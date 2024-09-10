  • Новость часаГибель ребенка при атаке БПЛА в Раменском не подтвердилась
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поворот России на Восток прошел точку невозврата

    Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

    9 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Александр Масляков был из поколения первых

    КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

    11 комментариев
    10 сентября 2024, 06:31 • Новости дня

    ПВО уничтожила семь беспилотников в Калужской области

    Шапша: ПВО уничтожила семь беспилотников в Калужской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ПВО ночью уничтожили семь БПЛА в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах Калужской области, по предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

    По данным в Telegram-канале Шапши, семь БПЛА уничтожены силами ПВО, на местах работают оперативные группы, жертв и разрушений нет.

    Ранее ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье, погиб ребенок.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силами ПВО в регионе перехвачено и сбито 59 украинских беспилотников самолетного типа.

    9 сентября 2024, 12:04 • Новости дня
    Эксперт оценил угрозу польско-украинской группировки у границ Белоруссии

    Политолог Дзермант: Группировка Польши и Украины у границ Белоруссии – это половина всей белорусской армии

    Эксперт оценил угрозу польско-украинской группировки у границ Белоруссии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство – при неблагоприятном для них раскладе – может пойти на «безумные действия». Речь в этом случае пойдет о вовлечении в конфликт близлежащих стран, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Дзермант. Так он прокомментировал сообщения Совбеза Белоруссии о скоплении сил ВСУ и ВС Польши у границы.

    «Минск, говоря об украинской и польской группировках, опирается на разведданные. Сведения, на мой взгляд, достоверны и объективны. Численность находившихся там солдат ВСУ в июле была выше, но в результате военно-политических действий, принятых белорусской стороной, в Киеве решили часть войск отвести. Тем не менее обстановка остается напряженной», – сказал белорусский политолог Алексей Дзермант.

    По словам эксперта, совместная группировка Польши и Украины вблизи границ – это чуть меньше половины всей белорусской армии. «Более того, они размещают там и ударное, и наступательное оружие, – добавил он. – Угроза становится все существенней. Мы должны реагировать и отвечать на действия противника, чтобы не пропустить возможный удар».

    «На этом фоне в первую очередь следует сооружать линии обороны. Во-вторых, необходимо создавать новые оперативно-тактические соединения – и это уже происходит. Речь, в частности, о новой части пограничников. В-третьих, важно выстраивать стратегию белорусской армии, подтягивать к границе войска, а также приводить в боевую готовность ракетное вооружение», – перечислил спикер.

    Кроме того, как считает Дзермант, Минск станет тесно взаимодействовать с Москвой по вопросу возможного реагирования. «Таким образом, с одной стороны, мы готовимся к самому худшему, но с другой – понимаем, что от наших слаженных и спокойных действий будет зависеть ситуация в регионе», – акцентировал он.

    При этом, по мнению политолога, Киев и Варшава продолжат курс на эскалацию. Впрочем, добавил собеседник, многое будет зависеть от ситуации в зоне СВО. «Если перед ВСУ поставят цель оттянуть российскую армию в сторону Белоруссии, то возможны провокации на границе. Если же польские власти почувствуют, что украинские войска терпят поражение, то риски для них возрастут, и они вряд ли станут участвовать в конфликте», – рассуждает эксперт.

    Однако украинское руководство – при неблагоприятном для них раскладе – может пойти на «безумные действия», допускает он. «Речь в этом случае пойдет о вовлечении в конфликт близлежащих стран. Ключевой вопрос – где это произойдет: в Приднестровье или в Белоруссии», – заключил Дзермант.

    Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что вблизи украинско-белорусской границы находятся военные ВСУ численностью около 14 тыс. человек. Кроме того, по его словам, в Польше «под предлогом усиления ее охраны» развернута группировка численностью до 17 тыс. человек, «в том числе восемь тысяч непосредственно у рубежей».

