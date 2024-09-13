До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.6 комментариев
КНДР впервые показала кадры секретного объекта по обогащению урана
Северная Корея впервые опубликовала фотографии секретного объекта по обогащению урана, который посетил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщили южнокорейские СМИ.
Как пишет Yonhap, в пятницу северокорейские СМИ сообщили о посещении Ким Чен Ыном Института ядерных вооружений и опубликовали фотографии объекта по обогащению урана. Отмечается, что эксперты предполагают, что на снимках запечатлен либо Енбенский ядерный комплекс, либо секретный объект в Кансоне, передает РИА «Новости».
КНДР активно расширяет свои ядерные возможности, увеличивая число центрифуг и внедряя новые технологии. Аналитики считают, что демонстрация ядерных объектов может быть связана с желанием Пхеньяна оказать давление на США и добиться снятия санкций.
«Северная Корея в 2010 году приглашала американского ученого в сфере ядерной физики Зигфрида Хеккера и показывала ему объект по обогащению урана, расположенный на территории ядерного комплекса в Енбене в провинции Северная Пхенан, но непосредственно широкой публике он представлен впервые», – пишет агентство.
Yonhap подчеркивает, что на опубликованных фотографиях изображены современные помещения с огромными каскадами центрифуг, используемых для обогащения урана, что может говорить о смене основного способа получения ядерных материалов. Если раньше Северная Корея больше производила плутоний на своем атомном реакторе в Енбене, то сейчас больше внимания уделяет массовому производству высокообогащенного урана, которое можно осуществлять тайно на подземных объектах.
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