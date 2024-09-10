Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.0 комментариев
Песков: Заявления из США об использовании Россией американских блогеров безосновательны
Высказывания американских представителей о якобы использовании Россией американских блогеров не имеют под собой оснований, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Честно говоря, хотелось бы услышать конкретное имя топового блогера США, которого использует Россия в каких-то целях», – сказал Песков, передает ТАСС.
Без конкретных имен эти заявления остаются голословными обвинениями, не имеющими под собой оснований.
Так представитель Кремля прокомментировал высказывания разведки США о том, что Москва якобы пытается использовать американских топовых блогеров для влияния на общественное мнение.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что из-за новых санкций США против России вынужден прекратить сотрудничество с RT и Sputnik.