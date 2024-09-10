Трамп пошутил, что демократы могут опять выдвинуть Байдена кандидатом

Трамп с иронией отметил, что демократы могут опять выдвинуть Байдена своим кандидатом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как написал Трамп в понедельник на странице в соцсети Truth Social, «рейтинги Харрис начинают падать, так кого они выдвинут следующим»? «Как насчет возвращения Байдена», – сыронизировал Трамп, передает ТАСС.

Ранее кандидат в президенты США Камала Харрис решила нанять дублера своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа, чтобы подготовиться к предстоящим дебатам.