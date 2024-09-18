Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?4 комментария
В Курской области подразделения ВСУ попали в огневой мешок
В Курской области подразделения ВСУ попали в заранее подготовленный российскими силами огневой мешок
В заранее подготовленный российскими войсками огневой мешок попали подразделения ВСУ в Курской области, сообщили СМИ.
«Феерический разгром произошел между населенными пунктами Новый Путь и Волфино, поблизости от границы с Сумской областью Украины. Зафиксировано гигантское количество сожженной бронетехники и уничтоженного личного состава противника», – цитирует «Российская газета» Telegram-канал «МИГ России».
Как сообщает «МИГ России», «судя по видео, это нечто невероятное».
Ранее 3 сентября сообщалось, что под Макеевской в ЛНР российские войска берут противника в огневой мешок.