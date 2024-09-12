Работу аэропортов Мурманска и Апатитов временно ограничили

Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.3 комментария
Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.3 комментария
«Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.3 комментария
Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.8 комментариев
Shot: Украинский БПЛА пролетел в зоне российской Арктики со стороны Норвегии
Дрон, летевший в сторону авиабазы Оленья, был запущен со стороны Норвегии. Траектория полета еще двух БПЛА пролегала со стороны Архангельска, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канала Shot.
Напомним, 11 сентября в Мурманской области была отражена атака беспилотников.
«Вот к нам ограничивают поставки ряда товаров. Ну, может быть, нам тоже определенные ограничения [ввести]?» – сказал Путин. Он указал, что речь идет о некоторых видах товаров, которые РФ в большом количестве поставляет на мировой рынок, передает ТАСС.
«Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать», – сказал президент.
«Михаил Владимирович, у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров (...) Я не говорю завтра же это сделать, но подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других... Потом, пожалуйста, отдельно доложите», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия в 2023 году заняла лидирующие позиции по выпуску никеля, алюминия, титановой продукции.
Минобороны: Сорвана попытка ВСУ захватить российскую буровую вышку в Черном море
По информации ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины организовало операцию по захвату российской буровой вышки, передает ТАСС. Для выполнения этой задачи был направлен морской десант, состоящий из 14 американских катеров Willard Sea Force с украинскими военнослужащими сил специальных операций.
Силами Черноморского флота операция была сорвана. В результате были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих.
«Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих», – сообщило Минобороны.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о подготовке Украиной нападения с Черного моря.
Российский боец отпустил украинских волонтеров после обнаружения их под Селидово
Украинские волонтеры заехали в Украинск под Селидово для эвакуации нескольких мирных жителей, когда неожиданно для себя встретились с российским военным. Еще большей неожиданностью для них стало то, что русский боец после короткого разговора, убедившись, что перед ним машина с гражданским, разрешил всем уехать. Отойдя от шока один из волонтеров заявил, «что смотрел смерти в глаза», а второй назвал бойца «адекватным». Но оба были крайне удивлены развязкой.
Как пишет «Рыбарь», «здесь весьма уместно вспомнить, как действовали члены ВСУ в похожих ситуациях». «Причем речь не только о недавних расстрелах жителей Суджи и окрестных сел Курской области, но и казнях в Купянске или похищениях людей в Харьковской области осенью 2022 года», – указывает Telegram-канал, отмечая, что «это хорошо показывает разницу между сторонами даже при всей жестокости боевых действий».
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на Покровском (Красноармейском) направлении остается наиболее проблематичной для украинских войск.
Военный аналитик Онуфриенко: ВС России на Курском направлении перешли к наступлению
«По поступающим данным, российские войска на Курском направлении освободили ряд населенных пунктов, продолжается штурм еще нескольких сел. Фактически можно говорить о формировании котла в районе Снагости», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.
На этом фоне он обратил внимание на плохую оборону ВСУ. Так, например, наши десантники прорвались в центр населенного пункта Снагость и не понесли никаких потерь в технике. «Прежде всего операция стала результатом грамотного планирования», – пояснил собеседник. Во-вторых, противник не успел существенно закрепиться на захваченных территориях, добавил он.
«ВСУ лишь вырыли окопы, в каких-то домах оборудовали огневые точки. Оплошали украинские военные и с планом по минированию участков. Проблема их командования в том, что они слишком широко разинули пасть. Теперь им приходится за это расплачиваться», – детализировал спикер.
По мнению Онуфриенко, ВС России в перспективе могут пойти на прорыв к Любимовке в Кореневском районе. Однако ожидать отступления украинской армии не стоит. «Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта», – прогнозирует эксперт.
Как считает аналитик, это может создать некоторые трудности и немного замедлить продвижение российских войск. «Тем не менее можно говорить о том, что мы постепенно перешли от создания устойчивой линии фронта в Курской области к наступлению и освобождению захваченных ВСУ территорий», – акцентировал он.
«При этом важно понимать, что в отличие от противника, мы не перебрасываем дополнительные силы. На других направлениях у нас также продолжается достаточно успешное продвижение с большими перспективами», – заключил Онуфриенко.
Ранее появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость Курской области, которое освобождали от украинских боевиков бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Кадры штурма населенного пункта опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель».
