить мощным вооружением на удары по российским городам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВМФ России отбить нападение НАТО на море.

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    19 сентября 2024, 01:01 • Новости дня
    Росгвардия задержала более 20 человек, приехавших «на разборки» в Тутаево

    Росгвардия задержала приехавших «на разборки» в Ярославскую область более 20 человек

    Росгвардия задержала более 20 человек, приехавших «на разборки» в Тутаево
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией задержали в Тутаеве Ярославской области более 20 человек, которые прибыли из Рыбинска на нескольких автомобилях для участия в конфликте с местными жителями.

    Как стало известно, группа молодых людей, прибывших из Рыбинска, планировала устроить массовую драку с местными жителями. Однако оперативные службы получили информацию о готовящемся конфликте и провели спецоперацию, в ходе которой все участники предполагаемой потасовки были задержаны, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Задержанные доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают личности участников конфликта и мотивы их действий.

    Ранее после массовой драки со стрельбой на севере Москвы задержали более 20 человек.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    18 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    В Лондоне вызвали в МИД российского посла

    Британский МИД выразил протест в связи с лишением аккредитации сотрудников британского посольства в Москве

    В Лондоне вызвали в МИД российского посла
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне после того, как Россия лишила аккредитации сотрудников британского посольства в Москве.

    «Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла в связи со злонамеренной и преднамеренной публичной кампанией агрессии России против Великобритании», – говорится в заявлении британского правительства, передает РИА «Новости».

    В британском ведомстве осудили «беспрецедентную и необоснованную публичную кампанию агрессии России против Великобритании» и назвали обвинения в адрес сотрудников МИД «злобными и абсолютно беспочвенными».

    Также в британском МИД утверждают, что это «очередной этап в целенаправленной кампании РФ по созданию угроз безопасности Великобритании и сдерживанию поддержки Украине».

    Напомним, что на прошлой неделе ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, обвинив их в «разведывательно-подрывной работе».

    Ранее посольство России обвинило главу МИД Британии Дэвида Лэмми в оскорблении памяти павших во Второй мировой войне за его высказывания об «империалистическом фашизме» РФ.

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    18 сентября 2024, 23:08 • Новости дня
    ВС России ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске

    ВС России тремя ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске

    ВС России ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России нанесли три удара авиабомбами ФАБ-1500 по подразделению Нацгвардии Украины в Волчанске Харьковской области, боевики были уничтожены, сообщили военкоры.

    Авиабомбы разрушили здание, где находился украинский спецназ, удары произошли с интервалом в несколько минут, пишет «Российская газета» со ссылкой «Военную хронику».

    Отмечается, что от объекта осталась «мелкая стружка и бетонная пыль».

    Ранее сообщалось, что в Волчанске был уничтожен старший офицер 5-го отряда специального назначения «Омега» капитан Владислав Никитчук.

    До этого ударом авиабомбы уничтожен личный состав ВСУ в колонии под Селидово.

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    18 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    В Петербурге гей арестован за убийство изнасиловавшего его оппозиционера
    В Петербурге гей арестован за убийство изнасиловавшего его оппозиционера
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Константин Сергеев

    Жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве 53-летнего мужчины, суд отправил в СИЗО, сообщила пресс-служба главного управления СКР по городу.

    «В отношении обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сообщает Telegram-канал ведомства.

    Как считает следствие, фигурантом в ходе конфликта в квартире на проспекте Науки 16 сентября нанесены множественные удары ножом 53-летнему знакомому. Полученные телесные повреждения повлекли гибель потерпевшего. Фигурант 17 сентября сам сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении.

    Ранее в экстренных службах сообщалось, что жертвой преступления стал Виталий Йоффе, который ранее привлекался к административной ответственности за организацию уличных акций, а также по статье о публичных действиях по дискредитации Вооруженных сил.

    Обвиняемым проходит Александр Синько, который известен пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Из его показаний, которые предоставил источник в силовых структурах региона, следует: он нанес своему знакомому удары ножом после изнасилования.

    Ранее сообщалось, что 12 сентября подозреваемого в попытке убийства Авраама Руссо Тархана Эльдукаева обвинили в покушении на горских евреев в 1996 году.

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    19 сентября 2024, 08:14 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал, что получил приказ от командира расстрелять трех пленных российских солдат, находясь в Курской области.

    Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак признался в убийстве трех пленных российских солдат, как сообщает РИА Новости. Гусак рассказал, что его взвод, попавший в Курскую область, получил задачу открыть огонь по гражданскому поезду. Они окопались на 363-м километре железной дороги недалеко от села Коренево, где в плен были взяты трое российских солдат.

    Гусак рассказал, что его командир, известный под позывным «Электрик», приказал ему расстрелять пленных. Он отказался выполнить приказ, но командир угрожал ему, и в итоге Александр был вынужден подчиниться, опасаясь за свою жизнь. По его словам, он отошел на свою позицию и, находясь в кустах, открыл огонь по пленным солдатам.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Козинка в Грайворонском округе Белгородской области украинскими террористами погибла женщина и ранен мужчина. Также украинские диверсанты обстреляли группу эвакуируемых детей в селе Красное Грайворонского района, в результате чего погиб ребенок и пострадали двое взрослых. В дополнение сообщалось, что украинские боевики обстреляли автомобиль вблизи пункта пропуска Шебекино, погибли двое мужчин.

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    18 сентября 2024, 18:23 • Новости дня
    Анонсировано новое шоу Познера на Первом канале

    Эрнст: Познер вернется на Первый канал с новым шоу

    Анонсировано новое шоу Познера на Первом канале
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о возвращении телеведущего Владимира Познера в эфир телеканала с новым проектом.

    Познер вновь появится в эфире Первого канала с шоу под названием «Турецкая тетрадь», сообщил Эрнст, передает РБК.

    Помимо нового шоу Познера, зрители смогут увидеть обновленную версию программы «Пусть говорят», где ведущим по-прежнему будет Дмитрий Борисов, добавил гендиректор Первого канала.

    В 1980-х годах Познер вел телемосты «Ленинград – Сиэтл» и «Ленинград – Бостон», в 1990-х был ведущим совместной с американским журналистом Филом Донахью программы «Познер и Донахью».

    С 2008 года на Первом канале выходила его авторская программа «Познер», однако после начала специальной военной операции на Украине программа была приостановлена.

    Вместе с Иваном Ургантом Познер создал серию документальных фильмов о путешествиях и организовал гастрольный тур по Европе. Их выступления в Амстердаме вызвали неоднозначную реакцию. Познер подчеркнул, что его выступления с Ургантом не имеют ничего общего с политикой.

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    18 сентября 2024, 22:23 • Новости дня
    США заявили о праве Киева ставить вопрос об исключении России из СБ ООН

    Линда Томас-Гринфилд: Украина обоснованно ставит вопрос об исключении России из СБ ООН

    США заявили о праве Киева ставить вопрос об исключении России из СБ ООН
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    США считают, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН, заявила в среду постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

    «Россия – постоянный член СБ ООН, который атаковал соседнюю страну в нарушение всех ценностей Устава ООН», – приводит РИА «Новости» слова Томас-Гринфилд.

    По ее словам, запрос Финляндии по членству России в Совбезе ООН она не слышала, зато знает, что Украина регулярно поднимает этот вопрос. Постпред США подчеркнула, что из-за того, что СВО продолжается на Украине, понятно, почему ряд стран задаются вопросом о правомерности присутствия России в составе СБ ООН.

    Ранее первый заместитель постпреда России при Всемирной Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что Москва призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ ООН.

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    18 сентября 2024, 17:44 • Новости дня
    В Бейруте произошел новый массовый подрыв устройств связи
    В Бейруте произошел новый массовый подрыв устройств связи
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южной части Бейрута в среду произошли десятки детонаций портативных раций, сообщил источник в мэрии города.

    Произошел подрыв переговорных устройств (раций) уоки-токи, сказал собеседник ТАСС. Взрывы происходили на улицах, есть пострадавшие, в их числе одна женщина. Он предположил, что это стало последствиями израильской атаки.

    Напомним, израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров у сторонников движения «Хезболла» в Ливане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как израильским спецслужбам удалось провести такую операцию.

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    19 сентября 2024, 11:32 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского

    Политолог Скачко: «План победы» Зеленского основан на надежде спровоцировать войну НАТО с Россией

    Эксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «План победы» Украины станет своего рода «рабочей картой», возле которой «будут танцевать с бубном» украинские и некоторые западные политики. Однако вероятность того, что инициативу начнут реализовывать, крайне мала. Киев может рассчитывать лишь на частичное удовлетворение запросов на оружие и деньги, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о полной готовности «плана победы».

