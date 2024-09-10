Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.0 комментариев
Трамп пошутил, что демократы могут опять выдвинуть Байдена кандидатом
Трамп с иронией отметил, что демократы могут опять выдвинуть Байдена своим кандидатом
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп с иронией отметил, что демократы могут еще раз выдвинуть своим кандидатом нынешнего американского лидера Джо Байдена после того, как рейтинги вице-президента Камалы Харрис начали падать.
Как написал Трамп в понедельник на странице в соцсети Truth Social, «рейтинги Харрис начинают падать, так кого они выдвинут следующим»? «Как насчет возвращения Байдена», – сыронизировал Трамп, передает ТАСС.
Ранее кандидат в президенты США Камала Харрис решила нанять дублера своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа, чтобы подготовиться к предстоящим дебатам.