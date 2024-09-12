Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.18 комментариев
МВД запросило в военкоматах данные о получивших гражданство и не вставших на учет
Волк: МВД запросило в военкоматах данные о получивших гражданство и не вставших на воинский учет
Российское министерство внутренних дел запросило информацию о натурализованных гражданах, не вставших на воинский учет, их могут лишить гражданства, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ведомство начало реализацию положений закона «О внесении изменений в ст. 4 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и ст. 22 ФЗ «О гражданстве РФ», они предусматривают прекращение гражданства у натурализованных граждан, не исполнивших обязанность по первоначальной постановке на воинский учет, передает РИА «Новости».
Для этого в военкоматах запрошены данные о получивших гражданство и не вставших на воинский учет, пояснила Волк.
Свыше 1,1 тыс. человек лишили гражданства за восемь месяцев 2024 года из-за совершенных ими противоправных действий.
Закон приняли более месяца назад, он синхронизирует процессы постановки на воинский учет и получение гражданства.
В июле Волк сообщала, что в 2024 году правоохранители выдворили из страны свыше 65 тыс. человек, нарушивших миграционное законодательство.