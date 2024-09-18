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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

    15 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    10 комментариев
    18 сентября 2024, 13:19 • Новости дня

    В Госдуме одобрили освобождение от уголовной ответственности заключивших контракт

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Госдума в первом чтении одобрила проект закона о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии судопроизводства мобилизованных или заключивших контракт на военную службу.

    Проект внес Верховный суд в августе, он предполагает возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судопроизводства в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу или заключивших контракт о военной службе в период мобилизации, в период военного положения и в военное время, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что различные детали, связанные с участием подсудимых и заключенных в СВО, требуют правового оформления.

    18 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей

    ВС России уничтожили под Суджей силы спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward

    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли сокрушительный удар по подразделениям спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward под Суджей, рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

    Как передает РИА «Новости», российские вооруженные силы нанесли поражение украинским силам под Суджей. В ходе сражений были уничтожены несколько тысяч солдат и сотни единиц техники противника.

    «Аид» сообщил, что среди уничтоженных подразделений были 61-я, 80-я и 82-я бригады ВСУ, а после этого в Курскую область были переброшены дополнительные силы в виде 92-й штурмовой бригады и 106-й бригады теробороны, а также новый батальон 80-й бригады и другие подразделения.

    По информации командира, украинские ССО и американская частная военная компания Forward также были вовлечены в боевые действия в этом районе. «Аид» подчеркнул, что Forward является профессиональной военной структурой и не должна сравниваться с иностранным легионом. Он подтвердил, что все вновь прибывшие силы также понесли значительные потери.

    Ранее «Аид» сообщил, что в ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».

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    18 сентября 2024, 02:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике перешел под контроль российских военных, сообщили в силовых структурах.

    Источник сообщил, что Украинск был освобожден российской армией накануне утром во вторник, российские бойцы закрепили флаг на вентиляционном стволе шахты, передает РИА «Новости».

    Украинск – город между Курахово и Селидово с населением около 10,5 тыс. человек. Он находится в четырех километрах от железнодорожного узла Цукуриха – пути снабжения значительной части группировки ВСУ в Донбассе.

    Ранее сообщалось, что российские войска освободили Желанное Первое в ДНР.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    17 сентября 2024, 14:18 • Новости дня
    Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область

    Минобороны России отразило новые попытки вторжения ВСУ на Курском направлении

    Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Подразделения группировки войск «Север» успешно отразили несколько попыток атак ВСУ в Курской области, уничтожив 19 единиц бронетехники и нанеся значительные потери противнику в живой силе.

    По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные операции, нанося поражение формированиям ВСУ на различных направлениях. За прошедшие сутки российские силы успешно сорвали четыре попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька. В результате украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники, включая три боевые машины.

    При поддержке авиации и артиллерии было отражено пять попыток прорыва ВСУ через границу в направлении Веселого и Медвежьего. Потери украинских сил составили до 40 человек, два танка и другие боевые машины.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками России нанесены удары по резервам ВСУ в Сумской области и других районах. Общие потери ВСУ за сутки составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, включая четыре танка и одну боевую машину пехоты CV-90.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении потери противника составили более 14 200 военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерийские орудия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии уничтожил группу украинских боевиков, пытавшихся переместиться в населенный пункт из леса в Курской области. В связи с напряженной ситуацией, в Курской области была объявлена обязательная эвакуация жителей двух районов в 15-километровой зоне от границы с Украиной, о чем сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Между тем накануне подразделения группировки «Север» освободили Успеновку и Борки в Курской области, нанеся поражение формированиям ВСУ и отражая контратаки противника.

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    17 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    Москвича осудили на пять лет за фейки о ВС России

    Юрий Коховец получил пять лет колонии за ложную информацию о военных во время уличного опроса

    Tекст: Денис Тельманов

    Мосгорсуд приговорил москвича Юрия Коховца к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России.

    Коховца признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России), передает ТАСС.

    В апреле этого года Останкинский суд Москвы приговорил его к пяти годам принудительных работ. Приговор обжаловали и защита, и прокуратура.

    Коховец дал интервью на улице, в котором высказался о военных действиях на Украине. Позже ролик с опросом попал в интернет.

    Сам Коховец утверждал, что не знал об уголовной ответственности за военные фейки в момент беседы с интервьюером.

    Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) приговорен заочно к 10 годам лишения свободы по обвинению в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных.

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    17 сентября 2024, 19:45 • Новости дня
    Коц рассказал новые подробности гибели «Эрнеста» и «Гудвина»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил о новых деталях гибели российских военных Дмитрия Лысаковского (позывной «Гудвин») и Сергея Грицая (позывной «Эрнест») в зоне проведения спецоперации.

    Как написал военкор в своем Telegram-канале со ссылкой на анонимного источника, знакомого с ходом проверки, Лысаковский и Грицай, служившие в 87-м полку, погибли при исполнении служебных обязанностей. Военное подразделение, в котором они служили, не участвовало в штурмах, а занималось удержанием уже занятых территорий.

    По данным источника, в день гибели, 12 сентября, военные выполняли задание по закреплению в районе населенного пункта Лесовка. Трагедия произошла вечером, когда группа военнослужащих перешла на ночлег в частном доме. Дом был атакован беспилотником ВСУ «Баба-яга», который сбросил противотанковую мину ТМ-62. В результате взрыва несколько военнослужащих, включая Грицая, погибли, а другие получили ранения. Лысаковский числится пропавшим без вести.

    Тем временем в Telegram-канале Владимира Соловьева появилась запись рассказа бойца с позывным «Кратос», который был с «Эрнестом» и «Гудвином» в ночь их гибели. По его словам, группа из семи человек, которой руководил «Эрнест», укрылась ночью в частном доме и подвале. Удар дрона был в место, где дежурил «Гудвин», также взрывом был разрушен подвал, где находился «Эрнест» и еще несколько бойцов.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и военной контрразведке ФСБ разобраться в ситуации вокруг гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин».

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    18 сентября 2024, 05:31 • Новости дня
    Десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

    Российские десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что засада была устроена при помощи операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), передает РИА «Новости».

    Точным пуском управляемой ракеты вместе с водителем и сопровождающим был уничтожен грузовой автомобиль ВСУ, который перевозил боеприпасы для украинских войск.

    До этого командир морпехов одного из подразделений рассказывал, что часть украинских боевиков оказалась отрезана от основной группы, и попала в окружение.

    Ранее сообщалось, что успехи российской армии по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений из Курской области.

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    18 сентября 2024, 12:52 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
    ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили объекты украинской энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны, сообщило Минобороны России.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили объекты промышленности ВПК Украины, аэродромную инфраструктуру, цех сборки дронов и скопления живой силы и военной техники ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили 13 снарядов РСЗО HIMARS и 66 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31 724 дрона, 579 ЗРК, 18 163 танка и других бронемашин, 1454 машины РСЗО, 14 753 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    17 сентября 2024, 19:20 • Новости дня
    В ВСУ пожаловались на нехватку пехоты и плохие фортификации

    В ВСУ жалуются на нехватку пехоты и плохие фортификации на Красноармейском направлении

    Tекст: Константин Сергеев

    О непригодных оборонительных сооружениях, а также нехватке личного состава и боеприпасов под Красноармейском (украинское название – Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР заявляют военнослужащие ВСУ.

    «Главными проблемами на Красноармейском направлении являются количество личного состава и его подготовка. Так, по словам одного военного, 110-я механизированная бригада на июль 2024 года укомплектована менее чем на 40%. Часть перекинута в Очеретино всего через два месяца после вывода из Авдеевки. Там подразделение два года находилось на оборонных рубежах, бригада не восстановилась и не набрала новых людей», – сообщает ТАСС.

    В первом же столкновении у села Семеновка 68-я бригада, переброшенная на Красноармейское направление в марте, многих потеряла. В итоге в части доля новичков 90%, а средний возраст – «даже не 45+, а 55+». Другая бригада (151-я) имеет нормальную численность, но совершенно без боевого опыта.

    В ВСУ плохо отзываются о долговременных огневых точках и линиях окопов на Красноармейском направлении. Значительная часть этих сооружений, как говорят военные, не приспособлена для реальной обороны, часто они расположены посреди поля, что делает их видимыми для российских сил и труднодоступными для подвоза людей и боеприпасов. Как заявил командир 108-го отдельного батальона «Волки Да Винчи» 59-й бригады Сергей Филимонов, эти укрепления больше помогают россиянам наступать, чем ВСУ обороняться. В итоге большинство укреплений бойцам приходится вырывать своими руками.