    «Все в последнее время высказывания и со стороны Запада, и со стороны Киева, упреки в наш адрес, что мы создали какие-то там группировки для того, чтобы начать наступления на юге на территории Украины, могут вызывать только легкую усмешку», – сказал Вольфович.

    Он подчеркнул, что белорусская группировка в приграничных районах «в разы меньше» той, которая находится на Украине. По его словам, она насчитывает четыре тысячи военнослужащих. На этом фоне Вольфович сообщил, что Минск развернул дополнительные соединения и воинские части на границе с Украиной. По его словам, эти меры были приняты «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку».

    Ранее в небе Белоруссии в очередной раз были сбиты БПЛА. Власти страны не раскрыли «владельца» беспилотников, однако напряженность, наблюдаемая на границе с Украиной в последние несколько месяцев, указывает на то, что дрон мог принадлежать ВСУ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего офису Зеленского нужна эскалация в отношениях с Минском и какова ее конечная цель.

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    9 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска оставили свои позиции в Красногоровке. Об этом сообщили силовые структуры ДНР.

    «Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения могли попасть в окружение на Покровском направлении.


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    9 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Шольц передумал: Берлин просит переговоров

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    9 сентября 2024, 20:56 • Новости дня
    Российские военные захватили американский броневик MaxxPro
    Российские военные захватили американский броневик MaxxPro
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские подразделения в ходе спецоперации обнаружили и захватили бронеавтомобиль американского производства MaxxPro, который находился в распоряжении украинских формирований, сообщил военнослужащий с позывным «Шахтер».

    Как указал военнослужащий, российские беспилотники обнаружили броневик во время разведывательной операции. По его словам, украинские военные пытались его использовать, однако точный артиллерийский огонь вынудил их покинуть машину. «Наши артиллеристы поразили цели в непосредственной близости от броневика, что заставило противника отступить. После этого мы без боя эвакуировали трофей», – рассказал «Шахтер», передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую боевую машину пехоты Bradley.

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    9 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Мемрик в ДНР
    Российские войска освободили Мемрик в ДНР
    @ Кадр из видео

    Подразделения группировки «Центр» освободили Мемрик в Донецкой народной республике (ДНР), также нанеся поражение формированиям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Калиново, Михайловки, Розовки в ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские войска отразили восемь контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ, 2-й и 14-й бригад нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 560 военнослужащих, четыре бронемашины, 152-мм самоходная артустановка 2С3 «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30.

    Между тем подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии рядом с Золотой Нивой, Октябрем в ДНР и Новодаровкой в Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.

    Противник потерял до 125 военнослужащих, польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, отчитались в Минобороны.

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    9 сентября 2024, 17:04 • Новости дня
    Ганчев рассказал о боях за освобождение Волчанска
    Ганчев рассказал о боях за освобождение Волчанска
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска оттесняют вооруженные силы Украины (ВСУ) все дальше на Сватовско-Купянском направлении, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

    По словам Ганчева, ВС России продвигаются по левому берегу реки Оскол вглубь позиций украинских войск, передает ТАСС.

    Он также сообщил о тяжелых боях за освобождение Волчанска и позиционных боях на севере Харьковской области. «На севере Харьковской области идут позиционные бои. В частности, это касается и города Волчанска, где продолжаются тяжелые бои за освобождение», – сказал Ганчев.

    Ранее группировка «Север» нанесла поражение ВСУ около Волчанска, Глубокого и Старицы.

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    9 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили три попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Михайловки, Черкасской Конопельки и 10-го Октября в Курской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, сорваны попытки атак украинских войск в направлении Малой Локни, Коренева, Кремяного и Мартыновки.

    Потери ВСУ составили до 25 человек убитыми и ранеными, три бронемашины, в том числе «Макс Про».

    «Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    Авиацией, артиллерией и активными действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны в районах Апанасовки, Борок, Вишневки, Внезапного, Гуева, Казачьей Локни, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Свердликова и Снагости.

    Авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплениям иностранных наемников в Сумской области и резервов 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й, 129-й бригад теробороны ВСУ в районах Белополья, Беловод, Бояро-Лежачей, Басовки, Глухова, Кондратовки, Локни, Свессы, Владимировки, Первомайского, Сум, Юнаковки и Ямполя.

    Противник за сутки потерял до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 бронемашин, артиллерийское орудие, станцию РЭБ.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла 11 400 военнослужащих, 89 танков, 42 машины пехоты, 74 БТР, 635 бронемашин, 371 автомобиль, 85 арторудий, 24 РСЗО, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

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    9 сентября 2024, 17:28 • Новости дня
    Лавров: Запад не стремится к честным переговорам по Украине

    Сергей Лавров заявил, что Запад не стремится к честным переговорам по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в нежелании вести честные переговоры по украинскому вопросу. Об этом он заявил по итогам заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    «Запад не хочет договариваться по-честному. Запад хочет продолжать делать все, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить о нанесении нам стратегического поражения на поле боя», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    По словам министра, мирная инициатива президента Украины Владимира Зеленского является ультиматумом и не может служить основой для конструктивного диалога.

    Ранее глава российского МИД заявил, что атаки ВСУ на Курскую область свидетельствуют об «агонии киевского режима».

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    9 сентября 2024, 15:54 • Новости дня
    ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ в Харьковской области
    ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую боевую машину пехоты Bradley, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, разведка группировки войск «Север» обнаружила движение боевой машины пехоты Bradley в Харьковской области, передает ТАСС. В результате прямого попадания FPV-дрона БМП боевиков ВСУ была уничтожена, что было подтверждено кадрами объективного контроля.

    Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения БМП Bradley в Курской области.

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    9 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России ударом авиабомбы уничтожили командный пункт украинских войск в районе Грушевки в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, пункт управления ВСУ был обнаружен в результате разведывательных мероприятий, для поражения цели был применен авиационный боеприпас ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции.

    В результате авиаудара было уничтожено до 80 украинских военнослужащих и восемь единиц военной техники.

    «Результативность авиаудара и большое число уничтоженных боевиков подтверждается кадрами объективного контроля, фиксирующими оперативное прибытие к месту поражения автомобилей эвакуации ВСУ», – говорится в сообщении.

    Ранее экипаж Су-34 авиабомбами поразил скопление личного состава и ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    10 сентября 2024, 05:53 • Новости дня
    ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье, погиб ребенок

    Воробьев: ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье, погиб ребенок

    Tекст: Вера Басилая

    Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском, в квартирах в районе 11-12 этажей произошел пожар, погиб девятилетний ребенок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    По данным в Telegram-канале Воробьева, пожарные тушат огонь в Раменском, горят квартиры на 11 и 12 этаже дома. Еще один дрон попал в дом на улице Высоковольтной улице, повреждена квартира на девятом этаже, есть пострадавший. Эвакуированные жители домов размещены в пунктах временного пребывания.

    Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    Между тем, силами ПВО сбит еще один беспилотник в Раменском

    Ранее осколки беспилотника упали на территорию частного дома в Подмосковье.

    До этого сообщалось о семи сбитых беспилотниках, летевших на Москву: в РаменскомЛюберцах и Подольске.

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    9 сентября 2024, 14:20 • Новости дня
    Эксперт: Поляки ждут удобного момента, чтобы ударить по Белоруссии

    Военный эксперт Алесин: В случае вторжения задача Минска – крепко обороняться до прибытия российских войск

    Эксперт: Поляки ждут удобного момента, чтобы ударить по Белоруссии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Варшава с подачи США разворачивает группировку войск на границе с Белоруссией по двум причинам. Во-первых, польские власти хотят захватить западные земли Белоруссии, а во-вторых, им надо сохранить угрозу для России и Союзного государства, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Алесин. Так он прокомментировал сообщения Минска о скоплении сил ВСУ и ВС Польши у границы.

