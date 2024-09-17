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    Иванишвили выбрал неверный способ извинений перед Южной Осетией
    Politico: Залужный считал план Зеленского по вторжению в Курскую область авантюрой
    Трамп назвал число выстрелов в ходе совершенного на него покушения
    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008
    Грузия назвала условием перезагрузки отношений с США завершение украинского конфликта
    Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область
    Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии
    По телефону подозреваемого в покушении на Трампа вербовали наемников в ВСУ
    Москвича осудили на пять лет за фейки о ВС России
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

    9 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

    15 комментариев
    17 сентября 2024, 18:05 • Новости дня

    Бойца ММА Исмаилова оштрафовали за разжигание ненависти

    Бойца ММА Исмаилова оштрафовали на 20 тыс. рублей за разжигание ненависти

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бойцу ММА Магомеду Исмаилову выписали административный штраф в размере 20 тыс. рублей по статье о разжигании ненависти или вражды по отношению к определенной группе лиц.

    Таганский суд Москвы признал Исмаилова виновным по статье КоАП «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц», передает ТАСС.

    Поводом для штрафа стала видеозапись со спортсменом в Сети, где тот негативно высказывался о деятельности МВД и о встрече с полицейским.

    17 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    Участника первого потока проекта «Время Героев» назначили сенатором от Курской области

    Полномочиями сенатора – представителя исполнительного органа Курской области наделен Алексей Кондратьев, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что во вторник, 17 сентября, подписал постановление о наделении Кондратьева полномочиями сенатора от региона.

    «Алексей Владимирович – ветеран боевых действий, участник президентской программы «Время героев». Он с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область принимает участие в эвакуации мирных жителей в безопасные районы. Его боевой опыт помогает при формировании отряда «БАРС-Курск», – пояснил Смирнов. Он пожелал успехов сенатору и выразил уверенность, что тот сможет принести пользу Курской области.

    Кондратьев служил в военно-десантных войсках и частях спецназа ГРУ, в 2022 году с началом СВО вернулся в ряды вооруженных сил добровольцем. В мае 2024 года вошел в число 83 участников первого уровня первого потока кадровой программы «Время героев».

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    16 сентября 2024, 20:34 • Новости дня
    В ООН отреагировали на приглашение Украины посетить Курскую область

    Дюжаррик: ООН не сможет посетить Курскую область без согласия России

    В ООН отреагировали на приглашение Украины посетить Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова направить наблюдателей в Курскую область, однако для этого требуется разрешение российских властей.

    Дюжаррик, комментируя готовность ООН направить представителей в Курскую область в рамках провокационного приглашения МИД Украины, отметил, что ООН готова это сделать, однако «для этого потребуется разрешение Российской Федерации», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение Киева в адрес представителей ООН и Красного Креста посетить занятые ВСУ территории Курской области является провокацией.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    16 сентября 2024, 20:16 • Новости дня
    Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Казахстана

    Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Казахстана незадолго до ее начала

    Tекст: Денис Тельманов

    Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца была отменена по инициативе казахской стороны.

    Пресс-конференция должна была состояться в понедельник в Астане, где Шольц и Токаев подписали совместную декларацию о сотрудничестве между двумя странами. Незадолго до ее начала казахстанская сторона отменила мероприятие, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    В результате Шольц вышел к журналистам один.

    Ранее сообщалось, что на встрече с Шольцем Токаев заявил, что в военном отношении Россию невозможно победить.

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    17 сентября 2024, 06:44 • Новости дня
    Секретная служба США пояснила, почему Рут не выстрелил в Трампа

    Секретная служба США сообщила, что подозреваемый в покушении на Трампа Рут не успел открыть огонь

    Секретная служба США пояснила, почему Рут не выстрелил в Трампа
    @ Martin County Sheriff’s Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа не успел открыть огонь, сообщил и. о. главы Секретной службы Рональд Роу.

    «Подозреваемый не имел прямой видимости, он не стрелял из своего оружия», – приводит слова Роу ТАСС.

    По словам Роу, Трампа проинформировали, что со стороны Секретной службы ему предоставлен «самый высокий» уровень защиты. Как заверил Роу, предпринимаемые ведомством меры «работают».

    Сам Трамп считает, что «Секретная служба отлично сделала свою работу». «Это было нечто. Но все кончилось хорошо», – заявил он.

    Напомним, по сообщениям СМИ, подозреваемый был замечен Секретной службой, когда «ствол его автомата был направлен через сетчатое ограждение» гольф-клуба «на одну лунку впереди того места, где играл Трамп». Стрелка попытались ликвидировать на месте, но он сбежал. Позднее он был задержан. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут оказался проукраинским активистом.

