Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?7 комментариев
Рар назвал главный критерий формирования состава Еврокомиссии
Политолог Рар: Фон дер Ляйен усиливает влияние на политику ЕС
Несмотря на то что предложенные Урсулой фон дер Ляйен кандидатуры еврокомиссаров должен утвердить Европарламент, уже сейчас очевидно, что глава ЕК усиливает свое влияние на политику Евросоюза, сказал политолог Александр Рар. Ранее Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии на 2024–2029 годы.
«Новый состав Еврокомиссии (ЕК) сформирован Урсулой фон дер Ляйен по разным критериям. Однако главный из них заключатся в том, что глава ЕК пытается усилить свое влияние на политику Евросоюза», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что еврокомиссаров еще должен утвердить Европарламент (ЕП). «А там выросло представительство правых сил», – заметил политолог.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила новый состав ведомства на 2024–2029 годы. Распределение портфелей между будущими еврокомиссарами она описала на пленарной сессии в Страсбурге. По планам, оно на 40% будет состоять из женщин, при этом они преимущественно занимают посты вице-председателей.
«Каждый член моей команды привнесет свой собственный опыт и взгляд на Европу. Вместе мы будем командой, работающей над достижением общей цели – сделать Европу сильнее», – заявила она.
В новой Еврокомиссии будет 27 еврокомиссаров – по одному от каждой из стран ЕС. В это число также входят сама фон дер Ляйен и будущий верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности эстонка Кая Каллас. Только их назначения являются окончательными, остальных кандидатов на пост комиссаров еще может отклонить ЕП.
Новый пост комиссара по обороне и космосу предложен представителю Литвы Андрюсу Кубилюсу. Фон дер Ляйен подчеркнула, что он будет работать над развитием Европейского оборонного союза и повышением обороноспособности объединения. Должность еврокомиссара по расширению ЕС и реконструкции Украины, как ожидается, займет Марта Кос из Словении. Она намерена сосредоточиться на помощи Киеву и Восточному партнерству.
Также глава ЕК предложила представителю Франции Стефану Сежурне должность вице-президента по индустриальной стратегии, ответственным за процветание и экономическую безопасность ЕС. Испанка Тереса Рибера, по словам фон дер Ляйен, станет вице-президентом ЕК, отвечающим за конкуренцию и реализацию «Зеленого соглашения» по декарбонизации экономики. Австриец Магнус Бруннер, ранее занимавший должность министра финансов, как ожидается, станет еврокомиссаром по внутренним делам и миграции.
Агентство Reuters отмечает, что все претенденты пройдут слушания с законодателями ЕП, которые должны утвердить их кандидатуры. Ожидается, что новый состав комиссии приступит к работе с 1 ноября.