    «Продолжение военного конфликта для Владимира Зеленского является способом удержаться у власти, а также сохранить статус, деньги и гарантии собственной безопасности. Он настаивал на войне и будет продолжать это делать, поскольку просто не знает, как еще ему можно оставаться на плаву», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    По прогнозам собеседника, в Вашингтоне, куда Зеленский вскоре должен отправиться, он снова попытается всем доказать, что Украина может победить Россию или склонить Москву к перемирию на чужих условиях. «Но также прозвучат заявления о том, что возможно это только при условии помощи со стороны Запада», – уточнил он.

    «Отсюда и появляются такие «хотелки» Зеленского, как вступление Украины в НАТО до конца года, разрешение на удары вглубь российской территории. Фактически анонсированный «план победы» основан на надежде Киева спровоцировать войну Североатлантического альянса с Россией. Другое дело, что Запад не готов к полномасштабному конфликту», – акцентировал Скачко.

    «План победы» Украины станет своего рода «рабочей картой», возле которой «будут танцевать с бубном» украинские и некоторые западные политики, считает спикер. Однако, добавил он, вероятность того, что инициативу киевских властей начнут реализовывать, крайне мала.

    «На мой взгляд, единственное, на что может рассчитывать Зеленский по итогам визита в Вашингтон, – это частичное удовлетворение запросов на оружие и деньги. Кроме того, ему, вероятно, пообещают помочь с организацией второго «мирного саммита», – предположил политолог. Таким образом, реакция США на «план победы» Украины будет не той, на которую надеется Зеленский.  

    Несколько по-другому на эту идею могут смотреть в Британии, считает эксперт. «Лондон формально выступает с Вашингтоном единым фронтом, но все же ведет свою игру. Британские политики, как мне кажется, будут подзуживать украинское руководство и делать ровно то, что делал Борис Джонсон в 2022 году, – настаивать на продолжении конфликта и его дальнейшей эскалации», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский объявил, что полностью подготовил «план победы» Украины. «Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали», – заявил он. По его словам, сейчас Киеву необходима «решимость в реализации».

    Зеленский уже говорил о «плане победы», но не уточнял, что имеет в виду. В начале сентября он так описал пункты плана: «Четыре – это то, что нам необходимо, и один – это после войны». Как писал таблоид Bild, план якобы включает возможность заморозки конфликта на некоторых участках фронта.

    Еще одним ключевым элементом «плана победы» является вступление Украины в НАТО, утверждала Le Monde. Зеленский рассчитывает, что президент США Джо Байден предложит Киеву стать членом альянса до окончания своего срока в Белом доме.

    Советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко в свою очередь отмечал, что план Зеленского по завершению конфликта основан на том, что западные страны одобрят удары вглубь территории России. «Намек Зеленского очень прозрачный – если реализация «плана победы» зависит от Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие <…>. Поэтому мы понимаем, про что идет речь, но, конечно, контекст и пункты этого плана мы не видим», – приводит ТАСС его слова.

    В России сочли бессмысленным комментировать заявления Зеленского. Представитель МИД Мария Захарова пояснила ТАСС, что за Зеленского «играют», и надо комментировать шаги и действия со стороны «главного игрока».

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    18 сентября 2024, 18:55 • Новости дня
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который отверг «красные линии» для ударов ВСУ по России, можно охарактеризовать фразой «слабоумие и отвага», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Есть такое выражение – «слабоумие и отвага». Это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях и другого цвета линиях. Вопрос в здравом смысле», – сказала Захарова в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».

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    19 сентября 2024, 12:10 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников Юридического форума БРИКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IX Юридического форума стран БРИКС, подчеркнув важность темы форума для многополярного миропорядка.

    Он отметил, что тема форума «Право на страже справедливого мира» созвучна приоритетам российского председательства в объединении и отражает стремление стран-участниц к формированию демократического многополярного миропорядка, передает РИА «Новости».

    Путин особо подчеркнул значимость неформального общения между учеными и юристами из стран БРИКС, особенно в условиях расширения объединения.

    Президент также отметил, что повестка форума охватывает широкий круг вопросов, включая международное правосудие, юридическое образование, правовое измерение торговых и инвестиционных обменов, интеллектуальную собственность и механизмы урегулирования трансграничных коммерческих споров.

