Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?4 комментария
В Госдуме одобрили освобождение от уголовной ответственности заключивших контракт
Госдума в первом чтении одобрила проект закона о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии судопроизводства мобилизованных или заключивших контракт на военную службу.
Проект внес Верховный суд в августе, он предполагает возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судопроизводства в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу или заключивших контракт о военной службе в период мобилизации, в период военного положения и в военное время, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что различные детали, связанные с участием подсудимых и заключенных в СВО, требуют правового оформления.