Авторы канала уточняют, что десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике. Возглавили атаку танк и БМД с антидроновыми козырьками. В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщается, что в Снагости были уничтожены «десятки оккупантов», часть сдалась в плен и выжила. На кадрах видно, как российский десантник идет неспешно сзади группы пленных, украинские солдаты не пытаются сбежать.
Кроме того, по словам генерал-майора Апти Алаудинова, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, на Кореневском направлении российские войска уже освободили несколько населенных пунктов. Он добавил, что бойцы 155-й бригады морской пехоты, задействованные на этом участке, воюют очень мужественно и достойно, «никогда не отступают и идут вперед».
Напомним, днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что военное командование разработало план по выдворению украинских боевиков из области, но публично его не озвучат. Он также указывал, что у России хватит сил и средств для защиты Белгорода и выбивания ВСУ из Курской области.
Поклонская провела урок в херсонской школе на фоне рун «день», «бог», «нужда», «лед» и «озеро»
На фото, которые были сделаны в ходе открытого урока, Поклонская общается с детьми на фоне школьной доски, где написаны руны, которые означают «день», «бог», «нужда», «лед», «озеро» и другие.
«Каждый ребенок – это удивительный мир, который лишь начинает создаваться. Поэтому так важно вселять в них уверенность в себе и любовь, а главное – помочь не потерять надежду и желание изменить то, что им не нравится, творить свою реальность на принципах правды, доблести и чести. Договорились с ребятами, что прочитают мою книгу и к следующей встрече подготовят вопросы», – написала Поклонская в Telegram. Она также поблагодарила сенатора Игоря Кастюкевича за приглашение принять участие в открытом уроке для детей.
«Это ее первый приезд в наш регион. Она встретилась с учениками, рассказала им о том, как в 2014 году Крым вернулся в состав России и каково было быть участником этих событий. Наталья подарила свои книги школьной библиотеке. Поговорила политический и государственный деятель с детьми и о мечтах, о том, как делать так, чтобы они становились реальностью», – рассказал об уроке Поклонской в своем Telegram-канале Кастюкевич.
В августе Поклонская опубликовала пост, приуроченный к кельтскому языческому празднику Ламмас. В нем она объяснила, что он связан со сбором урожая и знаменует прощание с летом. По ее словам, люди должны благодарить землю за ее дары, силу и жизнь.
Чибис: В Мурманской области уничтожены все три пытавшиеся атаковать дрона
«Все три беспилотника в Мурманской области сбиты», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о другой отраженной в Мурманской области атаке беспилотников.
По данным Telegram-каналов, украинский дрон, пытавшийся атаковать Мурманскую область, летел со стороны Норвегии.
Трамп допустил участие во вторых дебатах с Харрис, если организаторы будут соблюдать нейтралитет
Трамп считает, что прошедшие ранее дебаты были плохо организованы. По его словам, оба модератора не соблюдали нейтралитет и помогали Харрис, передает «Интерфакс».
«Думаю, я хорошо справился. Они были втроем против одного. Но я знал, что так будет», – отметил Трамп в эфире Fox News. Он также предположил, что команда Харрис могла заранее получить список вопросов для дебатов.
Ранее сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа признали, что во время дебатов с Камалой Харрис он упустил возможность направить дискуссию в нужное ему русло.
Напомним, первый раунд публичных предвыборных дебатов с участием кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис прошел на площадке телеканала ABC. Газета ВЗГЛЯД писала, что дебаты с Трампом дали ответ на главный вопрос о Камале Харрис.
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В сообщении говорится, что в ходе проверки было установлено, что 22 действующих нотариуса в Крыму имеют гражданство Украины. Это подтверждается наличием у них украинских паспортов, которые они использовали для пересечения государственной границы России, передает ТАСС.
В Минюсте уточнили, что наличие двойного гражданства у нотариусов противоречит российскому законодательству и ставит под сомнение их объективность и беспристрастность при исполнении профессиональных обязанностей. В связи с этим министерство обратилось в нотариальную палату Республики Крым с требованием инициировать судебные процессы о лишении этих лиц статуса нотариуса.
Ранее сообщалось, что у детей судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова нашли гражданство США, семья заявляла, что они рождены в Казани, пытаясь скрыть факт гражданства.
Неизвестные пообещали школьникам на Ямале денежное вознаграждение за поджог вертолета
Состоялось заседание регионального правительства, на котором обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Однако глава региона начал заседание «с вопроса вне повестки», сообщается в Telegram правительства ЯНАО.
