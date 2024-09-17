Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?10 комментариев
Режим ЧС регионального уровня введен в ЛНР
Власти ЛНР объявили режим ЧС регионального уровня из-за пожаров
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории ЛНР из-за пожаров в нескольких районах республики, сообщил руководитель администрации главы Луганской Народной Республики Алексей Самойлов.
По словам Самойлова, пожары охватили семь округов региона, борьбу с огнем замедляет сильный ветер.
В сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале уточняется, что в республике работают наблюдательные пункты и группы миграционной службы в круглосуточном режиме при взаимодействии с МВД.
На данный момент идет эвакуация жителей Антрацитовского и Станично-Луганского округов, в пунктах временного размещения находятся около 30 жителей. На помощь жителям ЛНР прибывают сводные отряды из разных регионов России.
Ранее сообщалось о масштабных пожарах в ряде районов ЛНР. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предположил, что пожары в ЛНР могли стать результатом поджога.