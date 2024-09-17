Рар назвал главный критерий формирования состава Еврокомиссии

Политолог Рар: Фон дер Ляйен усиливает влияние на политику ЕС

Tекст: Олег Исайченко

«Новый состав Еврокомиссии (ЕК) сформирован Урсулой фон дер Ляйен по разным критериям. Однако главный из них заключатся в том, что глава ЕК пытается усилить свое влияние на политику Евросоюза», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что еврокомиссаров еще должен утвердить Европарламент (ЕП). «А там выросло представительство правых сил», – заметил политолог.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила новый состав ведомства на 2024–2029 годы. Распределение портфелей между будущими еврокомиссарами она описала на пленарной сессии в Страсбурге. По планам, оно на 40% будет состоять из женщин, при этом они преимущественно занимают посты вице-председателей.

«Каждый член моей команды привнесет свой собственный опыт и взгляд на Европу. Вместе мы будем командой, работающей над достижением общей цели – сделать Европу сильнее», – заявила она.

В новой Еврокомиссии будет 27 еврокомиссаров – по одному от каждой из стран ЕС. В это число также входят сама фон дер Ляйен и будущий верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности эстонка Кая Каллас. Только их назначения являются окончательными, остальных кандидатов на пост комиссаров еще может отклонить ЕП.

Новый пост комиссара по обороне и космосу предложен представителю Литвы Андрюсу Кубилюсу. Фон дер Ляйен подчеркнула, что он будет работать над развитием Европейского оборонного союза и повышением обороноспособности объединения. Должность еврокомиссара по расширению ЕС и реконструкции Украины, как ожидается, займет Марта Кос из Словении. Она намерена сосредоточиться на помощи Киеву и Восточному партнерству.

Также глава ЕК предложила представителю Франции Стефану Сежурне должность вице-президента по индустриальной стратегии, ответственным за процветание и экономическую безопасность ЕС. Испанка Тереса Рибера, по словам фон дер Ляйен, станет вице-президентом ЕК, отвечающим за конкуренцию и реализацию «Зеленого соглашения» по декарбонизации экономики. Австриец Магнус Бруннер, ранее занимавший должность министра финансов, как ожидается, станет еврокомиссаром по внутренним делам и миграции.

Агентство Reuters отмечает, что все претенденты пройдут слушания с законодателями ЕП, которые должны утвердить их кандидатуры. Ожидается, что новый состав комиссии приступит к работе с 1 ноября.