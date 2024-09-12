МВД запросило в военкоматах данные о получивших гражданство и не вставших на учет

Волк: МВД запросило в военкоматах данные о получивших гражданство и не вставших на воинский учет

Tекст: Алексей Дегтярев

Ведомство начало реализацию положений закона «О внесении изменений в ст. 4 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и ст. 22 ФЗ «О гражданстве РФ», они предусматривают прекращение гражданства у натурализованных граждан, не исполнивших обязанность по первоначальной постановке на воинский учет, передает РИА «Новости».

Для этого в военкоматах запрошены данные о получивших гражданство и не вставших на воинский учет, пояснила Волк.

Свыше 1,1 тыс. человек лишили гражданства за восемь месяцев 2024 года из-за совершенных ими противоправных действий.

Закон приняли более месяца назад, он синхронизирует процессы постановки на воинский учет и получение гражданства.

В июле Волк сообщала, что в 2024 году правоохранители выдворили из страны свыше 65 тыс. человек, нарушивших миграционное законодательство.