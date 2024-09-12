В Краснодарском крае спасли уплывшего на 10 км от берега туриста на сап-борде

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в Туапсинском районе края, у поселка Джубга, мужчина вышел в море на сап-борде, он уснул на доске, когда проснулся, то понял, что его отнесло далеко от берега, передает РИА «Новости».

Он попытался вернуться на берег самостоятельно, но его уносило в море все дальше.

Мужчина смог выйти на связь со спасателями, но переданные координаты были неточными. Спасатели в ходе поисков пользовались ориентирами с берега и к 20.50 они вышли в море на катере.

Поиски осложнялись темным временем суток и сильным ветром, туриста обнаружили в 10 километрах от берега.

Мужчину забрали на катер и доставили в безопасное место.