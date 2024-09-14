Белоруссия и КНР решили наращивать военное сотрудничество

Шарий опубликовал подробности об изгнании шестерых британских дипломатов из России

Украинский блогер Шарий опубликовал подробности об изгнании шестерых британских дипломатов из России

«Спецслужбы России считают, как вы знаете, что именно Британия координировала удары по Крыму, теракт на Керченском мосту и так далее. Но и это не все», – пишет Шарий в своем Telegram-канале.

ФСБ «визуализировала» некоторую информацию, в частности, используя файлы внутренней сети Foreign, Commonwealth and Development Office, проходящие под грифом Official-SensitiveFCDO-only, в итоге сотрудники-британцы признаны агентами и подлежат высылке, напоминает блогер.

«Насколько мне известно … разведка и контрразведка РФ получили информацию о том, что Eastern Europe and Central Asia Directorate (EECAD) … был превращен в спецслужбу, работающую исключительно против интересов России.

Как следует из информации, полученной российскими спецслужбами, в 2017 году EECAD начал курировать операцию Counter Disinformation & Media Development Programme, целью которой стало как публичное, так и непубличное противодействие РФ, дискредитация ее руководства и т. д.», – отмечает Шарий.

«Британией также было создано агентство HMG Russia Unit, – добавляет он. – Курировал проект замминистра иностранных дел королевства Бартон, а он, в свою очередь, подчинялся советнику премьер-министра по национальной безопасности Бэрроу.

Структура EECAD разделена, как утверждают спецслужбы РФ, на множество департаментов, в частности, Департамент развития и гуманитарных программ, Департамент раннего восстановления и реконструкции Украины, Департамент обеспечения деятельности Директората и другие.

Как следует из документации ФСБ, Британское внешнеполитическое ведомство также создало Директорат информационных угроз и влияния (Information Threats and InfluenceDirectorate) – своего рода Департамент пропаганды», – сообщил украинский блогер.

«Что будет дальше? По моей информации, теперь все дипломаты Великобритании будут рассматриваться по умолчанию либо как кадровые сотрудники МИ-6, либо как агентура», – рассуждает Шарий.

«Это одновременно очень сильный удар по службам Великобритании, но также это удар по скудным остаткам дипотношений России и королевства», – заключает блогер.

Напомним, в пятницу утром ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести британских дипломатов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что дипломаты посольства Британии в Москве занимались акциями, направленными на нанесение ущерба российскому народу.