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    17 сентября 2024, 14:59 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008

    Премьер Грузии Кобахидзе назвал заказчиков войны-2008

    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008
    @ Jacob King/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Внешние силы были заказчиками войны-2008, а экс-президент Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» – исполнителями, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мирное восстановление территориальной целостности Грузии является одной из главных национальных задач. Выполнить ее можно только примирением и на условиях взаимного покаяния (грузин и осетин)», – заявил глава правительства Грузии.

    По его словам, «управляемый извне режим Михаила Саакашвили совершал целенаправленные шаги – восстановил границы Юго-Осетинской автономной области, провел альтернативные сепаратистские президентские выборы в Цхинвальском регионе».

    Также, как сказал Ираклий Кобахидзе, «были агрессивная риторика, непрекращающиеся военные провокации, наконец, бомбардировка Цхинвали 7 августа».

    «Это принесло тяжелейшие итоги для нашей страны – погибло более 400 военных и мирных граждан, 30 тыс. человек стали беженцами, Грузия потеряла 20% своих территорий, был нанесен тяжелейший урон доверию между грузинами и осетинами», – сказал премьер-министр.

    Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что «на фоне предательства тогдашних властей грузинская армия сохранила честь грузинского государства» и «героически сражалась».

    «Единое национальное движение» выполнило в 2008 году задание извне и начало войну», – отметил он.

    По словам Ираклия Кобахидзе, лидеры этой партии «также в ответе за гибель за Родину грузинских героев, как и их непосредственные убийцы».

    Премьер-министр Грузии подчеркнул, что Тбилиси «не намерен извиняться перед теми, кто убивал и пытал грузинских героев».

    «В первую очередь мы сами должны извиниться перед семьями наших героев за то, что в свое время допустили к власти зачинщика войны Саакашвили и его окружение», – сказал он.

    Ранее почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что грузинское руководство извинится за развязанную бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили в 2008 году войну между осетинами и грузинам. Позднее грузинская оппозиция назвала «постыдным» и «предательским» заявление Иванишвили.

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    16 сентября 2024, 19:24 • Новости дня
    Еще один кикшеринг списал 100 тыс. рублей штрафа с карты клиента-нарушителя

    «МТС Юрент» впервые взыскал штраф в 100 тыс. рублей за езду на электросамокате вдвоем

    Еще один кикшеринг списал 100 тыс. рублей штрафа с карты клиента-нарушителя
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сервис кикшеринга «МТС Юрент» в первый раз применил новый порядок штрафов за нарушение правил пользования электросамокатами, списав 100 тыс. рублей с пользователя, который нарушил ограничение на одновременную поездку двух человек, сообщили в пресс-службе компании.

    Как указали в компании, инцидент произошел в Москве. Служба безопасности сервиса зафиксировала нарушение правил пользования и передала информацию в соответствующий отдел. После проверки было установлено, что конкретный пользователь действительно нарушил правила, воспользовавшись самокатом вдвоем. В связи с этим с его банковской карты, привязанной к аккаунту, был списан штраф в размере 100 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Москве выписали первый штраф за передачу самоката ребенку, нарушитель заплатит 100 тыс. рублей. Напомним, в августе столичный департамент транспорта предложил увеличить штрафы за езду на электросамокате вдвоем и передачу управления детям до 100 тыс. рублей. Операторы поддержали это предложение и реализуют его с 1 сентября.

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    16 сентября 2024, 19:42 • Новости дня
    Под президентом Молдавии в прямом эфире зашатался стул

    Президент Молдавии застала землетрясение в прямом эфире

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Молдавии Майя Санду в ходе выступления в прямом эфире застала землетрясение, эпицентр которого залегал в Румынии, кадры случившегося опубликовал телеканал Moldova1.

    Санду была гостьей одной из телепрограмм, когда произошло землетрясение. «У нас что-то интересное происходит, это у нас премьера – землетрясение в прямом эфире. Надеюсь, это какое-то хорошее предзнаменование», – пошутила ведущая.

    Тем временем в Сети иронизируют: «Так откровенно еще ни под кем стул не шатался!»

    В понедельник в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2 в румынской сейсмической зоне Вранча, в уезде Бузэу юго-востоке страны, передает ТАСС. Толчки ощущались в соседних странах: Болгарии, Молдавии и на Украине.

    Накануне землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Сальвадора.

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    16 сентября 2024, 20:43 • Новости дня
    В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников

    Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых в Европе преступников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальная полиция Испании задержала в Мадриде одного из самых разыскиваемых преступников Европы, обвиняемого в торговле наркотиками.

