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США и Китай впервые договорились о совместных военных учениях
Вооруженные силы США и Народно-освободительная армия Китая (НОАК) впервые вместе участвуют в международных военных учениях, сообщает газета South China Morning Post.
Учения «Формоза» проходят в Бразилии с 1988 года, и на этот раз в них задействованы 3 тыс. военнослужащих из нескольких стран, передает ТАСС.
Они продлятся до 17 сентября. В прошлом году американские военные участвовали в «Формозе», а представители НОАК были наблюдателями.
По информации газеты Jornal de Noticias, помимо военных из США и КНР в учениях задействованы силы Мексики, Аргентины, Италии, Франции, Нигерии, Пакистана, Республики Конго и ЮАР.
Ранее сообщалось, что на Западе обеспокоились развитием Шанхайской организации сотрудничества.