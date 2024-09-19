Экс-начальника генштаба армии Молдавии Горгана обвинили в госизмене

Экс-начальника генштаба армии Молдавии Игоря Горгана обвинили в госизмене

Tекст: Константин Сергеев

«Лицо, которое фигурирует в объявленном прокуратурой деле, получило статус обвиняемого. Расследование дела продолжается», – цитирует ТАСС Эмиля Гайтура.

Гайтур отметил, что Горган, в соответствии с законом, пользуется презумпцией невиновности до окончательного решения суда.

Ранее сообщалось, что в июне 2024 года президент Молдавии Майя Санду выпустила указ о лишении наград Горгана в связи с публикацией на портале The Insider (признан в России СМИ-иноагентом) информации о якобы его связях с российской разведкой. В публикации утверждается, что Горган информировал через Telegram-канал российскую разведку о визитах представителей Минобороны Украины, которые пытались закупать у армии Молдавии истребители МИГ-29, снаряды и другое вооружение. Горган отклонил обвинения в свой адрес и обжаловал указ Санду о лишении его государственных наград в суде.



Со своей стороны Служба информации и безопасности Молдавии выступила с заявлением, в котором подтвердила опубликованные порталом The Insider данные. После этого прокуратура Молдавии завела уголовное дело в отношении Горгана.

Однако бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат, при котором Горгана назначили главой Генштаба, в интервью молдавскому телеканалу N-4 усомнился в его виновности, отметив, что кандидатура на этот пост была одобрена молдавскими спецслужбами и посольством США.