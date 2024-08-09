С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.11 комментариев
Пострадавшим от обстрелов ВСУ в Курской области начали оформлять выплаты
Жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ, начали оформлять единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
«Я подписал соответствующее распоряжение», – отметил он в своем Telegram-канале.
Жители Курской области, которые пострадали от обстрелов и были вынуждены покинуть свои дома, получат по 10 тыс. рублей.
Также Смирнов добавил ссылку с номерами телефонов, по которым можно получить информацию о лекарствах, размещении в пунктах временного размещения, а также юридической и гуманитарной помощи.
Ранее сообщалось, что правительство выделило 220 млн рублей на помощь жителям Курской области.