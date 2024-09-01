Песков: ЕС будет долго разгребать последствия конфронтации с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

«Европейские страны, ведомые Соединенными Штатами, зашлись в конфронтационном экстазе», – сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Европа отыгрывает роль, отпущенную Вашингтоном, в ущерб своим интересам и кошелькам своих налогоплательщиков, передает ТАСС.

Для ЕС неизбежны глубокие последствия. «И в течение десятилетия грядущего мы будем свидетелями этих негативных последствий», – сказал Песков.

При этом он отметил, что речь идет только о странах Запада, потому что западные страны – не мировое большинство.

«На Западе, действительно, министр иностранных дел Европы – он себя уже ведет как министр обороны. Причем ведет себя как ястреб», – подчеркнул Песков.

