Песков: Заявления из США об использовании Россией американских блогеров безосновательны

Tекст: Алексей Дегтярев

«Честно говоря, хотелось бы услышать конкретное имя топового блогера США, которого использует Россия в каких-то целях», – сказал Песков, передает ТАСС.

Без конкретных имен эти заявления остаются голословными обвинениями, не имеющими под собой оснований.

Так представитель Кремля прокомментировал высказывания разведки США о том, что Москва якобы пытается использовать американских топовых блогеров для влияния на общественное мнение.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что из-за новых санкций США против России вынужден прекратить сотрудничество с RT и Sputnik.