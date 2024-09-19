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США признали худшими по здравоохранению среди развитых стран
Система здравоохранения США оказалась худшей среди десяти развитых стран
Американская некоммерческая организация «Фонд Содружества» провела исследование, согласно которому система здравоохранения США заняла последнее место среди десяти развитых стран.
Рейтинг Mirror, Mirror оценивает эффективность здравоохранительных систем Австралии, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Швеции, Швейцарии, Британии и США с 2004 года, пишет ТАСС.
Анализ проводился по пяти категориям: доступ к здравоохранению, процесс оказания медицинской помощи, административная эффективность, степень равенства и справедливости при оказании помощи и результаты лечения. Система США оказалась на последнем месте по совокупным показателям, в том числе из-за низкой оценки доступности и результатов медицинской помощи. Также она получила низкие баллы по административной эффективности и справедливости.
Исследование показало, что в тройку лидеров вошли Австралия, Нидерланды и Британия. Эти страны опередили США благодаря более высокому уровню доступности и эффективности своих систем здравоохранения.
Ранее в США зафиксировали рекордный уровень нехватки лекарств, что связано с перебоями в цепочке поставок и увеличением спроса на лекарства в условиях пандемии Covid-19, которая вызвала массовые закупки медицинских препаратов. Эта проблема обострилась на фоне роста численности пожилого населения, которое требует большего объема медицинских средств и услуг. Более того, в связи с инфляцией и изменениями в экономической политике многие фармацевтические компании были вынуждены поднять цены на свою продукцию, что усилило трудности в доступности лекарств для населения.