    Отмечают в ВСУ и значительный снарядный голод. Представитель 68-й бригады замечает нехватку снарядов уже с марта, по некоторым видам вооружения боеприпасов нет месяц.

    Как сообщалось в понедельник, российские войска трижды сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении запорожской линии фронта.

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    17 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    ВСУ вывели часть подразделений из Курской области

    Politico: ВСУ передислоцируют подразделения, напавшие на Курскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Успехи российских сил по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений, которые ранее напали на Курскую область, сообщает газета Politico со ссылкой на украинских солдат.

    Как пишет издание, ВС России продолжают наступление в Донбассе и добиваются успехов, при этом потери ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР быстро растут, что вынуждает главнокомандующего Александра Сырского перебросить некоторые подразделений из Курской области для укрепления обороны, передает РИА «Новости».

    Ранее Politico сообщило, что Залужный и другие генералы ВСУ возражали против вторжения в Курскую область.

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    18 сентября 2024, 00:44 • Новости дня
    Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Купянском направлении

    Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке для Украины на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    В Генштабе украинских войск оценили обстановку на Купянском направлении для ВСУ как напряженную, следует из сообщения украинского командования в соцсетях.

    В сообщении, опубликованном генштабом в Telegram-канале, говорится о напряженной для ВСУ ситуации на Купянском направлении, передает RT.

    Ранее бойцы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ на купянском участке фронта.

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    17 сентября 2024, 14:45 • Новости дня
    ВС России продвинулись на Степногорском направлении в Запорожской области

    Рогов: ВС России продвинулись на Степногорском направлении в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы продвинулись на Степногорском направлении в Запорожской области, в том числе в районе Каменского, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России продвинулись на Степногорском направлении запорожского фронта в районе Каменского, вдоль берега Днепра, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что российская авиация отработала ФАБами, когда там было скопление силы. По его словам, продвижение проходило в условиях постоянных ударов со стороны ВСУ артиллерией, БПЛА и РСЗО.

    Ранее Рогов рассказал, что российские войска трижды сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении.

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    18 сентября 2024, 04:05 • Новости дня
    В результате падения обломков БПЛА в Тверской области начался пожар

    Руденя: В результате падения обломков БПЛА в Тверской области начался пожар

    Tекст: Вера Басилая

    В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, ситуация находится на контроле сообщил губернатор области Игорь Руденя.

    Руденя сообщил, что на месте падения обломков работают экстренные службы, идет работа по локализации пожара.

    Ранее силами ПВО и РЭБ ночью были сбиты и подавлены семь БПЛА в Смоленской области.

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    17 сентября 2024, 22:34 • Новости дня
    Взрывы прогремели в городе Запорожье и в Сумах

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах, городе Запорожье и Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов произошла в подконтрольной Киеву части Запорожской области, городе Запорожье, в Херсоне, а также в Сумах, сообщили украинские СМИ.

    Глава администрации подконтрольных Киеву районов Запорожской области Иван Федоров подтвердил серию взрывов в украинском городе Запорожье, передает ТАСС.

    Издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Херсоне и в Сумах без подробностей. Кроме того, в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области, а также в Сумской области объявлена воздушная тревога.

    Между тем воздушную тревогу объявили также в Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины.

    Ранее ночью во вторник после нескольких серий взрывов в Сумах пропал свет.

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    18 сентября 2024, 05:41 • Новости дня
    Работа детсадов и школ приостановлена в одном из округов Тверской области

    Работа детских садов и школ приостановлена в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области

    Tекст: Вера Басилая

    Работа школ и детсадов приостановлена в среду в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области.

    «Работа детсадов и школ сегодня приостановлена», – говорится в сообщении в аккаунте администрации округа во «ВКонтакте».

    Ранее частичная эвакуация жителей началась в Торопце Тверской области из-за сбитого БПЛА.

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    18 сентября 2024, 00:11 • Новости дня
    ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над Брянской областью

    Богомаз: ПВО сбила еще десять беспилотников ВСУ над Брянской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Силами ПВО Министерства обороны России обнаружены и уничтожены еще десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что ПВО продолжают отражать атаку украинских беспилотников на Брянскую область, сбиты еще десять дронов самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее Богомаз сообщал об одном сбитом беспилотнике.

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