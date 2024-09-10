США и Китай впервые договорились о совместных военных учениях

Tекст: Денис Тельманов

Учения «Формоза» проходят в Бразилии с 1988 года, и на этот раз в них задействованы 3 тыс. военнослужащих из нескольких стран, передает ТАСС.

Они продлятся до 17 сентября. В прошлом году американские военные участвовали в «Формозе», а представители НОАК были наблюдателями.



По информации газеты Jornal de Noticias, помимо военных из США и КНР в учениях задействованы силы Мексики, Аргентины, Италии, Франции, Нигерии, Пакистана, Республики Конго и ЮАР.

Ранее сообщалось, что на Западе обеспокоились развитием Шанхайской организации сотрудничества.