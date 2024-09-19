Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, удары были нанесены по районам в Первомайском районе Николаевской области, где размещались украинские военные и их техника, передает «РИА Новости».

Лебедев отметил, что ночью были зафиксированы два удара. Один из них пришелся на ферму, где была размещена техника украинской армии. Второй удар был нанесен по местам дислокации военных.

Кроме того, Лебедев сообщил, что рядом с городом Вознесенском произошел взрыв, однако подробности этого инцидента пока уточняются. Информация о пострадавших или разрушениях в результате ударов пока не поступала.

Ранее Лебедев сообщал, что украинские военные начали перебрасывать свои силы из Николаева в Житомир. В этой связи сообщалось, что подобные передислокации обусловлены усложнением ситуации на фронте и необходимостью усилить оборону в стратегически важных регионах. Однако, как сообщалось ранее, военные базы и объекты в Житомире уже неоднократно становились целями для атак, что делает этот регион уязвимым.