Управленцы из Донбасса и Новороссии завершили обучение по спецпрограмме

Управленцы из Донбасса и Новороссии завершили обучение по специализированной программе

Tекст: Валерия Городецкая

Программа «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень» реализуется ВШГУ президентской академии при поддержке администрации президента России, сообщается на сайте Муниципалитеты.рф. Особенностью программы стало практикоориентированное обучение: участники работали над реальными проектами по восстановлению и развитию новых территорий.

До 2030 года планируется осуществить проекты в сфере городской инфраструктуры, включая замену инженерных сетей, ремонт дорожного асфальтового покрытия, освещение основных улиц, а также значительно увеличить количество рабочих мест.

Как рассказала замглавы администрации городского округа Красный Луч в ЛНР Ксения Власенко, на территории муниципального образования планируется создать современную городскую инфраструктуру.

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, перед властями города стоит задача по восстановлению и развитию промышленного потенциала, транспортной логистики, инфраструктуры и сервиса. «Первые шаги, невзирая на проведение специальной военной операции, уже сделаны. Планируем к 2030 году привлекать ежегодно 20 тыс. человек с целью военно-патриотического, делового, культурного, промышленного и событийного туризма», – сообщил он.

В городе Алчевске в ЛНР ведется работа по вовлечению в экономическую деятельность 12 тыс. жителей муниципального образования, планируется нарастить долю промышленного производства металлургической отрасли до 5% от общего объема отгруженных товаров собственного производства, сообщил председатель Совета городского округа Роман Лысенко.

Старт программы «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень» для первого потока слушателей состоялся в московском кампусе ВШГУ Президентской академии в мае 2024 года. Спикерами первого модуля стали представители администрации президента, Совета Федерации, Минстроя, Минфина, Минтруда, Минэкономразвития, ФСН, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и эксперты Академии.

Программа реализуется по распоряжению правительства для создания условий для кадрового обеспечения программы социально-экономического развития новых регионов. В рамках распоряжения в 2023 году обучено около двух тысяч представителей публичной власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В 2024 году Президентской академии поручено обучить 20 тыс. служащих из 79 муниципальных образований новых регионов. Для этих целей ВШГУ Президентской академии разработано 76 образовательных программ.