    «Вблизи западной границы Белоруссии размещена постоянная польская группировка. Туда на учения периодически прибывают войска других стран НАТО, главным образом США. На территории Польши созданы склады и базы хранения американской техники. То есть там сосредотачивается ударная группировка», – сказал белорусский военный эксперт Александр Алесин.

    Мотивы Варшавы он объясняет двумя факторами. «Прежде всего польские власти хотят захватить западные земли Белоруссии – это территории Гродненской, Брестской областей. Для реализации цели они выжидают удобный момент. По их версии, подходящим моментом могут стать предстоящие президентские выборы в Белоруссии», – пояснил собеседник.

    «Вторая цель Польши – не позволить ВС России полностью сконцентрироваться на проведении спецоперации. Поэтому они создают угрозу для Белоруссии и Калининградской области», – добавил Алесин. Что касается украинской группировки, то 14 тысяч человек находятся непосредственно на линии границы, «а еще, насколько я понимаю, около 100 тысяч – на второй линии», продолжил он.

    Киев пытается решить свои задачи, указал аналитик. «С одной стороны, командование ВСУ опасается ситуации, при которой российские войска по кратчайшему направлению через территорию Белоруссии вели бы наступление на Киев. С другой стороны, украинское руководство хочет втянуть Минск в военные действия, чтобы Москва направила помощь Союзному государству и тем самым растянула свои резервы», – детализировал эксперт.

    Нарастающее напряжение на границе он назвал «игрой на нервах». По его мнению, идеологами выступают США, которые подталкивают Польшу и Украину к неразумным действиям. «Складывается очень острая ситуация. Любая провокация – будь то нарушивший воздушное пространство беспилотник или проникшая на территорию республики ДРГ – может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе второму очагу военных действий», – предупреждает спикер.

    По оценкам Алесина, сухопутные силы белорусской армии составляют около 20-22 тыс. человек. «Впрочем, на случай нападения на Белоруссию у Москвы и Минска разработан план действий. Согласно ему, белорусские силы с опорой на оборонительные сооружения должны выдержать первый удар противника, дальше к ним на помощь придут российские войска», – уточнил он.

    Собеседник напомнил, что отработка такого маневра проводится на российско-белорусских учениях. «Задача Минска – крепко обороняться, защищая передовой рубеж, ожидая прибытия российских войск. А затем уже совместно дать отпор врагу», – акцентировал эксперт.

    Кроме того, неспроста было принято решение о размещении на территории Белоруссии ядерного оружия, добавил спикер. «Это также станет преимуществом против численно превосходящего противника», – считает Алесин.  

    Однако ожидать, что Варшава или Киев пересмотрят курс на эскалацию, не стоит, полагает аналитик. «Впрочем, я не думаю, что они пойдут на серьезную эскалацию, потому что у Минска есть оружие, способное достать до Киева и важнейших центров политической и гражданской военной инфраструктуры», – уточнил спикер. «Александр Лукашенко не оставит действия Польши и Украины без ответа, в этом не стоит сомневаться», – заключил Алесин.

    Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что вблизи украинско-белорусской границы находятся военные ВСУ численностью около 14 тыс. человек. Кроме того, по его словам, в Польше «под предлогом усиления ее охраны» развернута группировка численностью до 17 тыс. человек, «в том числе восемь тысяч непосредственно у рубежей».

    «Все в последнее время высказывания и со стороны Запада, и со стороны Киева, упреки в наш адрес, что мы создали какие-то там группировки для того, чтобы начать наступления на юге на территории Украины, могут вызывать только легкую усмешку», – сказал Вольфович.

    Он подчеркнул, что белорусская группировка в приграничных районах «в разы меньше» той, которая находится на Украине. По его словам, она насчитывает четыре тысячи военнослужащих. На этом фоне Вольфович сообщил, что Минск развернул дополнительные соединения и воинские части на границе с Украиной. По его словам, эти меры были приняты «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку».

