У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.0 комментариев
Власти оценили возможность возврата западного автопрома
Имеются сомнения касательно возможности возвращения покинувших Россию в 2022 году иностранных автоконцернов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
По его словам, есть реальные сомнения в перспективах и возможностях на возврат западного автопрома, передают «Ведомости».
«У них есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в их реализации», – подчеркнул Мантуров.
При этом вице-премьер напомнил, что изначально западный автопром даже после ухода продолжал обслуживать оборудование и хотел возобновить в России свою деятельность.
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