КНДР впервые показала кадры секретного объекта по обогащению урана

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Yonhap, в пятницу северокорейские СМИ сообщили о посещении Ким Чен Ыном Института ядерных вооружений и опубликовали фотографии объекта по обогащению урана. Отмечается, что эксперты предполагают, что на снимках запечатлен либо Енбенский ядерный комплекс, либо секретный объект в Кансоне, передает РИА «Новости».

КНДР активно расширяет свои ядерные возможности, увеличивая число центрифуг и внедряя новые технологии. Аналитики считают, что демонстрация ядерных объектов может быть связана с желанием Пхеньяна оказать давление на США и добиться снятия санкций.

«Северная Корея в 2010 году приглашала американского ученого в сфере ядерной физики Зигфрида Хеккера и показывала ему объект по обогащению урана, расположенный на территории ядерного комплекса в Енбене в провинции Северная Пхенан, но непосредственно широкой публике он представлен впервые», – пишет агентство.

Yonhap подчеркивает, что на опубликованных фотографиях изображены современные помещения с огромными каскадами центрифуг, используемых для обогащения урана, что может говорить о смене основного способа получения ядерных материалов. Если раньше Северная Корея больше производила плутоний на своем атомном реакторе в Енбене, то сейчас больше внимания уделяет массовому производству высокообогащенного урана, которое можно осуществлять тайно на подземных объектах.

Ранее эксперт Алексей Анпилогов рассказал газете ВЗГЛЯД о перспективах космических и ядерных исследований России и КНДР.