    Ранее в небе Белоруссии в очередной раз были сбиты БПЛА. Власти страны не раскрыли «владельца» беспилотников, однако напряженность, наблюдаемая на границе с Украиной в последние несколько месяцев, указывает на то, что дрон мог принадлежать ВСУ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего офису Зеленского нужна эскалация в отношениях с Минском и какова ее конечная цель.

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    9 сентября 2024, 17:52 • Новости дня
    В Сербии образовалась «мини-Россия»
    В Сербии образовалась «мини-Россия»
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сербию после начала конфликта на Украине переехали десятки тысяч россиян, создав в стране своеобразную «мини-Россию».

    По данным МВД Сербии, с февраля 2022 года по середину 2023 года более 30 тыс. россиян зарегистрировались для временного проживания в стране. Это значительно больше, чем в предыдущие периоды, пишет агентство Reuters.

    Отмечается, что в Белграде появились клубы, детские сады и медицинские учреждения, принадлежащие россиянам. Российские музыканты и артисты выступают в местных клубах и галереях. Многие россияне предпочитают держаться вместе и не стремятся интегрироваться в сербское общество.

    «Призыв русской культуры слишком силен для российских эмигрантов в первом поколении, чтобы они даже хотели вписаться в общество, в котором они оказались, независимо от того, сербское оно или западное», – считает белградский политолог Александр Джокич.

    Ранее сообщалось, что в Финляндии заявили об очереди из сотен ждущих убежища россиян. На рассмотрении находятся 1,1 тыс. заявлений от граждан России, при этом 400 из них – от женщин.

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    9 сентября 2024, 23:12 • Новости дня
    Стала известна судьба бойца, чей позывной был написан в доме в Курской области

    Семья российского военного узнала судьбу бойца, чей позывной был написан в доме в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Семья российского военного рассказала об обстоятельствах его гибели и о том, как записка с его позывным оказалась на стене в доме в Курской области, сообщило RT.

    Последний раз Владимир, чей позывной был Хан, позвонил домой 8 августа. Он сообщил, что отправился на задание, после этого связи с ним не было. Его брат Сергей рассказал, что в военкомате сообщили о гибели Владимира 9 августа, передает RT.

    «Мой брат был в числе тех, кто отбивал ВСУ на подступах к Курской атомной станции, ведь место гибели – Курчатов», – сообщил Сергей.

    Он предположил, что записку с позывным «Хан» в сельском доме в Курской области оставили его сослуживцы двумя днями позднее в память о Владимире.

    Напомним, российские военные, временно разместившиеся в доме жительницы одного из сел Курской области, покинувшего его из-за обстрелов, оставили там записки с извинениями. В послании были указаны три позывных: Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга, а рядом с позывным Хан город не был указан. Под надписью стоит дата 11 августа.

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    10 сентября 2024, 07:00 • Новости дня
    Гибель ребенка при атаке БПЛА в Раменском не подтвердилась

    Воробьев: При атаке БПЛА в Раменском погибла женщина, ребенок жив

    Tекст: Вера Басилая

    В доме на Спортивном проезде в Раменском пострадали три человека, погибла женщина, информация о гибели девятилетнего ребенка не подтвердилась, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Пострадавшие в результате ночной атаки БПЛА отправлены в Раменскую больницу, погибла 46-летняя женщина, в пунктах временного проживания заселены 43 человека, следует из сообщения в Telegram-канале Андрея Воробьева.

    Ранее Воробьев сообщил, что ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье. Были атакованы Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

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    9 сентября 2024, 16:48 • Новости дня
    Потушен длившийся 12 дней пожар на складе топлива в Ростовской области

    Пожарные потушили спустя 12 дней возгорание на топливном складе Ростовской области после атаки БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области, который начался 28 августа в результате атаки БПЛА, полностью потушен, сообщили в администрации Каменского района.

    Как сообщил источник ТАСС, пожар полностью потушили.

    Напомним, 29 августа режим повышенной готовности ввели в Каменском районе Ростовской области из-за пожара на топливном складе.

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