    По данным МВД Испании, задержанный совместно с членами семьи и ближайшим окружением возглавлял крупную преступную организацию, занимавшуюся незаконным оборотом наркотиков, передает ТАСС.

    В заявлении ведомства говорится, что задержанный был приговорен бельгийским судом к более чем 29 годам лишения свободы за преступления, совершенные в период 2014 по 2018 годы, в результате которых он мог заработать более 4 млн евро. Имя и национальность подозреваемого не разглашается.

    В феврале в Таиланде отправили под арест российского гражданина, которого разыскивает Интерпол по связанным с наркотиками преступлениям.

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    17 сентября 2024, 10:49 • Новости дня
    В Красноармейске уничтожены автомагистрали ВСУ

    Ключевые автомагистрали ВСУ в Красноармейске уничтожены ударами

    В Красноармейске уничтожены автомагистрали ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    В Красноармейске (украинское название Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии в результате ударов авиабомб, что значительно нарушило логистику ВСУ в этом регионе.

    В силовых структурах сообщили ТАСС, что в результате авиабомбардировок уничтожены три моста вокруг Красноармейска, также известного как Покровск. Эти мосты являлись важными стратегическими магистралями, которые обеспечивали Красноармейску статус серьезного логистического узла для украинских вооруженных сил.

    Собеседник агентства пояснил, что уничтожение этих мостов фактически отсекло логистические маршруты вокруг Красноармейска. Регион Красноармейской агломерации с запада граничит с Днепропетровской областью, а северные дороги вели в такие города, как Димитров (ныне Мирноград) и Родинское, далее продолжаясь на Константиновку и Славянск. Теперь эти транспортные артерии перебиты, что оказывает значительное влияние на передвижение ВСУ в данном районе.

    В то же время украинские войска должны продолжать удерживать Красноармейск (Покровск), потому что Вашингтон считает расположение города стратегическим, отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте.

    Между тем секретарь Совбеза Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ в зоне спецоперации ежедневно теряют по 28 кв. километров и до двух тысяч военных.

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    16 сентября 2024, 19:51 • Новости дня
    В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа

    CNN: Подозреваемый во втором покушении на Трампа связывался с ВСУ

    В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемый в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут несколько раз связывался с вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщили СМИ.

    Как пишет CNN со ссылкой на представителя командования сухопутными силами ВСУ, Рут «предлагал ВСУ большое количество рекрутов из разных стран, но им было очевидно, что его предложения нереалистичны». «Мы даже не ответили, отвечать было не на что», – добавил источник, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель подчеркнул, что Рут связывался с ними несколько раз.

    В понедельник суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

    Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подозреваемого в покушении на Трампа Райана Уэсли Рута мог нанять Киев.

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    16 сентября 2024, 19:15 • Новости дня
    Стали известны подробности задержания звезды сериала «Король и Шут»

    У актера Евгения Ткачука при обыске в Пулково наши курительную трубку и запрещенные вещества

    Стали известны подробности задержания звезды сериала «Король и Шут»
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Звезда сериала «Король и Шут» Евгений Ткачук стал фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков. Актера задержали в аэропорту Пулково 15 сентября.

    По данным правоохранительных органов, у Ткачука обнаружили курительную трубку и сверток с запрещенным веществом. После проведения медицинского освидетельствования его отпустили под подписку о невыезде, сообщает URA.RU.

    Сейчас проводится экспертиза изъятого вещества. Если подтвердится его принадлежность к наркотикам, актеру может грозить до 20 лет лишения свободы.

    Евгений Ткачук известен по ролям в сериалах «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Тихий Дон» и «Король и Шут».

    Ранее сообщалось, что на Ткачука завели уголовно дело по статьям УК РФ «Контрабанда наркотических средств» и «Хранение наркотиков»

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    16 сентября 2024, 21:46 • Новости дня
    В Подмосковье мигрантам предложили запретить работать в сфере питания и обслуживания

    В Подмосковье предложили ограничить работу мигрантов в ряде сфер

    В Подмосковье мигрантам предложили запретить работать в сфере питания и обслуживания
    @ Денис Гришкин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред правительства региона выступила с инициативой ограничить доступ мигрантов к работе в сфере питания, здравоохранения и образования.

    «Здесь наиболее важно качественное знание языка, потому что это работа с населением», – пояснила Масленкина, передает РИА «Новости». По ее словам, ограничить доступ мигрантов следует к работе в сфере уличного питания, здравоохранения, образования, а также в сфере социальных услуг.

