У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.0 комментариев
Движение перекрыто по Каширскому шоссе в сторону Москвы
Движение перекрыто по Каширскому шоссе в сторону Москвы из-за обломков беспилотника
Украинский беспилотник сбит над территорией Домодедово, его обломки упали на Каширское шоссе, в связи с чем перекрыто движение в сторону Москвы, сообщает глава округа Евгения Хрусталева.
В своем Telegram-канале она указала, что обломки упали на Каширское шоссе недалеко от магазина «Перекресток».
«Движение в сторону Москвы временно перекрыто по Каширскому шоссе, в районе падения беспилотника», – отметила Хрусталева.