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В Краснодарском крае спасли уплывшего на 10 км от берега туриста на сап-борде
В море в Краснодарском крае турист уснул на доске для плавания стоя (сап-борд), его унесло на 10 километров от берега, сообщили в «Кубань-СПАС».
Инцидент произошел в Туапсинском районе края, у поселка Джубга, мужчина вышел в море на сап-борде, он уснул на доске, когда проснулся, то понял, что его отнесло далеко от берега, передает РИА «Новости».
Он попытался вернуться на берег самостоятельно, но его уносило в море все дальше.
Мужчина смог выйти на связь со спасателями, но переданные координаты были неточными. Спасатели в ходе поисков пользовались ориентирами с берега и к 20.50 они вышли в море на катере.
Поиски осложнялись темным временем суток и сильным ветром, туриста обнаружили в 10 километрах от берега.
Мужчину забрали на катер и доставили в безопасное место.