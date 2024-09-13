В Тбилиси отказались быть «оружием против России»

Психолог рассказала, как вести себя при встрече с агрессивными квадроберами

Психолог Сухих объяснила, почему дети и подростки увлекаются квадробикой

Tекст: Татьяна Косолапова

Квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного возраста перекочевала в ранний подростковый. В ней нет ничего странного и патологического, заявила газете ВЗГЛЯД практикующий психотерапевт и научный сотрудник факультета психологии МГУ им. Ломоносова Вера Сухих.



На сегодняшний день у детей и подростков наблюдается новый тренд – квадробика. Это нечто между субкультурой, хобби и фитнесом, когда человек надевает маску животного и перенимает его повадки. В том числе бывают случаи, когда квадробер настолько вживается в роль, что может укусить или поцарапать прохожего, имитируя повадки животных. К слову, сами сборы квадроберов проходят чаще всего на свежем воздухе, например, в парках.

«Квадробику можно оценивать по-разному. С одной стороны, это социальное явление – подростковая субкультура, одна из многих. Субкультуры будут всегда, для многих подростков это часть поиска своей идентичности и способ социализации», – говорит Сухих.

С другой стороны, квадробику можно оценивать как спортивное явление. Квадроберам нужно иметь хорошую физическую подготовку, сноровку, необходимо тренироваться, изучать специфическую технику движения, в данном случае движения животных – все это присуще спорту. Так, например, какое-то время назад и хоббихорсинг – вид спорта, при котором человек преодолевает различные препятствия «верхом на палке с головой лошади» – не воспринимался всерьез и долго числился среди странных развлечений.

«Однажды на пикнике, на поляне, где мы были, я наблюдала за играющими детьми, они изображали животных. На них не было хвостов и масок, которые присущи квадроберам, но дети телом имитировали движения и повадки животных. Это действительно требует тренировок, изучения, как двигаются эти животные, размышлений, как это можно повторить, будучи человеком. И дети исполняли все действительно очень красиво: были пластичные, очень похожие на животных. Поэтому это справедливо может относиться к виду физической активности», – рассуждает психолог.

В отечественной школе психологии есть концепция развития игровой деятельности в дошкольном возрасте. Игра появляется, проходит несколько этапов развития и после дошкольного возраста постепенно угасает (отходит на задний план), потому что приоритетными становятся другие виды деятельности, например, учебная или общение. Для дошкольника именно игровая деятельность является ведущей, в игре ребенок развивается и оттачивает многие навыки.

«Выделяется несколько видов игры, которые последовательно сменяют друг друга. При этом ключевым критерием игровой деятельности, отличающим ее от других видов деятельности, является воображаемая ситуация, – отмечает Сухих. – Получается, что квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного возраста перекочевала в ранний подростковый. В этом смысле ничего асоциального и патологического в квадробике я не вижу. Игра остается с человеком на всю жизнь как способ развлечься, отвлечься, эмоционально разгрузиться».

Другое дело, если стирается грань между реальностью и воображаемой ситуацией (которую в игре осознают даже младшие дошкольники). Или если из-за увлечения начинают страдать другие важные сферы жизни. Тут, конечно, нужно разбираться, что происходит с ребенком и как ему помочь. Но сам по себе квадробинг не будет этому причиной», – рассуждает психолог.

Поведение, свойственное квадроберам, – рычание, хождение на четвереньках и копирование других повадок животных – как таковым асоциальным поведением не является, указывает собеседница. В этом и есть смысл квадробики. Однако кусать прохожих и мешать другим людям – это уже асоциальное поведение. «Естественно, оно вызывает негодование и раздражение окружающих так же, как когда подростки шумят, ругаются матом и громко слушают музыку на детской площадке», – объясняет Сухих.

При столкновении с квадробером, который ведет себя асоциально, специалист рекомендует стараться соблюдать спокойствие и не отвечать агрессией, особенно физической. «Понятно, что укус от квадробера можно расценивать как нападение, но если это пятиклассница, играющая в собачку, то что с ребенком сделаешь? В такой ситуации лучше постараться остановить нападение и объяснить, что так себя вести нельзя. А если есть возможность добраться до взрослых, отвечающих за ребенка, то стоит поговорить с ними», – заключила психолог.