Власти оценили возможность возврата западного автопрома

Tекст: Александра Юдина

По его словам, есть реальные сомнения в перспективах и возможностях на возврат западного автопрома, передают «Ведомости».

«У них есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в их реализации», – подчеркнул Мантуров.

При этом вице-премьер напомнил, что изначально западный автопром даже после ухода продолжал обслуживать оборудование и хотел возобновить в России свою деятельность.

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