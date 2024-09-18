Человек пострадал во втором за три дня взрыве в центре Кельна

Tекст: Константин Сергеев

«Инцидент произошел примерно в 05.00 среды (06.00 мск). На фотографиях с места событий видно, что взрывной волной выбито одно из стекол у магазина одежды, рядом с которым раздался взрыв. В торговом помещении вспыхнул огонь, который потушили приехавшие на место пожарные», – сообщает Kolner Stadt-Anzeiger со ссылкой на полицию.



Правоохранители также прибыли к месту происшествия, его оцепили, горожане используют объездные пути при движении по городу.

Инцидент произошел всего лишь в паре сотен метров от клуба Vanity Club Cologne, где между площадью Рудольфплатц и Эренштрассе на улице Гогенцоллернринг, почти ровно за двое суток прежде также произошел взрыв, при котором пострадал один человек. Во вторник полиция Кельна опубликовала фотографию предполагаемого правонарушителя, подложившего взрывчатку.

Связаны ли два инцидента друг с другом, пока не ясно, обстоятельства обоих происшествий крайне схожи, что усиливает подозрения о причастности к ним организованных преступных группировок.