Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.16 комментариев
Песков: ЕС будет долго разгребать последствия конфронтации с Россией
Евросоюзу придется еще долго разгребать последствия конфронтации с Россией, Европа действует по указанию США в ущерб себе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
«Европейские страны, ведомые Соединенными Штатами, зашлись в конфронтационном экстазе», – сказал он.
Представитель Кремля добавил, что Европа отыгрывает роль, отпущенную Вашингтоном, в ущерб своим интересам и кошелькам своих налогоплательщиков, передает ТАСС.
Для ЕС неизбежны глубокие последствия. «И в течение десятилетия грядущего мы будем свидетелями этих негативных последствий», – сказал Песков.
При этом он отметил, что речь идет только о странах Запада, потому что западные страны – не мировое большинство.
«На Западе, действительно, министр иностранных дел Европы – он себя уже ведет как министр обороны. Причем ведет себя как ястреб», – подчеркнул Песков.