    «Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы послужат дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства между государствами БРИКС», – сказал Путин и пожелал успешной и плодотворной работы участникам форума.

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    18 сентября 2024, 16:36 • Новости дня
    Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизлечимым вирусом

    Tекст: Денис Тельманов

    Роспотребнадзор взял на контроль сообщения об ухудшении эпидемиологической ситуации по вирусу Нипах в Индии. Ведется мониторинг ситуации, сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

    «Ведется мониторинг ситуации», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

    9 сентября в индийском штате Керала скончался мужчина, заразившийся вирусом Нипах. После этого в пяти районах был введен масочный режим и запрет на сбор больших групп людей.

    Вирус Нипах считается одним из самых опасных в мире. Он вызывает лихорадку и энцефалопатию. Лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности – от 40% до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами. Люди обычно заражаются им, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.

    Ранее сообщалось, что в России создали тест-систему для выявления вируса Нипах. Напомним, в России нет зафиксированных случаев заражения этим вирусом.

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    18 сентября 2024, 23:50 • Новости дня
    Киев выдал удар украинской ракетой по парку в Харькове за атаку России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины выдали попадание зенитной управляемой ракеты ВСУ по парку Юрьева в Харькове за обстрел Вооруженных сил России, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По данным Лисняка, 31 августа украинская ПВО осуществила ложный выпуск зенитной управляемой ракеты по гражданским объектам в районе  парка Юрьева в Харькове, передает РИА «Новости».

    «Удар по парку был представлен как результат попаданий Вооруженных Сил Российской Федерации», – сообщил Лисняк, добавив, что ночью в тот же день сотрудники ЖКХ спешно убирали следы от поражающих элементов украинской ракеты на детской площадке.

    Он считает, что акция была задумана для того, чтобы обвинить Россию в обстреле мирных жителей и гражданских объектов.

    Ранее Лисняк сообщил, что ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей из Купянского района Харьковской области, чтобы избежать свидетелей предполагаемого мародерства украинских военных до прихода российских войск.

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    19 сентября 2024, 11:00 • Новости дня
    ВСУ отступили в Запорожской области под давлением ВС России
    ВСУ отступили в Запорожской области под давлением ВС России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска отступили в районе трех сел на Ореховском направлении, что позволило российским войскам улучшить позиции и расширить серую зону на переднем крае, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ были вынуждены отступить на Ореховском направлении в Запорожской области в районе сел Малая Токмачка, Марфополь и Новая Даниловка, передает РИА Новости.

    По словам Рогова, российские войска на этом участке фронта смогли улучшить свои позиции и расширить серую зону.

    Ранее российские войска перехватили инициативу на Запорожском направлении, что позволило им контролировать ситуацию и успешно сорвать ротацию ВСУ. На этом фоне ВСУ пытались улучшить свои позиции, однако российские силы сохраняли боеспособность и смогли отразить атаки.

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    Уникально теплая осенняя погода в европейской части России создает проблемы для будущего урожая пшеницы. Российские фермеры на данный момент посеяли самый низкий показатель озимых культур за более чем десятилетие, посчитали в ИКАР. Почему это ставит под угрозу и урожай озимых, и урожай яровых культур? Подробности

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    Патриотизм и выбор россиян стал более конкретным

    Тренды, заложенные в рамках осеннего голосования 2024 года, могут лечь в основу избирательных кампаний 2025 и 2026 годов. При сохранении сплоченности граждане демонстрирует запрос на решение конкретных проблем, а цифровизация голосования набирает обороты, говорится в совместном докладе консалтинговой группы «Полилог» и Центра политической конъюнктуры об итогах российских выборов 2024 года. Подробности

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    Как Россия улучшает оружие для спецоперации

    Новейшие беспилотники и улучшенные средства борьбы с ними, артиллерийские установки мирового уровня и корабли с гиперзвуковым оружием – все это только малая часть образцов, поставленных Российской армии в текущем году. Как прямо сейчас вносят вклад в победу в СВО российские оружейники, отмечающие 19 сентября свой профессиональный праздник? Подробности

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    Украинский боксер-чемпион пропустил польский удар

    Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик не смог ничего противопоставить службе безопасности одного из польских аэропортов. Почему Усик был задержан и отпущен только после личного вмешательства Владимира Зеленского? И это не просто случайный инцидент, а симптом глубокого конфликта между Варшавой и киевским режимом. О чем идет речь? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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