«Оценку с юридической точки зрения событию дадут силовые структуры. Но фактически подростков втянули в совершение серьезного преступления за денежное вознаграждение», – заявил Артюхов.
По его словам, школьниками «управляли извне», а в результате «их судьбы могут сложиться совсем по-другому». Он заявил, что «ребята были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни». Однако, как указал глава региона, «такое информационное взаимодействие по легкому заработку привело к столь серьезным последствиям».
Артюхов подчеркнул, что из-за случившегося возникли «вопросы по безопасности ключевых транспортных объектов». Он выразил уверенность, что с «собственником аэропорта еще будет проводиться серьезная работа, чтобы выяснить, как такое могло произойти».
Как указал Артюхов, если на территорию аэропорта удалось проникнуть детям, «то что говорить о подготовленных взрослых». Он признал, что «несмотря на усилия, которые все предпринимают», остаются «слабые места».
Артюхов велел провести необходимую работу комиссии по делам несовершеннолетних. По его словам, профилактика подобных случаев, уроки цифровой гигиены должны стать постоянной частью образовательного процесса.
Напомним, вертолет принадлежал авиакомпании Utair, ущерб составил около 300 млн рублей. В департаменте здравоохранения ЯНАО сообщили, что сами подростки получили ожоги лица и рук.
Депутат рассказал, сколько зарабатывают украинки на OnlyFans
По его словам, которые приводят украинские СМИ, гражданка С. получила за создание платного контента за несколько лет более 4 млн долларов, другой гражданкой К. было получено более 3 млн долларов, а гражданкой Б. – около 1,8 млн долларов.
Гетманцев призвал девушек-моделей задекларировать свои доходы с платформы и уплатить с них налоги, чтобы избежать наказания.
Ранее Гетманцев поблагодарил канадский порносайт PornHub за решение платить налоги на Украине.
Во время холодной войны Вашингтон предполагал, что СССР может пройти танковыми колоннами через Германию, и единственным сценарием ответа, которые США отрабатывали, был ядерный удар по территории самой Германии, сказал Караганов в интервью «Коммерсанту».
«Не по СССР. С тех пор ничего в этом плане не изменилось для США. А мы до сих пор находимся в облаке ложных представлений», – подчеркнул собеседник.
Необходимо ужесточить российскую ядерную доктрину, также важно, чтобы руководство России заявило о готовности применения ядерного оружия по тем странам, которые поддерживают агрессию НАТО на Украине.
По его словам, ядерная доктрина России «чудовищно устарела», в ней необходимо применить термин «ядерная эскалация», это предварительные шаги, способные убедить потенциального оппонента в готовности нанесения ядерного удара.
Газета ВЗГЛЯД изучала, что может означать на практике изменение ядерной доктрины России.
Представитель МИД Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Раменское
«Мы прекрасно понимаем, что киевский режим – это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», – сказала она, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на вторник беспилотник атаковал городской округ Раменское в Подмосковье.
В результате атаки пострадали несколько человек. 25-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Еще четверо пострадавших были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.
Всего в ночь на вторник над Московской областью было сбито 20 беспилотников.
Солист групп «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергей Михалок встретил в Киеве песней поезд из Краматорска с солдатами ВСУ
Как сообщила «Газета.ру» со ссылкой на блог музыканта, уже два года по прибытии войск на поездах из Донбасса он встречает украинских солдат своими песнями. 5 сентября группа «Ляпис Трубецкой» исполнила их для военных вживую, чтобы «поднять боевой дух солдат».
В августе 2024 года Борисовский районный суд Белоруссии внес клип и песню «Не быць скотам» («Не быть скотом») группы «Ляпис Трубецкой» в список экстремистских материалов. В 2023 году сообщалось, что концерт группы «Ляпис Трубецкой» отменили в Белграде и черногорской Будве.
«Николай Карлович скончался в своей квартире на улице Маршала Василевского», – передает «Московский комсомолец».
О том, что стало причиной смерти Сванидзе, неизвестно.
Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве в грузинской семье. В 1977 году он окончил исторический факультет МГУ. На российском телевидении работал с 1991 года, автор и ведущий множества исторических программ. С апреля 1996 года по ноябрь 2007-го – автор и ведущий программы «Зеркало» на канале «РТР» («Россия»). С 1996 года – зампредседателя, а с февраля 1997 по май 1998 года – председатель ВГТРК. С октября 2003 по апрель 2013 года – автор и ведущий цикла передач об истории России «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» на канале «Россия».