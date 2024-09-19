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Краснов: Прокуроры получили доступ к данным об активах в криптовалюте
Прокуроры имеют возможность получать сведения о незаконных активах чиновников, в том числе в криптовалюте, благодаря электронной системе межведомственного взаимодействия государственных баз данных. С таким сообщением выступил генпрокурор Игорь Краснов на 9-м заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК).
«Система позволила прокурорским работникам у себя в кабинете получить практически любую информацию о проверяемых. Про наличие счетов в банках, полученные доходы, имеющееся в пользовании недвижимое имущество, транспорт, совершение административных правонарушений, множество других сведений», – приводит слова Краснова ТАСС.
Генпрокурор указал, что система электронного взаимодействия обеспечивает прокурорам круглосуточный доступ к более чем 100 видам государственных баз данных, их перечень и наполнение постоянно растут.
В качестве примера Игорь Краснов привел ситуацию, когда в 2023 году выявили факт укрытия госслужащим цифровых валют на сумму более 28 млн руб. Установлено было также наличие у чиновника недвижимости, ипотеку по которой погасили на неподтвержденные доходы.
Прокурор также получил сведения о привлечении чиновника к административной ответственности при нарушении правил парковки на автомобиле бизнес-класса, который официально в собственности данного лица никогда не находился. Машина была зарегистрирована на его сестру, хотя доход женщины не давал ей возможности купить настолько дорогой транспорт.
В итоге по иску прокурора суд обратил в доход России все незадекларированные активы госслужащего в сумме почти 60 млн руб.