    Кроме того, она предложила ввести полный запрет на работу мигрантов по патентам в магазинах, торгующих алкоголем, пивом и табаком. Масленкина напомнила, что в 22 регионах России действует полный запрет на работу мигрантов по патенту.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что детей мигрантов надо заставить учить русский язык.

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    17 сентября 2024, 08:59 • Новости дня
    Водитель из Таджикистана сбил детей в Москве

    В Москве водитель из Таджикистана сбил двух детей на переходе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На северо-западе Москвы водитель наехал на двух детей на пешеходном переходе, в результате чего 13-летний мальчик погиб, а девочка была госпитализирована с тяжелыми травмами.

    Вскоре полиция задержала 20-летнего гражданина Республики Таджикистан, который признал свою вину в полном объеме, сообщается в Telegram-канале столичного СК.

    Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по ст. 264 УК РФ. Следователи намерены в ближайшем времени ходатайствовать перед судом о мере пресечения – заключении водителя под стражу.

    В Москве ранее задержали водителя, который сбил насмерть восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе на юго-востоке города.

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    17 сентября 2024, 12:14 • Новости дня
    Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России

    Сенатор Долгов: Предостережение Путина о войне НАТО с Россией дошло до адресатов в США и Европе

    Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Предупреждение Владимира Путина о том, что разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие вглубь России будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт, дошло до адресатов. Другой вопрос – какие выводы те сделали, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе заявили, что им «нечего объявить» об изменении позиции по дальнобойным ударам ВСУ по России.

    «Те сигналы, которые Владимир Путин послал США и Европе, несомненно, дошли до адресатов. Вопрос лишь в том, какие выводы сделали западные политики», – отметил сенатор Константин Долгов. Он добавил: «президент России не разбрасывается словами». Вместе с тем, по его мнению, доверять заявлениям Вашингтона в вопросе ограничений на удары вглубь России все же не стоит.

    «На мой взгляд, все разрешения Украине уже даны. Такую же позицию, напомню, высказывали и Дмитрий Песков, и Сергей Лавров. По всей видимости, на Западе решили пока придерживаться прежней политики», – указал собеседник.

    Как полагает Долгов, заявление Госдепа о якобы неготовности снять ограничения с ВСУ «может быть попыткой усыпить нашу бдительность». «В США и Европе разгоняют огромное количество дезинформации и мистификаций. Западные представители – это не те люди, с которыми можно достигнуть каких-то реальных договоренностей», – рассуждает он. На этом фоне парламентарий считает, что России важно быть готовой к любому развитию событий. «Пока же нам стоит продолжать решать свои задачи в зоне СВО», – заключил Долгов.

    Ранее Госдеп заявил о неготовности снять ограничения с ВСУ на удары вглубь российской территории. Как сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер, встреча Джо Байдена и Кира Стармера состоялась в пятницу, с тех пор никаких заявлений от американских властей не последовало. «На сегодняшний день у нас нет каких-либо объявлений об изменении нашей политики», – сказал Миллер.

    При этом представитель Госдепа добавил, что США продолжают взаимодействовать с украинской стороной по вопросу о лучших вариантах поддержки Киева, которые будут «гарантировать победу».

    Напомним, Владимир Путин заявил, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, США и другие страны НАТО боятся быть втянутыми в прямой конфликт с Россией, которая четко обозначила красную линию и обещает «реагировать так, чтобы мало не показалось».

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    17 сентября 2024, 14:35 • Новости дня
    Politico: Залужный считал план Зеленского по вторжению в Курскую область авантюрой

    Politico: Залужный и другие генералы ВСУ возражали против вторжения в Курскую область

    Politico: Залужный считал план Зеленского по вторжению в Курскую область авантюрой
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокопоставленные командующие ВСУ, включая экс-главкома Валерия Залужного, не поддержали идею вторжения в Курскую область, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за отсутствия четкой стратегии дальнейших действий, сообщило издание Politico.

    Украинские военные чиновники сообщили, что командующие скептически отнеслись к нападению на Россию, считая его рискованным шагом без четко разработанного плана, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные издания Politico.

    Залужный, в частности, указал на отсутствие ясности в плане относительно дальнейших действий после пересечения границы. По его мнению, отсутствие таких деталей делает операцию авантюрной и увеличивает вероятность негативных последствий.

    Чиновники также отметили, что Зеленский не смог предоставить четкие ответы на вопросы Залужного.

    Министерство обороны России сообщало, что украинская сторона на Курском направлении потеряла более 13 тыс. человек за весь период боевых действий.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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